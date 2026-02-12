Caso Epstein. Polícia faz buscas em propriedades de ex-primeiro-ministro norueguês que presidiu o Comité Nobel

A polícia norueguesa realizou esta quinta-feira, 12 de fevereiro, buscas em propriedades pertencentes ao antigo primeiro-ministro Thorbjorn Jagland, no âmbito de uma investigação relacionada com ligações a Jeffrey Epstein, avançou a Euronews.Segundo o advogado de Jagland, Anders Brosveet, as diligências abrangem tanto a residência principal como propriedades de lazer do ex-governante. A investigação foi aberta após a divulgação, em janeiro, de documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.Os ficheiros indicam que Jagland e membros da sua família terão passado períodos de férias com Epstein entre 2011 e 2018, período em que o antigo primeiro-ministro presidia ao Comité Nobel, responsável pela atribuição do Prémio Nobel da Paz, e exercia funções como secretário-geral do Conselho da Europa.À frente do CE, diga-se, Jagland foi uma figura controversa, tendo sido criticado por setores políticos e mediáticos pela sua postura face à Rússia. Em 2019, liderou os esforços para restaurar os direitos de voto de Moscovo na organização, decisão que viria a ser revertida após o início da guerra com a Ucrânia, em 2022..A investigação acerca do antigo PM noruguês dá-se num momento de uma série de revelações com impacto político no país nórdico após a divulgação dos novos ficheiros sobre Epstein. Entre elas está a confirmação de contactos entre o financista e a princesa herdeira Mette-Marit, bem como a demissão recente da antiga embaixadora Mona Juul, na sequência de informações sobre uma herança deixada por Epstein aos seus filhos..Pam Bondi chama Epstein de “monstro” e enfrenta democratas em depoimento marcado por confrontos no Congresso.Caso Epstein atinge meio político francês