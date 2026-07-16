O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi
O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael GrossiDEAN CALMA / AIEA
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Ucrânia: Agência de Energia Atómica condena ataque a central de Zaporijia

A central nuclear encontra-se sob o controlo das forças russas e, nos últimos dias, a região circundante foi palco de uma escalada de ataques mútuos da qual resultou uma vítima mortal.
DN/Lusa
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O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) condenou um ataque à central nuclear de Zaporijia, na Ucrânia, que resultou na morte do engenheiro-chefe das instalações, e pelo qual as forças russas e ucranianas se culpam mutuamente.

Rafael Grossi “condena o incidente relatado, que descreve como um ataque inaceitável contra a central e a sua administração, ameaçando seriamente a segurança nuclear”, escreveu a agência de vigilância nuclear na noite de quarta-feira, poucas horas depois do ataque.

“A AIEA apela à cessação imediata de todos os ataques que visem ou ocorram perto de instalações nucleares e dos seus funcionários”, acrescentou Grossi.

A central nuclear de Zaporijia encontra-se sob o controlo das forças russas e, nos últimos dias, a região circundante foi palco de uma escalada de ataques mútuos, um dos quais – ocorrido na quarta-feira - resultou na morte do engenheiro-chefe da instalação e do seu motorista.

Capturada pelo exército russo em março de 2022, no início da ofensiva de grande escala contra a Ucrânia, a maior central nuclear da Europa tem sido desde então uma fonte recorrente de preocupação em relação à sua segurança.

Ambos os lados acusam-se regularmente de realizar ataques ao complexo, localizado em Energodar, nas margens do rio Dnieper, que marca a linha da frente nesta região.

As equipas da AIEA mantêm uma presença permanente em Zaporijia desde setembro de 2022 e todos os seis reatores estão desativados desde então.

A agência da ONU insta continuamente Moscovo e Kiev a exercerem moderação, temendo que uma ação militar possa desencadear um grande acidente nuclear.

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