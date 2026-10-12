Piratas informáticos desligaram frigoríficos de centenas de supermercados em França
Várias centenas de supermercados em França foram alvo, na noite passada, de um ciberataque, que visou sobretudo as instalações frigoríficas, destruindo produtos frescos e congelados, indicaram dois distribuidores à AFP.
Segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP), entre 150 e 200 lojas Intermarché e cerca de uma centena de pontos de venda das Coopératives U foram afetados.
Segundo a estação de televisão BFMTV, também foram afetados estabelecimentos Leclerc, o que o grupo, contactado pela AFP, ainda não confirmou.
Os piratas informáticos terão, segundo o canal de informação, "conseguido ativar remotamente o degelo forçado" das instalações frigoríficas de numerosas lojas.
Estas serão obrigadas a "deitar fora a totalidade dos produtos" frescos e congelados afetados, precisou a cadeia Intermarché à AFP. Segundo o Ministério Público de Paris, também houve "inícios de incêndio".
Na rede social X, o presidente executivo da Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmou que um "ciberataque" estava a afetar "desde a noite de domingo as instalações de produção de frio de várias lojas" da sua rede, considerando-o "inaceitável".
"Atacar equipamentos essenciais à conservação dos produtos frescos e ao abastecimento alimentar dos franceses é extremamente grave e inédito", lamentou.
"As nossas equipas estão totalmente mobilizadas, em articulação com os técnicos de refrigeração, para restabelecer a situação o mais rapidamente possível", enquanto "uma investigação deverá permitir esclarecer cabalmente" esta situação, acrescentou.
Contactado pela AFP, o Ministério Público de Paris anunciou a abertura, por iniciativa própria, de uma investigação sobre "o ciberataque em larga escala que afeta os frigoríficos ligados à internet de várias grandes superfícies de distribuição alimentar em todo o território francês".
A investigação deverá permitir identificar os locais afetados e estabelecer a ligação com os danos comunicados, em termos de perdas de géneros alimentares e de inícios de incêndio.
Segundo o portal especializado Je Bosse En Grande Distribution, também foram afetadas lojas da Carrefour Market e Monoprix, o que estas cadeias ainda não confirmaram à AFP.
Por seu lado, o Ministério do Comércio francês indicou estar "em contacto com os distribuidores", sem dispor, nesta fase, de "informações adicionais".
A Intermarché lamenta o "desperdício alimentar" e as perdas financeiras provocadas por este ataque, sem avançar números. "Um dos principais problemas" estará relacionado com os seguros, que não "cobrem este tipo" de incidente em loja, precisou a cadeia à AFP.
Segundo a BFMTV, o ciberataque visou sobretudo "os sistemas de regulação frigorífica do fabricante dinamarquês Danfoss", que "equipam um grande número de lojas francesas".
As temperaturas terão assim sido "alteradas remotamente, provocando a destruição de ‘stocks’ de produtos frescos e congelados”.