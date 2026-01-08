Venezuela diz que ataque dos EUA causou 100 mortos. Trump afirma que supervisão dos EUA pode durar anos

Em entrevista ao The New York Times, o presidente dos EUA admitiu que a supervisão norte-americana sobre a Venezuela pode durar anos e que os Estados Unidos vão reconstruir o país "de uma forma muito lucrativa". "Só o tempo dirá" quanto tempo irá durar a gestão norte-americana na Venezuela, afirmou. Questionado sobre se seriam três meses, seis meses, um ano ou mais, Donald Trump afirmou: "Eu diria muito mais tempo do que isso"."Vamos reconstruir a Venezuela de uma forma muito lucrativa", assegurou, referindo que os EUA vão "baixar os preços do petróleo" e que vão dar "dinheiro à Venezuela, que precisa desesperadamente".Afirmou ainda que os EUA estão a ter uma boa relação com a liderança da presidente interina da Venezuela, Dercy Rodríguez. "Eles estão a tratar-nos com muito respeito, estamos a dar-nos muito bem com a administração que está lá neste momento – estão a dar-nos tudo aquilo que consideramos que é necessário”, referiu.