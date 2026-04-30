Austrália deve rever funcionamento de unidades antiterroristas

A comissão de inquérito formada após o ataque em dezembro na praia de Bondi, em Sydney, recomendou esta quinta-feira, 30 de abril, que a Austrália reveja o funcionamento das unidades antiterroristas e reforce a segurança durante eventos da comunidade judaica.As recomendações fazem parte das conclusões apresentadas num relatório preliminar da juíza aposentada Virginia Bell, que preside à comissão real de inquérito sobre o ataque que causou 15 mortos durante uma concentração para a festa judaica de Hanukkah.A reformulação das unidades de combate ao terrorismo "deverá incidir sobre as estruturas de comando, a integração das equipas, o acesso aos sistemas, bem como as modalidades de partilha de informações", afirma-se no documento.A polícia deverá considerar o reforço dos dispositivos de segurança durante as celebrações judaicas "com dimensão pública", acrescenta-se.Naveed Akram e o pai, Sajid Akram, morto pela polícia durante o ataque, são acusados de terem disparado durante cerca de dez minutos, em 14 de dezembro, contra uma multidão reunida para celebrar a festa judaica de Hanukkah, causando 15 mortos.Naveed Akram foi acusado de terrorismo e de 15 homicídios pelo ataque mais mortífero na Austrália das últimas três décadas..Austrália anuncia inquérito nacional sobre antissemitismo após ataque em Bondi. De acordo com as autoridades, o atentado foi inspirado pela ideologia do grupo fundamentalista Estado Islâmico (EI), mas os dois homens não receberam ajuda externa e não faziam parte de organizações terroristas.Naveed Akram tinha sido alvo de uma investigação dos serviços secretos australianos em 2019 devido às ligações ao grupo EI.A comissão real de inquérito sobre o ataque de Bondi, a comissão pública de mais alto nível na Austrália, foi lançada em janeiro pelo Governo, face às críticas da comunidade judaica..Autores do ataque terrorista na praia Bondi lançaram contra a multidão quatro explosivos que não detonaram. As famílias das vítimas escreveram em dezembro uma carta ao primeiro-ministro, Anthony Albanese, a pedir respostas e uma investigação a nível federal.Perante o choque provocado pelo pior massacre na Austrália em mais de 30 anos, o parlamento endureceu em janeiro a legislação relativa a crimes motivados pelo ódio e armas de fogo.A última comissão real federal data de 2022 e tinha por missão investigar um vasto escândalo de pedidos de cobrança de dívidas fraudulentas.Outras comissões debruçaram-se sobre disfunções, na sequência de casos de pedofilia ou de proteção ambiental..Terrorismo em família e um herói sírio no ataque de Bondi.Um "herói da vida real". Ahmed al Ahmed travou um dos atacantes da praia de Bondi e recupera no hospital.Netanyahu responsabiliza PM da Austrália pelo ataque que causou 12 mortos numa festa judaica na praia Bondi