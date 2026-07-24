Ataques ucranianos com drones fizeram três feridos perto de São Petersburgo

Pelo menos três pessoas ficaram feridas perto de São Petersburgo, Rússia, na sequência de um ataque ucraniano contra as instalações de uma empresa de comércio de componentes eletrónicos, disseram esta sexta-feira, 24 de julho, as autoridades russas. O governador da região de Leningrado (oeste da Rússia), Alexander Drozdenko, disse que o ataque com um drone provocou um incêndio num armazém da empresa Wildberries na localidade de Novosaratovka, situada nas margens do rio Neva.O rio separa a região de Leninegrado da cidade de São Petersburgo.O governador disse ainda que três pessoas sofreram ferimentos e estão a receber cuidados médicos no hospital na zona.A empresa de componentes eletrónicos tem sido alvo de ataques recorrentes por parte da Ucrânia, sobretudo na última semana.No passado fim de semana, Kiev atingiu as instalações da Wildberries, a maior plataforma de comércio eletrónico da Rússia, nas regiões de Tambov e Moscovo.O presidente ucraniano, Volodimir Zelenskyy, afirmou que as ações militares atingiram centros que são utilizados para o fornecimento de componentes sujeitos a sanções para a produção de drones e equipamentos de navegação.Devido ao ataque ucraniano com drones o aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, suspendeu voos durante as últimas horas. A Rússia anunciou hoje que abateu 571 drones ucranianos durante a última noite em quinze regiões e na península anexada da Crimeia.O Ministério da Defesa russo, sublinhou que os ataques tiveram como alvo principal a região de Leninegrado, perto de São Petersburgo..Kiev suspende atividades nos portos devido a ataques russos no Mar Negro.Novo ataque russo com mísseis balísticos volta a expor falhas de Kiev na defesa aérea.Ucrânia: Agência de Energia Atómica condena ataque a central de Zaporijia\n