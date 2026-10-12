Diretor de escola e professora feridos a tiro em França

O diretor de um estabelecimento de ensino e uma professora foram atingidos a tiro à porta de uma escola em Aubagne, a cerca de 20 km da cidade de Marselha, esta segunda-feira, 12 de outubro, de acordo com o jornal francês Le Figaro. Um aluno de 14 anos, que frequentava o 9.º ano de escolaridade, foi detido pouco depois segundo a publicação.

Os ministros franceses do Interior e da Educação Nacional vão deslocar-se ao local esta tarde, segundo o Le Figaro.

O colégio em causa é o Joseph Lakanal e fonte policial disse ao Le Figaro que o diretor, de cerca de 50 anos, terá sido atingido "quatro ou cinco vezes" por uma espingarda de caça de calibre 12.

O diretor da escola e a professora, de 37 anos, receberam assistência médica e não correm perigo de vida.

O Le Figaro confirmou junto das autoridades policiais de Bouches-du-Rhône que um adolescente de 14 anos foi detido pouco depois da ocorrência.

Segundo a France 3, o suspeito disparou vários tiros dentro da escola antes de os funcionários o conterem e as forças de segurança intervirem, informou a emissora France 3.

Uma terceira pessoa sofreu um ferimento superficial durante o tiroteio, informou a polícia.

Não parece haver ligação com os protestos dos estudantes do ensino secundário que têm agitado a França nas últimas semanas e este incidente. "A escola não foi afetada pelo protesto dos alunos do ensino secundário", disse a polícia à AFP.

Em atualização