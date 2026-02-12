Vista exterior da casa de Thorbjørn Jagland, alvo de buscas pelas autoridades em Risør, na Noruega na manhã desta quinta-feira (12).
Vista exterior da casa de Thorbjørn Jagland, alvo de buscas pelas autoridades em Risør, na Noruega na manhã desta quinta-feira (12).Foto: EPA/Tor Erik Schroder
Internacional

Caso Epstein. Polícia faz buscas em propriedades de ex-primeiro-ministro norueguês que presidiu o Comité Nobel

Imunidade de Thorbjorn Jagland, antigo responsável pela atribuição do prémio, foi levantada após divulgação de documentos que referem ligações ao ex-banqueiro norte-americano.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

A polícia norueguesa realizou esta quinta-feira, 12 de fevereiro, buscas em propriedades pertencentes ao antigo primeiro-ministro Thorbjorn Jagland, no âmbito de uma investigação relacionada com ligações a Jeffrey Epstein, avançou a Euronews.

Segundo o advogado de Jagland, Anders Brosveet, as diligências abrangem tanto a residência principal como propriedades de lazer do ex-governante. A investigação foi aberta após a divulgação, em janeiro, de documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Os ficheiros indicam que Jagland e membros da sua família terão passado períodos de férias com Epstein entre 2011 e 2018, período em que o antigo primeiro-ministro presidia ao Comité Nobel, responsável pela atribuição do Prémio Nobel da Paz, e exercia funções como secretário-geral do Conselho da Europa.

À frente do CE, diga-se, Jagland foi uma figura controversa, tendo sido criticado por setores políticos e mediáticos pela sua postura face à Rússia. Em 2019, liderou os esforços para restaurar os direitos de voto de Moscovo na organização, decisão que viria a ser revertida após o início da guerra com a Ucrânia, em 2022.

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit (à esquerda), a primeira-dama da Islândia, Dorrit Moussaieff, e Ghislaine Maxwell em Nova Iorque em 2012.
A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit (à esquerda), a primeira-dama da Islândia, Dorrit Moussaieff, e Ghislaine Maxwell em Nova Iorque em 2012.Foto: EPA/PONTUS HOOK

A investigação acerca do antigo PM noruguês dá-se num momento de uma série de revelações com impacto político no país nórdico após a divulgação dos novos ficheiros sobre Epstein. Entre elas está a confirmação de contactos entre o financista e a princesa herdeira Mette-Marit, bem como a demissão recente da antiga embaixadora Mona Juul, na sequência de informações sobre uma herança deixada por Epstein aos seus filhos.

Vista exterior da casa de Thorbjørn Jagland, alvo de buscas pelas autoridades em Risør, na Noruega na manhã desta quinta-feira (12).
Pam Bondi chama Epstein de “monstro” e enfrenta democratas em depoimento marcado por confrontos no Congresso
Vista exterior da casa de Thorbjørn Jagland, alvo de buscas pelas autoridades em Risør, na Noruega na manhã desta quinta-feira (12).
Caso Epstein atinge meio político francês
Investigação
Noruega
Caso Epstein
Jeffrey Epstein

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt