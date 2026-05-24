Fumo sobe no horizonte de Kiev após os ataques russos.
Fumo sobe no horizonte de Kiev após os ataques russos.SERGEY DOLZHENKO / EPA
Internacional

“As entregas de mísseis não podem parar”, pede Zelensky aos aliados

Moscovo confirmou ter utilizado o míssil hipersónico Oreshnik num ataque contra a Ucrânia, que teve como principal alvo Kiev.
Ana Meireles
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