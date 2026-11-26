Donald Trump revelou esta quinta-feira que, durante as suas conversas com Vladimir Putin na China, “passou muito tempo a falar sobre o facto de querer ver o Presidente Putin recuar em toda a agressão militar contra territórios por toda a Europa”. De recordar que os presidentes dos EUA, da Rússia e da China encontraram-se há uma semana Shenzhen, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico.

O líder norte-americano não especificou, na sua publicação na Truth Social, o que entende como “territórios por toda a Europa”, mas estas declarações surgem depois de meses de incidentes envolvendo a Rússia contra países do flanco leste da NATO, como a Estónia, a Dinamarca ou a Polónia. De recordar ainda que, na terça-feira, um drone russo violou o espaço aéreo polaco, apenas quatro dias depois de três mísseis russos terem caído no sudeste da Polónia.

Estas declarações de Trump surgem ainda na sequência de um encontro que teve na quarta-feira à noite, em Mar-a-Lago, com o secretário-geral da NATO, reunião que descreveu como “excecional”.

Numa declaração conjunta, os dois líderes adiantaram ter discutido “a importância de a Rússia evitar quaisquer ações que, intencional ou involuntariamente, expandam a guerra, bem como a importância de alcançar uma resolução pacífica para o conflito o mais rapidamente possível”. “Acredito mesmo que esta é uma possibilidade forte - milhares de pessoas estão a ser mortas todos os meses, um verdadeiro banho de sangue - e será uma grande homenagem a todos!”, acrescentou Trump na Truth Social.