Mona Juul
Mona JuulClaus Fisker/EPA
Internacional

Mona Juul, figura central dos Acordos de Oslo, demite-se sob sombra de herança de Jeffrey Epstein

A ex-embaixadora na Jordânia, ligada historicamente ao Partido Trabalhista norueguês, é alvo de investigação após revelações sobre pagamentos milionários à sua família.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

O governo da Noruega anunciou este domingo (8 de fevereiro) a demissão imediata de Mona Juul, uma das diplomatas mais influentes do país, após a divulgação de documentos que a ligam ao falecido agressor sexual Jeffrey Epstein.

Juul, que desempenhou um papel histórico na mediação dos Acordos de Oslo, entre Israel e a Palestina, abandonou o cargo de embaixadora na Jordânia e no Iraque no rescaldo de um escândalo que abala as fundações da diplomacia nórdica.

O ministro dos Negócios Estrangeiros norueguês, Espen Barth Eide — que partilha a mesma filiação política de Juul o Partido Trabalhista (Arbeiderpartiet) — classificou a decisão como "correta e necessária". Segundo o ministro, os contactos de Juul com Epstein demonstraram um "grave erro de julgamento" da sua camarada de partido, tornando impossível a manutenção da confiança necessária para o exercício das suas funções.

As investigações ganharam fôlego com a divulgação de novos documentos pelo Departamento de Justiça dos EUA. Segundo a imprensa norueguesa, Jeffrey Epstein — que se suicidou numa prisão em Nova Iorque em 2019 — terá deixado uma herança de mais de oito milhões de euros aos dois filhos de Mona Juul e ao seu marido, Terje Rød-Larsen.

Passado político e diplomático

Mona Juul não é apenas uma diplomata de carreira. A sua trajetória está profundamente enraizada na política norueguesa. No ano 2000, Juul serviu como Secretária de Estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros durante o primeiro governo de Jens Stoltenberg, sob a égide do Partido Trabalhista. O seu marido, Rød-Larsen, também ocupou cargos ministeriais em governos trabalhistas, consolidando o casal como uma das "famílias reais" da diplomacia e política de centro-esquerda da Noruega.

A queda de Juul é particularmente simbólica devido ao seu papel nas negociações secretas da década de 90 que levaram ao aperto de mão histórico entre o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin e o líder da autoridade palestiniana Yasser Arafat. Agora, esse legado é ensombrado por uma das figuras mais infames do século XXI.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros norueguês confirmou que o diálogo com Juul continuará no âmbito da investigação em curso para apurar a extensão total das ligações e se houve qualquer violação das regras de conduta dos funcionários públicos.

Mona Juul
Mulher de Noam Chomsky pede desculpa por "erro grave" na relação com Jeffrey Epstein
EUA
Noruega
Caso Epstein

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt