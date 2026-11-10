Quatro mil clientes da E-Redes sem energia. Montenegro avisa que "devemos passar horas difíceis amanhã"

A empresa de transporte público rodoviário Horários do Funchal cancelou mais de 30 viagens previstas para quarta-feira, devido às condições meteorológicas adversas, foi hoje anunciado.
A Horários do Funchal salienta, em comunicado, que o serviço mantém-se dentro da normalidade até às 02:00 de quarta-feira, tendo decidido cancelar várias viagens, sobretudo ao início da manhã.
As carreiras afetadas são a 005, 070, 082, 083, 094, 105 e 115.
A medida visa salvaguardar a “segurança de colaboradores e passageiros, e a adequada oferta do seu serviço de transporte público”.
Os postos de atendimento ao cliente também terão um horário diferente na quarta-feira, sendo que os do Anadia e da Marina abrem apenas às 13:00, enquanto o posto do Pinga abre às 09:15.
A Horários do Funchal apela “aos passageiros para que efetuem o planeamento das suas deslocações com antecedência e para a adoção de comportamentos seguros no embarque, desembarque e durante as viagens efetuadas nos seus autocarros”.
Lusa
O presidente da Transtejo Soflusa disse hoje que as carreiras fluviais entre Lisboa e a Margem Sul do Tejo vão ser asseguradas na manhã de quarta-feira, mantendo o serviço dentro da normalidade possível.
Em declarações à agência Lusa, Rui Rei explicou que a situação está a ser monitorizada hora a hora e que, em caso de agravamento do estado do tempo e do mar, serão tomadas medidas mais restritivas que podem passar pela interrupção do serviço.
O responsável adiantou que, durante a manhã, o serviço será feito “dentro do que é possível dizer que é a normalidade”, garantindo assim o transporte aos cidadãos que pretendem circular entre as duas margens, alguns deles, frisou, trabalhadores de serviços essenciais como hospitais.
Rui Rei assegura que a empresa está em contacto permanente com a Proteção Civil de forma a ir avaliando a situação em virtude do aviso vermelho emitido para quarta-feira.
“A partir do meio da manhã e perto da hora de almoço a atenção será redobrada porque é quando se perspetiva que a tempestade atinja Lisboa”, frisou.
Entretanto, salientou, foram já tomadas algumas medidas preventivas relativamente às embarcações, nomeadamente a retirada do ferry que normalmente se encontra ancorado na Trafaria, assim como de embarcações que ficam na estação fluvial do Montijo.
A Transtejo assegura as ligações fluviais entre Lisboa e Barreiro, Belém, Cais do Sodré, Cacilhas, Montijo, Pedrouços/Algés, Porto Brandão, Seixal e Trafaria, na denominada Margem Sul.
Lusa
O líder do Chega apelou hoje aos cidadãos que cumpram as orientações da Proteção Civil e do Governo relativamente ao mau tempo e que se salvaguardem, antecipando horas “novamente dramáticas para o país”.
“É importante que todos percebam e compreendam que nós estamos a viver provavelmente num conjunto de horas e dias, sobretudo entre a noite de hoje e a noite de amanhã, novamente dramáticas para o país”, afirmou André Ventura.
O presidente do Chega falava aos jornalistas na Assembleia da República, no final de uma reunião da comissão parlamentar de inquérito aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária.
“No dia em que estamos e com a possibilidade de virmos a ter problemas nas próximas horas, o melhor conselho que eu posso dar é cumpram as orientações da Proteção Civil, salvaguardem-se, salvaguardem os vossos familiares e cumpram ao máximo as regras que estão a ser pedidas, porque é a melhor forma de nos salvaguardarmos a todos”, apelou.
André Ventura argumentou que o seu “dever como responsável político não é contribuir para aumentar a confusão, nem para aumentar o receio ou o pânico da população em relação ao que pode acontecer”.
O líder do Chega considerou também que ainda haverá tempo para “falar sobre a eficácia e a oportunidade” das medidas e indicações quanto ao mau tempo e também sobre aquilo que o Governo não fez.
Lusa
O serviço suburbano da Metro Mondego, que inclui Lousã, Miranda do Corvo e uma parte do concelho de Coimbra, vai estar suspenso na quarta-feira face às previsões meteorológicas, foi hoje anunciado.
A operação estará suspensa entre Serpins (Lousã) e Portela (Coimbra) “por razões de segurança da circulação”, afirmou a Metro Mondego (MM), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.
Já o serviço urbano do ‘metrobus’ (autocarros articulados em via dedicada) em Coimbra estará a funcionar, mas a situação será reavaliada ao final da manhã de quarta-feira, podendo a operação ser suspensa “se as condições de segurança não estiverem asseguradas”, referiu.
Numa conferência de imprensa promovida hoje, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, que tinha avançado com a suspensão da operação suburbana da Metro Mondego, afirmou que os autocarros dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) estarão a circular na quarta-feira no concelho.
O município, que terá apenas abertos os serviços considerados essenciais, suspendeu todos os eventos ao ar livre, avançou com a interdição de circulação em parques, matas, florestas e outras zonas arborizadas e interditou caminhas em zonas ribeirinhas do concelho, avançou.
Face às condições climatéricas, a Câmara de Coimbra decidiu também ativar o Plano Municipal de Emergência, referiu.
De acordo com a autarca, há uma grande probabilidade de inundações urbanas em Coimbra, assim como de queda de árvores e de outras estruturas, mas salientou que o rio Mondego “não apresenta risco” de cheia, com a barragem da Aguieira “com metade da capacidade disponível”.
Ana Abrunhosa aconselhou as pessoas que habitam em zonas que historicamente se inundam a colocar bens em pisos superiores e a ter atenção a garagens que apresentem risco de inundação.
Em Coimbra, a juíza-presidente da Comarca, Vânia Magalhães, também fez saber hoje que todos os tribunais da Comarca de Coimbra estarão encerrados na quarta-feira.
A área de competência da Comarca de Coimbra abrange o espaço geográfico dos municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares.
Lusa
ras de telecomunicações Meo, Vodafone e Nos ativaram planos de contingência e a prontidão das equipas técnicas para responder a eventuais impactos da depressão Charles nas redes de comunicações, estando a monitorizar a evolução das condições meteorológicas.
A Meo ativou os planos de contingência para todo o território continental e para a Madeira, reforçou as equipas técnicas e posicionou-as nas regiões onde se prevê maior impacto, mantendo a rede sob monitorização permanente, indicou fonte oficial da empresa à Lusa.
A operadora está também a adotar medidas para maximizar a autonomia energética da rede, de forma a reforçar a resiliência da infraestrutura perante eventuais falhas no fornecimento de eletricidade.
Como medida preventiva, os trabalhadores cujas funções o permitem foram colocados em regime de teletrabalho, enquanto a empresa mantém uma articulação estreita com a Proteção Civil.
O objetivo é minimizar eventuais perturbações nos serviços e garantir uma intervenção rápida em caso de danos na infraestrutura, sempre que as condições de segurança e de acesso ao terreno o permitam.
Também a Vodafone Portugal tem equipas técnicas de prevenção e está a acompanhar a evolução da situação, com especial atenção às zonas potencialmente mais afetadas, em permanente articulação com as autoridades competentes, disse à Lusa fonte da empresa.
Por sua vez, a Nos constituiu um gabinete de acompanhamento e reforçou a prontidão das equipas técnicas no terreno, estando igualmente a preparar medidas adicionais de contingência, incluindo o reforço da capacidade de geradores.
Fonte da operadora referiu à Lusa que está em partilha de informação e coordenação com as estruturas nacionais e regionais da Proteção Civil.
As operadoras indicam que a prioridade é assegurar a continuidade dos serviços de comunicações e responder rapidamente a eventuais ocorrências provocadas pela depressão.
