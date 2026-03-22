Eslovénia limita abastecimento de combustível devido à elevada procura

A Eslovénia impôs, desde as 00:00, um limite de abastecimento de combustível de 50 litros por dia para particulares e de 200 litros para empresas, face à escassez provocada pela elevada procura, acentuada por condutores de países vizinhos. A limitação decidida pelo Governo vai manter-se em vigor “até nova ordem”.O objetivo é mitigar os problemas de abastecimento que se verificaram nos últimos dias. O país registou ongas filas nos postos e com o fim do combustível nalguns locais, refere a agência de notícias eslovena STA. Os preços dos combustíveis na Eslovénia são mais baixos do que em países vizinhos, como a Itália e a Áustria, o que tem aumentado a procura pelos postos de abastecimento eslovenos. O Governo também mobilizou o exército, para garantir o abastecimento e o transporte de combustível.As empresas de venda de combustível deverão informar o Governo na segunda-feira sobre a situação dos postos de abastecimento, para o executivo avaliar novas medidas, anunciou o primeiro-ministro, Robert Golob..Vizinha Espanha lança 'bazuca' de 5 mil milhões para baixar preços das energias. Confira as medidas.O chefe de Governo adiantou que o executivo pretende restringir, em particular, a venda de combustível a estrangeiros. Nos últimos dias, verificaram-se tensões nos postos de abastecimento dada a enorme procura pelo facto de os preços serem inferiores ao de países vizinhos.Para aliviar a pressão na véspera das eleições que se realizam este domingo, o Governo colocou à venda parte das reservas estratégicas de gasóleo e liberalizou os preços nas autoestradas. Apesar de serem mais elevados do que nos restantes postos de abastecimento do país, continuam a ser mais baratos do que nos países vizinhos..Petróleo aquece casas na Irlanda do Norte mas os furtos estão a disparar."A República Eslovaca não enviará nenhum militar para o território da Ucrânia"