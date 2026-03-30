A Hungria de Viktor Orbán e a Eslováquia de Robert Fico estão na lista dos "desmanteladores".
A Hungria de Viktor Orbán e a Eslováquia de Robert Fico estão na lista dos "desmanteladores".FOTO: Frederic GARRIDO-RAMIREZ / UNIÃO EUROPEIA
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Cinco governos da UE desmantelam de forma “consistente e intencional” o Estado de Direito

União das Liberdades Civis da Europa alerta que Itália, Bulgária, Croácia, Hungria e Eslováquia são países “desmanteladores”, criticando os mecanismos de Bruxelas pela sua ineficácia.
Ana Meireles
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