Sete supermercados Intermarché foram afetados
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Sociedade

Sete lojas Intermarché foram alvo de ataque informático

Grupo Mosqueteiros diz que ataque visou sistemas de refrigeração mas garante que a cadeia de abastecimento não foi afetada. Ataque espelhou situações semelhantes em vários países.
André Certã
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Sete lojas da cadeia de supermercados Intermarché foram alvo de um ataque informático que, como em vários outros países europeus, afetou o sistema frigorífico dessas lojas, informou em comunicado o Grupo Mosqueteiros.

O comunicado do grupo fala em "ocorrências relacionadas com um ataque informática" nessas sete lojas e que "terá visado um prestador de serviços externo responsável pela gestão dos sistemas de refrigeração".

O grupo garante que, assim que a situação foi identificada, "foram acionados os procedimentos necessários" tendo "o objetivo de minimizar o impacto e repor o normal funcionamento dos sistemas afetados com a maior brevidade possível".

Apesar das lojas terem sido atingidas, o grupo garante que "a cadeia de abastecimento não foi afetada e estão asseguradas todas as condições de higiene e segurança alimentares".

No total, dezenas de supermercados em sete países europeus registaram ataques informáticos e sempre afetando os sistemas de refrigeração. Na Suécia, supermercados da cadeia ICA notaram que as arcas frigoríficas tinham tido a sua temperatura subida até aos 50 graus celsius.

Em Outubro, França tinha sido alvo de um ataque que afetou mais de 500 supermercados, que tiveram os seus frigoríficos desligados.

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