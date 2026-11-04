Ciberataque atinge frigoríficos de bancos de sangue em França

Vários bancos regionais de sangue franceses foram atingidos por um ciberataque que só não teve consequências devastadoras para as reservas sanguíneas do país devido aos sistemas de controlo e monitorização das temperaturas dos sistemas de refrigeração. A existência deste ataque só foi revelada esta quarta-feira, 4 de novembro, mas aconteceu na mesma madrugada em que as arcas de supermercados de oito países europeus foram atingidas.

O Ministério da Saúde francês confirmou que “diversas instalações regionais do Serviço Francês de Sangue (EFS - Etablissement Français du Sang) foram afetadas por um incidente de cibersegurança que impactou certos sistemas de monitorização e controlo de câmaras frigoríficas”, segundo cita a agência Reuters.

No entanto, segundo o comunicado, “a segurança dos stocks de sangue foi preservada” graças aos sistemas de monitorização e alarme das instalações, bem como às medidas de precaução que foram implementadas.

O Serviço Francês de Sangue (EFS) – que, segundo explica o jornal britânico The Guardian, é responsável pela recolha, análise, preparação e distribuição de produtos como sangue, plasma e plaquetas para mais de 1.900 hospitais em todo o país - informou que as temperaturas dos sistemas de refrigeração de três bancos de sangue foram elevadas para níveis muito altos.

O ataque aconteceu na madrugada de segunda-feira, quando houve uma intrusão no sistema de controlo das temperaturas das arcas frigoríficas de supermercados de vários países da Europa, provocando prejuízos de milhões de euros em alimentos.

Em Portugal, esse ciberataque afetou sete supermercados da cadeia Intermarché. Segundo um comunicado do grupo Mosqueteiro, o ataque terá visado um prestador de serviços externo, responsável pela gestão dos sistemas de refrigeração.

Há três semanas, um ataque semelhante afetou dezenas de supermercados em França.