Entretanto, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) disse estar a acompanhar os eventuais impactos do mau tempo e indicou que as operadoras, incluindo também a Digi, dizem ter ativado os planos de contingência, ter equipas de prevenção preparadas para acorrer às zonas que possam ser mais afetadas pelo mau tempo, bem como diversos equipamentos "prontos para dar resposta a eventuais perturbações na prestação dos serviços".
A reguladora indicou já ter avançado com contactos com o Governo para a resolução de constrangimentos no abastecimento e transporte de combustível.
As operadoras sinalizaram à Anacom preocupações com contactos com as autarquias, para dar uma resposta mais célere a situações que exijam resolução prioritária, ao que a reguladora se dispôs a colaborar, assegurando a troca de contactos entre as autarquias e os operadores.
Além disso, pediram a sua intervenção junto das autarquias "para se agilizar a realização de intervenções na via pública, se vierem a existir problemas que o justifiquem".
A Anacom assegurou ainda ter as suas equipas técnicas de monitorização "mobilizadas e preparadas para atuar no terreno, sempre que necessário", garantindo que vai disponibilizar os meios que possui, como estações móveis, geradores, equipamentos Starlink, para assegurar a disponibilidade de serviços nas zonas mais afetadas.
Lusa
A Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) suspendeu o serviço de transporte de passageiros devido ao agravamento do estado do tempo previsto para quarta-feira, mas vai manter o serviço de transporte a pedido, foi hoje anunciado.
Em comunicado, a CIMAA explica que, por “motivos de segurança”, o serviço de transporte público de passageiros no distrito de Portalegre, realizado pela empresa TAA – Transportes do Alto Alentejo, vai estar "temporariamente suspenso” na quarta-feira.
“Esta suspensão fundamenta-se com o encerramento de estabelecimentos de ensino e com a interdição temporária de circulação na generalidade do território em função dos riscos de inundações e vulnerabilidade aos períodos de precipitação intensa e ventos fortes”, indicou.
E, para “garantir medidas de prontidão e capacidade de resposta operacional”, a CIMAA vai “garantir apoio e colaboração” para assegurar as necessidades de deslocação "prioritárias, inadiáveis e imprescindíveis" por via da disponibilidade do “transporte a pedido”, pode ler-se no documento.
Este serviço, segundo a CIMAA, vai estar disponível, “a título excecional”, podendo ser reservado para o próprio dia.
A CIMAA afirmou esperar, assim, garantir “os níveis mínimos” de serviço, “sem prejuízo” da necessidade de adaptação e ajuste dos horários de partida e percurso em função das condições de circulação e da disponibilidade dos operadores de táxi.
“A central de reservas do transporte a pedido funcionará a partir do número 800 500 506 (chamada gratuita)”, acrescenta.
No documento, a CIMAA agradece ainda aos operadores de táxi do serviço de transporte a pedido, que “têm manifestado desde já a sua prontidão e disponibilidade” operacional.
“Estes ajustes operacionais são fundamentais para garantir simultaneamente a segurança das pessoas e a mobilidade pública essencial, assegurando-se que os motoristas e as viaturas apenas são acionados nos momentos e nos casos de extrema necessidade”, refere.
Por último, a CIMAA explica que as alterações neste setor são válidas para quarta-feira, estando aquela entidade “em estreita articulação” com a Proteção Civil para a “eventualidade das circunstâncias” poderem ser prolongadas, “sempre em função” do acompanhamento das condições meteorológicas e das indicações das entidades competentes.
Lusa
A Carris anunciou esta quarta-feira que para esta quinta-feira, 11 de novembro, "procurará assegurar a continuidade do serviço público, salvaguardando sempre a segurança dos passageiros, trabalhadores e demais utilizadores da via pública".
