Quatro mil clientes da E-Redes sem energia. Montenegro avisa que "devemos passar horas difíceis amanhã"

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou que o Governo declarou situação de alerta (em vigor entre as 00h00 do dia 11, quarta-feira, e as 23h59 do mesmo dia), o que significa que as escolas e os serviços públicos não essencias serão encerrados a partir de amanhã.

"Apelo a todos os portugueses e entidades patronais para que haja compreensão pois trata-se de um dia de absoluta exceção", disse numa conferência de imprensa, em que o IPMA, a Proteção Cvil e a Agência Portuguesa do Ambiente fizeram um ponto da situação relativamente ao mau tempo e às medidas adotadas. Luís Neves salientou contudo que os pais têm "todo o direito de ficar em casa com os menores, está regulado na lei".

O governante explicou ainda que no âmbito da situação de alerta, ficam proibidas atividades ao ar livre e a circulação em parques, florestas e jardins, alertando para a necessidade de afastamento da zona costeira e adoção de medidas adicionais de proteção.

Luís Neves explicou que se trata de uma situação de alerta para todo o país e concretizou que também é recomendável que se recorra ao teletrabalho. "Fiquem em casa todos aqueles que puderem", disse, defendendo que o "recolhimento é o melhor caminho" e lembrando as vítimas da depressão Kristin, no início do ano.

O ministro explicou que "o risco é muito grande" e portanto relativamente às escolas trata-se de uma decisão generalizada a todos os níveis de ensino.

As pontes poderão vir a ser encerradas se o vento atingir 150 km/h, mas relativamente ao Metro não há essa previsão, ainda que tudo dependa do evoluir da situação. Quanto ao aeroporto explicou que este tem uma autoridade própria que está habituada a trabalhar com as condições mais adversas. "Se necessário for, tomarão medidas", disse. Já relativamente à Web Summit, Luís Neves referiu que cabe à organização decidir sobre a realização do evento.

"Casa, recolhimento, é o melhor para todos", resumiu Luís Neves, antecipando que vão ocorrer inundações e que "vai ser grave".

"É um momento duro, difícil e o país vai ser posto à prova, sobretudo amanhã, perante o que foi apresentado como cenário", disse.

Já o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, admitiu que, face à situação das barragens, não está particularmente preocupados, uma vez que, disse, as albufeiras têm capacidade para absorver este pico de precipitação. A preocupação está mais dirigida para as pequenas ribeiras porque "é muita água que vai cair, os caudais vão aumentar e podem ocorrer cheias urbanas".

Pela positiva, Pimenta Machado realçou que os solos não estão muito saturados e têm capacidade para absorver a água, o que ajuda a minimzar as cheias. No entanto, apelou à manutenção das sarjetas e limpeza das condutas de águas pluviais.