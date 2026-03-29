Cazaquistão. Entre vizinhos poderosos e o desafio de aliar tradição e modernidade
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Cazaquistão. Entre vizinhos poderosos e o desafio de aliar tradição e modernidade

Nono maior país do mundo, o Cazaquistão aposta na diplomacia multivetorial, que lhe permite lidar com Rússia e China, mas também EUA e UE. Uma opção previdente perante uma realidade internacional em que o multilateralismo é cada vez mais posto em causa.
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