"A prioridade da CARRIS será assegurar as deslocações essenciais, nomeadamente, as ligações à rede de prestação de cuidados de saúde e o serviço de transporte de todos os profissionais que operam em situações de emergência. Poderão verificar-se atrasos, desvios, interrupções temporárias, alterações de percurso ou supressões de serviço, em função de eventuais constrangimentos de circulação na cidade", pode ler-se numa nota enviada às redações.
A empresa explica que, em função da evolução meteorológica, todo o serviço de transporte será permanentemente monitorizado e avaliado, em estreita articulação com a Proteção Civil e demais entidades competentes
O Governo da Madeira apelou hoje aos empresários da região para que dispensem os trabalhadores que “não sejam essenciais” na quarta-feira, visando garantir a segurança de pessoas e bens na sequência do temporal.
Em comunicado, o executivo madeirense faz o apelo através do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, sugerindo aos empresários a dispensa dos trabalhadores que “não sejam absolutamente essenciais ao funcionamento das empresas e à prestação de serviços à população”.
O governante considera esta medida pertinente na sequência da passagem, nas próximas horas, da depressão Charles pela Madeira, para “garantir a segurança de pessoas e bens, o mais importante de tudo, ante uma situação que se prevê muito difícil”.
O responsável sustenta que a situação meteorológica adversa deve ser enfrentada com “a máxima prudência e a máxima responsabilidade”.
“Os trabalhadores que não são essenciais aos serviços prestados pelas empresas e que possam realizar o seu trabalho em casa ou [cujo] trabalho não seja absolutamente necessário neste momento devem, obviamente, ser dispensados”, sublinha.
José Manuel Rodrigues expressa confiança na adesão dos empresários ao apelo, salientando que têm “sempre revelado sentido de responsabilidade” e destacando a importância da atuação conjunta dos setores público e privado para minimizar os danos do temporal.
“Prevenir é melhor do que remediar”, reforça, enfatizando que “as previsões meteorológicas são graves, mas, se houver o máximo de prudência, o máximo de prevenção”, será possível ultrapassar a situação.
José Manuel Rodrigues também informa que cancelou a deslocação prevista a Lisboa para acompanhar a comitiva da Madeira à cimeira tecnológica Web Summit 2026, apontando “o empenho com que representam a região” todos os empresários e instituições do grupo de 10 empresas e 10 parceiros institucionais, numa iniciativa coordenada pela Invest Madeira.
Lusa
Cerca de quatro mil clientes da E-Redes estavam sem abastecimento de energia pelas 17:00 de hoje, segundo a empresa, que reforçou equipas devido ao agravamento das condições meteorológicas.
“A E-Redes ativou o Plano Operacional de Atuação em Crise às 18:00 de ontem, dia 09 de novembro, na sequência de uma reunião do seu gabinete de crise. Foram desde logo reforçadas as equipas nos centros de despacho, as equipas operacionais internas e de prestadores de serviços e o serviço de ‘contact center’”, disse a distribuidora num comunicado relativo às 16:30.
O número de clientes afetados à tarde foi indicado por fonte da E-Redes já depois da divulgação da nota. De manhã, estavam sem distribuição de eletricidade cerca de dois mil clientes.
A empresa cancelou todos os trabalhos programados de manutenção da rede e reforçou a cadeia logística de abastecimento de materiais e meios como geradores e centrais móveis.
“Estão ainda garantidas as comunicações redundantes de rádio e satélite e reservados helicóptero e drones, para um eventual levantamento de danos”, acrescentou, na nota.
Lusa
A FlixBus anunciou a suspensão de toda a sua operação doméstica em Portugal durante esta quarta-feira. A paragem abrange todas as ligações desde a madrugada até ao final do dia e surge na sequência do agravamento das condições meteorológicas provocadas pela depressão Charles, alinhando-se com as recomendações das autoridades nacionais sob a situação de alerta em vigor.
