Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Uma multidão juntou-se na praia de Bondi para prestar homenagem às 15 vítimas mortais.
Uma multidão juntou-se na praia de Bondi para prestar homenagem às 15 vítimas mortais.EPA/ BIANCA DE MARCHI
Internacional

Terrorismo em família e um herói sírio no ataque de Bondi

O ataque antissemita deixou a Austrália em choque, mas governo, serviços secretos e polícia, há muito cientes do aumento de ataques à comunidade judaica, estão pressionados a dar respostas.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Austrália
antissemitismo
Ataque terrorista
Sydney
Bondi

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt