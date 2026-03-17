Trump diz que NATO é "estrada de sentido único" e que EUA não precisam da ajuda de ninguém

O presidente dos EUA, Donald Trump, informou que a sua viagem à China foi adiada por "cinco ou seis semanas" devido à guerra no Irão. A deslocação de Donald Trump a Pequim, onde tinha reunião marcada com o presidente chinês Xi Jinping, estava inicialmente agendada para o final deste mês. “Estamos a reagendar a reunião, e tudo indica que acontecerá dentro de cerca de cinco semanas. Estamos a trabalhar com a China. Eles concordaram”, disse o presidente dos EUA na Casa Branca.Trump disse estar "ansioso" com o encontro com o líder chinês Xi Jinping. "Acho que ele também está ansioso por me ver”, acrescentou.