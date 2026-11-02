Frigoríficos e arcas congeladoras de supermercados voltam a ser alvo de ciberataque na Europa. Bélgica, Luxemburgo e Suécia afetados

Dezenas de supermercados na Bélgica, Luxemburgo e Suécia foram afetados na madrugada desta segunda-feira, 2 de novembro, por um ciberataque que abrangeu os sistemas de refrigeração num ataque semelhante ao registado em França, em outubro.

O ataque afetou frigoríficos e arcas congeladoras, tendo os piratas informáticos conseguido controlar à distância a temperatura dos equipamentos.

Só na Bélgica, cerca de 40 supermercados Delhaize e 15 lojas Carrefour foram afetadas por este ciberataque, de acordo com a BBC. Já na Suécia, várias lojas ICA e Coop não escaparam aos piratas informáticos, sendo que na Irlanda, 13 lojas SuperValu também foram afetadas.

A imprensa local refere que na Suécia vários alimentos foram descartados, num prejuízo que se estima de milhares de euros. Uma loja ICA reportou que as temperaturas das suas arcas congeladoras tinham sido alteradas para os 50º Celsius.

A empresa ICA afirmou estar "ciente de que um número limitado de lojas foi afetado por um incidente durante a noite que afetou os seus sistemas de refrigeração e congelação".

Já a retalhista Ahold Delhaize referiu-se a um "incidente informático, que afetou frigoríficos e congeladores em dezenas dos seus supermercados na Bélgica e no Luxemburgo. A porta-voz da empresa, Sarah De Meester, citada pelo The Guardian, informou que a cadeia de supermercados detetou que as temperaturas nos sistemas de refrigeração tinham aumentado. A responsável fez saber que está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias deste incidente.

O jornal belga Le Soir noticia que a gigante sueca de móveis Ikea informou, em comunicado, que os sistemas de refrigeração da loja em Mons foram afetados por um ataque cibernético entre a madrugada de domingo para segunda-feira. "Nenhuma de nossas outras lojas foi afetada", indicou a empresa.

A mesma publicação da conta que são diversas as cadeias de supermercados, entre as quais a Delhaize, Carrefour, Intermarché e Spar, afetadas por este incidente. Foi relatado que as temperaturas dos frigoríficos e das arcas congeladoras subiram de forma significativa, o que levou alguns gerentes a recorrer a camiões de refrigeração para proteger os alimentos.

"Começámos a mobilizar técnicos a partir da uma da manhã para controlar a situação", explicou ao jornal Stephan Moelans, diretor-geral da Sabcobel, empresa especializada em instalações de refrigeração.

De acordo com esta empresa, foram identificados cerca de vinte sistemas afetados, entre as centenas que gere na Bélgica. "Passámos toda a noite e a manhã a desligar as instalações afetadas da rede elétrica", explicou o responsável.

"Nas últimas semanas, temos trabalhado incansavelmente para proteger os frigoríficos dos nossos clientes contra essa vulnerabilidade”, admitiu Moelans, adiantando que uma atualização de software não é suficiente para prevenir este tipo de situações. "A solução mais simples é gerir" os sistemas de refrigeração através de uma "ligação segura à internet, defendeu. "A maioria dos nossos clientes adotou essa solução desde o ataque na França”, acrescentou.