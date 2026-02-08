Caso Epstein atinge meio político francês

As metásteses do caso Epstein já tinham chegado à Europa, e à família real britânica, mas agora atingiram também o meio político francês. O antigo ministro francês da Cultura, Jack Lang, demitiu‑se este fim-de-semana da presidência do Instituto do Mundo Árabe (IMA) depois de o Ministério Público francês ter aberto uma investigação preliminar por suspeitas de “branqueamento de produto de fraude fiscal”. A informação foi avançada pelo jornal Politico e confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.Tudo começou com uma reportagem do jornal de investigação francês Mediapart, que expôs a existência de um fundo offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, detido conjuntamente por Jeffrey Epstein e Caroline Lang, filha do ex‑ministro. Caroline Lang é beneficiária de cinco milhões de dólares no testamento de Epstein, de acordo com o jornal. Citada pelo Mediapart, a filha de Lang afirmou que o fundo apoiava artistas emergentes e que desconhecia a referência no testamento. Jeffrey Epstein, que morreu em 2019 na cadeia, foi condenado por liderar uma rede de exploração sexual de menores a que se acederiam figuras públicas de renome internacional.Jack Lang, que em 2020 admitira ao ter mantido relações financeiras com Epstein, enfrentava crescente pressão para se demitir. Na carta de demissão enviada ao ministro Jean‑Noël Barrot, Lang rejeita as suspeitas: “As acusações contra mim são imprecisas, e provarei isso, para lá do ruído e da fúria dos tribunais mediáticos e digitais.”Os novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos incluem correspondência de Epstein onde surge uma fotografia de Lang com o financeiro junto à pirâmide do Louvre. A imagem foi enviada por Epstein a Steve Bannon, antigo estratega de Donald Trump. Lang e a filha reconheceram, na semana passada, que mantiveram uma relação próxima com Epstein ao longo dos anos. O ex‑ministro afirmou ao Politico que “nunca teve conhecimento dos crimes” do financeiro.Aos 86 anos, Jack Lang é ainda uma figura de relevo na cultura e política francesa e enquanto presidente do Instituto do Mundo Árabe também exercia uma ponte diplomática entre a França e o mundo árabe. Foi ministro da Cultura nos anos 1980 e 1990, durante a presidência de François Mitterrand, período em que impulsionou a renovação do Louvre e a construção da pirâmide. É também o criador da Festa da Música, que inaugura anualmente o verão em Paris..Os Clinton recuam e aceitam depor sobre caso Epstein no Congresso.Caso Epstein faz baixas no Reino Unido, mas nos EUA não há planos para acusações