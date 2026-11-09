EUA bombardeiam ilha estratégica no Irão pela terceira vez numa semana

A região do Estreito de Ormuz voltou a ser palco de instabilidade militar durante a última madrugada, após as autoridades do Irão terem anunciado uma nova vaga de ataques aéreos conduzidos pelas forças dos Estados Unidos contra a ilha de Qeshm. Trata-se da terceira ronda de bombardeamentos norte-americanos registada naquela posição estratégica no espaço de apenas uma semana.

Segundo a agência oficial de notícias iraniana IRNA, foram audíveis pelo menos quatro fortes explosões na ilha durante o período noturno. O vice-governador da província de Hormozgan, Ahmad Nafisi, confirmou a ocorrência dos impactos, assegurando contudo que os alvos atingidos se situavam fora de perímetros urbanos, comerciais ou de serviços essenciais. As equipas de emergência locais permanecem em estado de alerta máximo, não havendo registo de danos em infraestruturas vitais nem em residências.

Paralelamente às incursões em Qeshm, foram reportadas deflagrações nas cidades costeiras de Bandar Abbas e Sirik. A imprensa estatal de Teerão atribuiu estas últimas manobras a operações de segurança interna desencadeadas pelas próprias forças iranianas, com o objetivo de reforçar o controlo sobre a rota marítima. Por aquela passagem transitava cerca de um quinto dos hidrocarbonetos mundiais antes do eclosão do conflito militar na região, desencadeado no final de fevereiro por investidas de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica.

As investidas norte-americanas surgem num momento de forte perturbação da navegação comercial na zona costeira de Omã, onde o exército iraniano tem intercetado regularmente navios que navegam sem autorização expressa. Recentemente, a agência de segurança britânica UKMTO reportou incidentes relacionados com explosões na linha de água de cargueiros causadas por projéteis ou por minas-lapa fixadas manualmente às embarcações, episódios que coincidem com relatos de Teerão sobre a deflagração de minas no canal.

No plano diplomático, o cenário permanece ambíguo. O presidente norte-americano, Donald Trump, veio afastar o risco iminente de um reacendimento generalizado da guerra com o Irão, tendo inclusivamente confirmado uma reunião com os homólogos chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin respetivamente, numa tentativa de colocar um ponto final no conflito, isto durante a cimeira da APEC na China. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, dá uma explicação diferente. O governante afirmou que os canais de negociação estão parados devido à pesada derrota da administração americana nas eleições intercalares nos EUA.