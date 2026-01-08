Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

Venezuela diz que ataque dos EUA causou 100 mortos. Trump afirma que supervisão dos EUA pode durar anos

Ministro do Interior venezuelano revelou que, durante o ataque, Nicolás Maduro "foi ferido numa perna" e a mulher, Cilia Flores, foi "ferida na cabeça e golpeada no corpo".
EPA / AL DRAGO / POOL

Trump diz que supervisão dos EUA pode durar anos. "Vamos reconstruir a Venezuela de forma lucrativa"  

Em entrevista ao The New York Times, o presidente dos EUA admitiu que a supervisão norte-americana sobre a Venezuela pode durar anos e que os Estados Unidos vão reconstruir o país "de uma forma muito lucrativa".

"Só o tempo dirá" quanto tempo irá durar a gestão norte-americana na Venezuela, afirmou. Questionado sobre se seriam três meses, seis meses, um ano ou mais, Donald Trump afirmou: "Eu diria muito mais tempo do que isso".

"Vamos reconstruir a Venezuela de uma forma muito lucrativa", assegurou, referindo que os EUA vão "baixar os preços do petróleo" e que vão dar "dinheiro à Venezuela, que precisa desesperadamente".

Afirmou ainda que os EUA estão a ter uma boa relação com a liderança da presidente interina da Venezuela, Dercy Rodríguez. "Eles estão a tratar-nos com muito respeito, estamos a dar-nos muito bem com a administração que está lá neste momento – estão a dar-nos tudo aquilo que consideramos que é necessário”, referiu.

Trump vai reunir-se com o presidente da Colômbia

O presidente dos EUA anunciou na sua rede social, a Truth Social, que vai encontrar-se com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, com quem teve uma conversa telefónica. Os dois líderes falaram sobre a "situação das drogas e outras divergências" que tiveram, disse Donald Trump.

Após a ação militar dos EUA a Caracas, que resultou na detenção de Nicolás Maduro, Donald Trump ameaçou a Colômbia e referiu-se a Petro como sendo um "homem doente", acusando-o de ter "fábricas de cocaína".

"Agradeço a sua chamada [telefónica] e o seu tom, e estou ansioso por encontrá-lo num futuro próximo", disse o presidente norte-americano.

China critica EUA por interceção de um petroleiro ligado à Rússia e rejeita sanções unilaterais

Pequim denunciou esta quinta-feira, 8 de janeiro, a apreensão por parte dos Estados Unidos de um petroleiro que navegava sob bandeira russa em águas internacionais, classificando a ação como “arbitrária” e uma violação do direito internacional.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning afirmou que a detenção de navios de outros países em alto-mar “contraria gravemente o direito internacional” e os princípios da Carta das Nações Unidas.

As declarações surgem após a Guarda Costeira dos EUA ter intercetado o petroleiro Marinera – anteriormente conhecido como Bella 1 – no Atlântico Norte, acusando-o de violar o regime de sanções imposto por Washington. Segundo os Estados Unidos, o navio tentava aceder a águas venezuelanas para carregar crude.

Moscovo já qualificou a operação como uma “intercetação ilegal” e exigiu um tratamento “humano e digno” para a tripulação.

Pequim reiterou também a sua oposição às sanções unilaterais impostas por Washington sem respaldo das Nações Unidas, considerando que estas “carecem de base legal”.

Em resposta a notícias sobre um possível agravamento das sanções norte-americanas contra a Rússia – com advertências dirigidas a empresas de países como a China, Índia ou Brasil – Mao Ning sublinhou que a cooperação económica, comercial e energética entre Pequim e Moscovo é “normal” e “não visa terceiros”, pelo que “não deve ser interferida”.

Petróleo: dos barris que Trump diz que o regime venezuelano lhe vai dar ao navio russo apreendido

A apreensão do Marinera insere-se na crescente pressão dos EUA sobre as exportações de petróleo da Rússia e da Venezuela. Washington anunciou recentemente novas medidas para confiscar navios ligados ao comércio de petróleo venezuelano e controlar indefinidamente as receitas associadas.

