Ex-príncipe André avança com ação judicial contra a polícia por buscas relacionadas com Epstein

O ex-príncipe Andrew interpôs uma ação judicial contra a polícia por causa das buscas relacionadas com o caso Jeffrey Epstein. O irmão do rei Carlos contesta os mandados que autorizaram as buscas em duas das suas casas no início do ano.

Na próxima quinta-feira deverá realizar-se no Tribunal Superior uma audiência relativa a esta ação em que o ex-príncipe alega que a polícia agiu de forma ilegal em fevereiro ao fazer as buscas na sua antiga casa em Windsor, Royal Lodge, e na propriedade de Sandringham, do Rei Carlos III. Segundo o The Guardian, esta audiência irá determinar se os documentos relacionados com o pedido de revisão judicial do ex-príncipe podem ser tornados públicos, sendo que a polícia do Vale do Tamisa se opõe à decisão.

“Enquanto a nossa investigação sobre má conduta em cargos públicos continua, estamos envolvidos em processos judiciais relacionados com mandados obtidos anteriormente pelo tribunal penal central. Uma vez que estes processos judiciais estão em curso, seria inapropriado divulgar mais informações", reagiu esta polícia.

As buscas aconteceram quando André Mountbatten-Windsor foi detido por suspeita de má conduta em cargo público, após alegações de que partilhou informações confidenciais com Jeffrey Epstein. O ex-príncipe foi interrogado durante 11 horas, tendo sido libertado sob investigação.

A relação de André com Epstein obrigaram-no a renunciar às funções reais em 2019. Além disso, o rei retirou-lhe o título de príncipe devido ao aparecimento de mais informações acerca do relacionamento entre ambos.