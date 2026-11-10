Dinamarca anuncia 642 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia em dia de visita de Zelensky

O Governo dinamarquês vai fazer uma doação de 4,8 mil milhões de coroas dinamarquesas, aproximadamente 642,16 milhões de euros, em ajuda militar à Ucrânia, anunciou esta terça-feira, 10 de novembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês.

"Também atribuímos um pacote adicional de 150 milhões de coroas [cerca de 20 milhões de euros] ao setor energético ucraniano", acrescentou Lars Lokke Rasmussen após uma reunião com a Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento dinamarquês.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é esperado hoje na Dinamarca, onde deverá reunir-se com os líderes dos países nórdicos para discutir a defesa aérea e a segurança energética, informou o gabinete da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

"Tenho orgulho em poder dar as boas-vindas ao presidente Zelensky e aos líderes nórdicos na Dinamarca. A luta dos ucranianos por uma Ucrânia livre e uma Europa livre continua", declarou a chefe do Governo dinamarquês num comunicado.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, o chefe de Governo norueguês, Jonas Gahr Store, e o seu homólogo finlandês, Petteri Orpo, vão juntar-se a Mette Frederiksen em Copenhaga.

Os países nórdicos estão entre os principais apoiantes da Ucrânia. Esta é a quinta visita de Zelensky à Dinamarca desde 2023, sendo que, ano passado, esteve no país em três ocasiões.

O presidente ucraniano esteve em Oslo no final de outubro, onde se reuniu com emissários norte-americanos.

Em outubro, Mette Frederiksen criticou duramente os seus homólogos finlandês e norueguês após uma conversa telefónica de 90 minutos que tiveram com o presidente russo, Vladimir Putin, lamentando não ter sido incluída na iniciativa.

A conversa foi "franca e substancial", segundo o presidente finlandês Alexander Stubb, e evidenciou "grandes divergências de pontos de vista" com o Presidente russo, detalhou na ocasião Store.