Segundo órgãos de comunicação norte-americanos, o Marinera fazia parte da chamada “frota fantasma” usada para contornar as sanções ocidentais, o que tem alimentado fricções diplomáticas entre Washington, Moscovo e agora também Pequim.

Lusa

Pelo menos 100 pessoas morreram na sequência do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que levou à captura do presidente do país, Nicolás Maduro, anunciou o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello.

"Até agora, até agora, e repito, até agora, há 100 mortos, 100, e um número semelhante de feridos. O ataque contra o nosso país foi terrível", afirmou Cabello na quarta-feira, durante um programa semanal na televisão pública.

"Cilia [Flores, mulher de Maduro] foi ferida na cabeça e golpeada no corpo. O 'irmão' Nicolás foi ferido numa perna. Felizmente, eles estão a recuperar dos ferimentos', acrescentou Cabello.

As forças armadas venezuelanas divulgaram na quarta-feira vários vídeos do funeral dos militares mortos, mostrando dezenas de familiares em lágrimas, caixões cobertos com bandeiras venezuelanas e discursos a elogiar "a coragem, a bravura, a honra e a lealdade" dos militares mortos.

Embora não houvesse um balanço oficial, a AFP noticiou a morte de pelo menos um civil, um miliciano, 23 militares venezuelanos e 32 cubanos.

No domingo, Havana já tinha indicado que 32 militares cubanos, destacados na Venezuela, morreram em "ações de combate" durante o ataque norte-americano.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicou nas redes sociais que os militares "cumpriam missões" em Caracas a "pedido de órgãos homólogos desse país", sem mais detalhes.

Fontes venezuelanas, citadas pelo The New York Times, tinham revelado, por sua vez, que morreram 80 pessoas na operação na Venezuela.

Maduro declara-se “inocente” e “prisioneiro de guerra” no tribunal de Nova Iorque

Caracas denuncia "uma mancha" sem precedentes nos laços com Washington

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, afirmou, durante uma cerimónia oficial, que existe "uma mancha" nas relações com os Estados Unidos, desde a captura do presidente Nicolás Maduro pelo exército norte-americano.

"No que diz respeito às relações entre a Venezuela e os Estados Unidos, a primeira coisa a dizer é que há uma mancha nas nossas relações que nunca tinha ocorrido na nossa história", afirmou na quarta-feira à noite Rodríguez, antiga vice-presidente do país, investida na segunda-feira como líder interina.

Rodríguez disse, no entanto, que as trocas comerciais com os Estados Unidos “não têm nada de extraordinário nem irregular”, depois de a petrolífera estatal PDVSA anunciar negociações para vender petróleo bruto aos Estados Unidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu que os responsáveis interinos venezuelanos vão entregar aos Estados Unidos "entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo", o equivalente a um a dois meses de produção do país latino-americano.

Na quarta-feira, Washington garantiu que esta transação se inscreve no âmbito de um "acordo histórico" com Caracas, que não se limitará aos milhões de barris mencionados.

Donald Trump afirmou posteriormente nas redes sociais que a parte que a Venezuela receberá "servirá APENAS para comprar produtos norte-americanos", nomeadamente produtos agrícolas e medicamentos.

No discurso na quarta-feira à noite, Delcy Rodríguez declarou: "As nossas mãos estão estendidas a todos os países do mundo, para relações, para cooperação económica, comercial e energética".

Donald Trump impôs sanções ao petróleo venezuelano durante o primeiro mandato, criando uma forma de embargo que os compradores conseguem contornar através do uso de frotas chamadas "fantasmas".

Washington diz estar disposta a levantar essas sanções “de forma seletiva” para poder comercializar o petróleo venezuelano no mercado tradicional de petróleo.

María Corina Machado luta para não se tornar numa vítima colateral da queda de Maduro

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra a Venezuela para deter o líder venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Delcy Rodríguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.

Na segunda-feira, Maduro e a mulher prestaram breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.

Lusa

