De Leiria para o Cazaquistão, uma professora portuguesa que é uma cidadã do mundo
Internacional

De Leiria para o Cazaquistão, uma professora portuguesa que é uma cidadã do mundo

Ana Cristina Marques vive agora em Astana, capital cazaque, mas antes ensinou vários anos em universidades do Curdistão iraquiano.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Cazaquistão
professora
portuguesa
