Ucrânia: Agência de Energia Atómica condena ataque a central de Zaporijia

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) condenou um ataque à central nuclear de Zaporijia, na Ucrânia, que resultou na morte do engenheiro-chefe das instalações, e pelo qual as forças russas e ucranianas se culpam mutuamente.Rafael Grossi “condena o incidente relatado, que descreve como um ataque inaceitável contra a central e a sua administração, ameaçando seriamente a segurança nuclear”, escreveu a agência de vigilância nuclear na noite de quarta-feira, poucas horas depois do ataque.“A AIEA apela à cessação imediata de todos os ataques que visem ou ocorram perto de instalações nucleares e dos seus funcionários”, acrescentou Grossi.A central nuclear de Zaporijia encontra-se sob o controlo das forças russas e, nos últimos dias, a região circundante foi palco de uma escalada de ataques mútuos, um dos quais – ocorrido na quarta-feira - resultou na morte do engenheiro-chefe da instalação e do seu motorista.Capturada pelo exército russo em março de 2022, no início da ofensiva de grande escala contra a Ucrânia, a maior central nuclear da Europa tem sido desde então uma fonte recorrente de preocupação em relação à sua segurança.Ambos os lados acusam-se regularmente de realizar ataques ao complexo, localizado em Energodar, nas margens do rio Dnieper, que marca a linha da frente nesta região.As equipas da AIEA mantêm uma presença permanente em Zaporijia desde setembro de 2022 e todos os seis reatores estão desativados desde então.A agência da ONU insta continuamente Moscovo e Kiev a exercerem moderação, temendo que uma ação militar possa desencadear um grande acidente nuclear..Rússia aberta a vender a Kiev energia da central nuclear de Zaporíjia