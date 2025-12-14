10 mortos e 29 feridos num tiroteio durante uma festa judaica em praia na Austrália. Há duas pessoas detidas

Dez pessoas morreram e pelo menos 29 ficaram feridas e foram levadas para os hospitais na sequência de um tiroteio este domingo, 14 de dezembro, na praia australiana de Bondi, em Sydney, onde se realizava a festa judaica de Hanukkah. A notícia é avançada pela edição online da estação de televisão australiana ABC, que cita uma fonte polícia, que acrescenta ser uma das vítimas mortais um dos atiradores.Entre os feridos há dois agentes policiais, que acorreram ao local, bem como um segundo atirador, que se encontra em estado crítico, mas encontra-se detido.Em conferência de imprensa, Mal Lanyon, comissário de polícia de Nova Gales do Sul, revelou que 29 pessoas foram transportadas para os hospitais da região, mas havia mais feridos a chegar às unidades clínicas. Sobre os atacantes não confirmou a existência de um terceiro suspeito, mas deixou a certeza de que "este ato vergonhoso não ficará impune". Lanyon revelou que os dois polícias feridos estão em estado "grave, quase crítico" e ambos estavam a ser submetidos a cirurgias.Na mesma conferência de imprensa marcou presença o primeiro-ministro Anthony Albanese, que considerou tratar-se de "um ataque devastador" e "um ato de antissemitismo maligno" e "terrorismo que atingiu o coração da Austrália”. Nesse sentido referiu que "um ataque contra judeus australianos é um ataque contra todos os australianos”..A polícia de Nova Gales do Sul informou na sua conta da rede social X que “há duas pessoas sob custódia policial na praia de Bondi", ao mesmo tempo que pediu à população que evite o local, até porque existia uma ameaça de bomba em curso naquela área, estando por isso a trabalhar para desarmar o que diz ser um artefato explosivo improvisado.O comissário Lanyon confirmou ter sido encontrado esse explosivo dentro de um automóvel e que uma unidade de resgate e desativação de bombas estava a trabalhar nessa situação.Segundo um alto funcionário da polícia citado pela ABC, um dos atiradores dá pelo nome de Narveed Akram e vivia no sudoeste de Sydney, adiantando que a sua casa era alvo de uma operação policial.O ataque registou-se junto a um parque infantil, onde se realizava a festa judaica. Uma testemunha citada pela ABC revela que o tiroteio pareceu durar cerca de 10 minutos e foi "um verdadeiro inferno na Terra", adiantando ainda que viu várias pessoas caídas em poças de sangue.A praia Bondi, a leste de Sydney, é a mais famosa da Austrália e a ela acorrem um grande número de turistas, surfistas e nadadores, especialmente durante os fins de semana.O presidente israelita Isaac Herzog já comentou o tiroteio na praia Bondi durante um evento em Jerusalém. "Os nossos corações estão estão de luto. Toda a nação de Israel está de luto neste momento, enquanto oramos pela recuperação dos feridos e por aqueles que perderam as suas vidas. Enviamos as nossas mais calorosas forças daqui e repetimos as nossas palavras ao governo australiano para que tome medidas no combate à enorme onda de antissemitismo que assola a sociedade australiana", disse.