Lojas vazias e fechadas, voos cancelados, "perdas irrecuperáveis" na indústria, mas podia ter sido pior

O país foi alertado na véspera para o pior, para um dia de São Martinho (11 de novembro) muito "duro e difícil", palavras de Luís Neves, ministro da Administração Interna, mas afinal, "não foi tão grave como se esperava, mas podia ter sido", resumiu Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, um dos maiores concelhos do país.

Decretado o estado de alerta, o governo decidiu fechar escolas e serviços públicos não essenciais em todos os distritos, recomendou o teletrabalho sempre que possível, até no setor privado, e só isso terá tido um impacto grande na circulação de pessoas e na atividade da economia durante esta quarta, em Portugal continental, com menos carros, menos procura nos estabelecimentos que decidiram abrir, como restaurantes, cafés e lojas diversas.

A tempestade Charles acabou por perder força quando entrou em Portugal continental (depois de muitos estragos durante a noite, na Madeira) e o sol ainda raiou, em Lisboa, ao fim da tarde, para felicidade ou alívio de dezenas de turistas, que emergiram para passear pela Baixa.

No entanto, com o alerta do governo e os avisos meteorológicos vermelhos para a Grande Lisboa, o Algarve e a Madeira, vieram encerramentos programados (como toda a rede de supermercados Pingo Doce, uma das maiores), o cancelamento de um dia inteiro da feira de tecnologia Web Summit (em Lisboa), a supressão de mais de 40% dos voos previstos nos quatro maiores aeroportos (causando logo "preocupação" devido aos eventuais efeitos desfasados no turismo, por exemplo).

De acordo com o balanço preliminar da ANA, a empresa que gere os aeroportos internacionais portugueses, esta quarta-feira, ao início da noite, tinham sido cancelados, pelo menos, 380 de 921 voos programados para o dia, cerca de 41%.

A taxa de cancelamento mais elevada foi registada em Lisboa (quase 58% de cancelamentos).

No Porto, que tinha o segundo maior nível de tráfego previsto, mas que sofreu pouco com a intempérie, desta vez, só foram cancelados 6%.

Na Madeira, foram descontinuadas 31% das ligações previstas e em Faro 29%. Ambas as regiões debateram-se com dificuldades ao longo do dia por causa do mau tempo.

Apesar das centenas de ocorrências por todo o país (cheias nas estradas, casas e lojas alagadas, árvores tombadas, muros e terrenos arruinados), "o pior já passou", dizia o autarca de Oeiras, na RTP, eram 16h30.

A Mapfre, uma grande seguradora, indicou ao início da tarde que, "até ao momento, registou-se pouco impacto em sinistros relacionados com a depressão", saudando o facto de o arquipélago da Madeira, "de acordo com a informação disponível, ter ultrapassado a fase mais crítica".

Menos tranquilos estavam os empresários.

A maior confederação do país, a CIP - Confederação Empresarial de Portugal, que representa a grande indústria e centenas de empresas pequenas e médias, deu nota de que a "paragem forçada" resultou num "elevado custo resultante desta paragem nas áreas não passíveis de teletrabalho, como a indústria, o comércio tradicional, a restauração e a logística", disse o diretor-geral da estrutura patronal, Rafael Alves Rocha.

Sem quantificar porque "é necessário esperar por um balanço global", o dirigente afirmou que “as perturbações diretas e indiretas causadas pela tempestade são significativas" e que esta paragem de um dia "representa perdas imediatas de faturação que dificilmente são recuperadas".

Do lado do potente turismo começava-se a fazer contas ao efeito dos voos cancelados: "a Confederação do Turismo de Portugal está especialmente preocupada com os efeitos que a depressão Charles possa ter nos aeroportos nacionais, nomeadamente eventuais cancelamentos de voos e consequentes perturbações na atividade aeroportuária nacional".

O representante do setor do Comércio e dos Serviços, que é o maior da economia, estava menos do que tranquilo, parecia mesmo zangado. Gustavo Paulo Duarte, presidente da Confederação de Comércio e Serviços (CCP) acusou os políticos ("governo e oposição") porque "decidiram por medo", as televisões por terem-no propagado e afirmou que "prevenir não pode significar parar o país".

Numa declaração por escrito, o líder da CCP disse que "o alarme" na sequência das decisões dos políticos e da cobertura feita pelas televisões "tem custos", com o empresário a apontar para "escolas e serviços públicos fechados em todo o país, consultas adiadas, lojas e restaurantes vazios, um dia de trabalho perdido para milhares de empresas e de famílias". "Prevenir é obrigatório", mas "não pode significar parar o país", atirou Duarte.

Como referido, a cadeia de supermercados Pingo Doce decidiu encerrar as cerca de 450 lojas em Portugal continental, mas na Madeira, região autónoma que foi muito afetada pela tormenta, optou por manter os seus espaços abertos.

Já o concorrente grupo Sonae decidiu abrir todas as superfícies da marca Continente. As mais de 400 lojas "estão a funcionar normalmente e com a afluência esperada", disse fonte oficial.