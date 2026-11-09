Trump anuncia cimeira histórica com Putin e Xi Jinping na China para travar guerra no Irão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que deverá reunir-se com os homólogos chinês e russo durante a cimeira da APEC, na China, para discutir o fim da guerra no Médio Oriente.

"Vou à China", declarou Trump no domingo aos jornalistas, acrescentando que "uma das reuniões, penso, será com o presidente [russo Vladimir] Putin e o presidente [chinês] Xi [Jinping], e isso vai ser interessante".

"Vamos falar de muitas coisas, incluindo a desnuclearização, mas vamos abordar muitos assuntos. Estamos a tentar pôr fim à guerra no Irão", acrescentou.

O conflito, iniciado em 28 de fevereiro de 2026 com ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão, provocou um bloqueio do estreito de Ormuz, uma via estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos, levando à subida dos preços do petróleo.

Em 21 de outubro, o Kremlin referiu a existência de preparativos para uma reunião trilateral, que seria a primeira entre os líderes dos três países.

Anteriormente, o jornal norte-americano Wall Street Journal noticiou que o presidente russo procurava garantir um encontro com os homólogos norte-americano e chinês para discutir uma solução para a guerra na Ucrânia favorável a Moscovo.

A reunião poderá ocorrer à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia – Pacífico (APEC), marcada para 18 e 19 de novembro, em Shenzhen, no sul da China.

A possibilidade de um encontro trilateral está a suscitar preocupação na Ucrânia, que receia ver os seus interesses sacrificados no âmbito de um acordo entre as grandes potências.

Os esforços diplomáticos de Washington para pôr fim à ofensiva militar russa em grande escala contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, encontram-se, até ao momento, num impasse.