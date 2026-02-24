Costa e Von der Leyen em Kiev. "Putin não quebrou o povo ucraniano" e "não ganhou esta guerra", diz Zelensky

Em Kiev para assinalar os quatro anos da invasão russa da Ucrânia, o presidente do Concelho Europeu, António Costa defende que a Rússia tem de "concordar com um cessar-fogo imediato e envolver-se em negociações de paz significativas". Para António Costa, hoje é um dia para recordar "as vidas perdidas - os soldados, os civis, as crianças", as "comunidades destruídas, as casas arrasadas e as crianças arrancadas às suas famílias"."Queremos pôr fim à guerra de agressão da Rússia. Não queremos mais vidas perdidas", declara Costa numa mensagem publicada nas redes sociais.