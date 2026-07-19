Uma das áreas residenciais de Kiev atingidas pelos ataques russos deste domingo.
Uma das áreas residenciais de Kiev atingidas pelos ataques russos deste domingo. EPA / SERGEY DOLZHENKO
Internacional

Novo ataque russo com mísseis balísticos volta a expor falhas de Kiev na defesa aérea

Capital foi o principal alvo, mas balanço nas cidades atingidas aponta para, pelo menos, 20 mortos. Zelensky voltou a reforçar a necessidade de os aliados fornecerem meios de defesa aérea à Ucrânia.
Ana Meireles
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