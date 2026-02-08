Mulher de Noam Chomsky pede desculpa por "erro grave" na relação com Jeffrey Epstein

Valeria Chomsky, mulher do intelectual Noam Chomsky, quebrou o silêncio sobre a ligação do casal ao falecido abusador sexual Jeffrey Epstein, classificando a proximidade como um "erro grave" e um "descuido" resultante de "manipulação".Num extenso comunicado enviado à imprensa, Valeria descreveu um processo em que Epstein se terá infiltrado no círculo social do casal sob o pretexto de ser um filantropo interessado em ciência.De acordo com o comunicado, Noam Chomsky e ela própria foram enganados por uma narrativa construída por Epstein, na qual este se apresentava como uma vítima de perseguição injusta. O filósofo, conhecido pela sua postura crítica em relação ao sistema judicial e político ocidental, terá acreditado "de boa fé" nas alegações de Epstein antes de a verdadeira dimensão dos seus crimes ser revelada em 2019.O texto afirma que as interações incluíram jantares e a utilização de alojamentos pertencentes a Epstein em cidades como Nova Iorque e Paris. O casal terá também visitado o rancho de Epstein no Novo México.No entanto, Valeria diz categoricamente que nunca visitaram a ilha privada de Epstein, local central em muitos dos relatos de abusos, e que desconheciam totalmente o seu historial criminoso durante o período de convivência.Esclarecimento financeiroUm dos pontos mais sensíveis do comunicado refere-se a transações financeiras reportadas anteriormente. Valeria Chomsky explicou que Jeffrey Epstein facilitou a recuperação de 270 mil dólares (aproximadamente 250 mil euros) de fundos de reforma de Noam Chomsky que estavam sob ameaça de perda.Além disso, foi mencionado um cheque de 20 mil dólares relacionado com um "desafio linguístico". Para Valeria, estas ações foram manobras deliberadas de Epstein para criar uma dívida de gratidão e cimentar a sua influência sobre o casal.A recuperar de um AVCNoam Chomsky, atualmente com 97 anos, encontra-se a recuperar de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2023. Segundo Valeria, antes do agravamento do seu estado de saúde, o filósofo já partilhava deste profundo arrependimento.Esta nova clarificação surge num momento em que a opinião pública volta a escrutinar figuras de relevo ligadas a Epstein, após a desclassificação de novos documentos judiciais que detalham a rede de contactos do financeiro.