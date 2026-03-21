Petróleo aquece casas na Irlanda do Norte mas os furtos estão a disparar

Na Irlanda do Norte, mais de metade das famílias consomem um derivado do petróleo destinado ao aquecimento das habitações. Este é transportado em camiões e, por ser um recurso caro, sempre chamou a atenção de ladrões. Agora, os riscos aumentam, em função da escalada dos preços.Não há uma forma discreta de o fazer. Camiões enormes percorrem as estradas para entregarem aquele produto energético nas casas das famílias. Estas usam-no para fazerem frente ao rigor do clima, sobretudo em zonas rurais. É o que acontece em 62% das casas naquele país e em 80% das que estão situadas em áreas rurais, longe das cidades.Este é depositado em tanques de armazenamento, muitas vezes sob o olhar atento de criminosos, que conseguem esvaziar aqueles depósitos e fugir, em poucos minutos. Quem o diz é Gary McCartney, diretor regional da Countryside Alliance Ireland, que procura dar voz a quem reside nas zonas rurais do país. "Casas e habitações rurais são cada vez mais visadas por ladrões", garante, citado pelo jornal britânico The Guardian.O próprio aconselha quem lá vive a "ficar vigilante", de forma a evitar problemas de maior. É que um roubo destes pode resultar numa despesa de milhares de libras, a que acrescem o dano de equipamentos e riscos para a natureza..United Airlines vê barril de petróleo a atingir 175 dólares e corta rotas menos lucrativas.Médio Oriente: Agência de Energia faz recomendações para reduzir procura de petróleo\n\n