Apenas algumas rotas internacionais com partida da região Norte do país se manterão em funcionamento, ainda assim sujeitas à evolução local do tempo e a novas diretrizes oficiais. Quanto às viagens de quinta-feira, a empresa adverte que a circulação dependerá do impacto do temporal, alertando para a possibilidade de atrasos ou novos cancelamentos.
A transportadora justifica ainda a decisão com a comunicação do encerramento de múltiplos terminais rodoviários, sobretudo no Centro do país, indicando que a normalização do serviço está condicionada à reabertura dessas infraestruturas e à reposição de condições de segurança nas estradas. O controlo de tráfego da empresa mantém-se em monitorização contínua, em articulação com motoristas e parceiros operacionais.
A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) disse hoje não estar previsto o encerramento de supermercados, devido ao mau tempo, apesar de garantir que a segurança de trabalhadores e clientes é uma “prioridade absoluta”.
“Não está previsto o encerramento de lojas, estando o setor empenhado em manter a sua rede em funcionamento e em garantir o acesso dos portugueses a bens essenciais”, indicou, em comunicado, a associação.
Contudo, a APED assegurou que a segurança dos colaboradores e clientes é uma “prioridade absoluta”.
Lusa
Equipamentos culturais de gestão pública e privada, de várias localidades, vão estar encerrados na quarta-feira, devido às previsões meteorológicas adversas para esse dia em Portugal, incluindo a passagem da depressão Charles, anunciaram várias entidades.
Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.
Os encerramentos de vários equipamentos, um pouco por todo o país, foram sendo anunciados ao longo do dia de hoje, através de comunicados enviados às redações, ou publicados nos 'sites' ou nas páginas dos espaços nas redes sociais.
Em Lisboa, além dos Museus e Monumentos de gestão estatal, encerram também os 25 espaços culturais de gestão municipal, a cargo da Lisboa Cultura – EGEAC, entre os quais o MUDE – Museu do Design, o Museu do Fado, o Castelo de São Jorge, o Padrão dos Descobrimentos, o Museu do Aljube, o Museu Bordalo Pinheiro, o Pavilhão Julião Sarmento e o Teatro Romano.
Também a Fundação Calouste Gulbenkian decidiu encerrar todos os edifícios (onde se situam o Museu Calouste Gulbenkian, o CAM-Centro de Arte Moderna e a Biblioteca de Arte) e o Jardim.
Decisão idêntica tomaram o MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o Museu do Oriente, a Cinemateca Portuguesa, que encerra todos os serviços (ANIM, biblioteca, livraria e restaurante), a Fundação José Saramago, a Brotéria e o Polo Cultural Gaivotas, entre outros.
Ainda em Lisboa, o encerramento do Teatro Tivoli levou ao adiamento do concerto da cantora Luísa Sobral para 29 de novembro. No Teatro Maria Matos, a apresentação da peça “Cock”, prevista para quarta-feira, passa para 09 de dezembro. Já a sessão do espetáculo “Festa”, no Teatro Nacional D. Maria II, fica cancelada.
No Porto, a Fundação Serralves decidiu encerrar na quarta-feira o acesso ao Parque, mantendo-se aberto o Museu.
Ainda na ‘cidade invicta’, o Centro Português de Fotografia (CPF) optou pelo encerramento, tal como a Culturgest, que permanecerá fechada também na quinta-feira.
O Teatro das Figuras, em Faro, e o Teatro Municipal da Guarda também irão encerrar, ficando assim canceladas todas as atividades agendadas para quarta-feira naqueles equipamentos.
No Teatro Viriato, em Viseu, a leitura encenada do projeto “Noite Fora”, prevista para quarta-feira, é adiada para quinta-feira.
O Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz optou também pelo adiamento, mas de uma sessão de cinema, do filme “Histórias Paralelas”, de Asghar Farhadi, que será exibido no dia 25 de novembro.
As atividades do 50.º CINANIMA - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho previstas para quarta-feira ficam canceladas, visto que o Centro Multimeios de Espinho estará encerrado.
Os museus e espaços culturais geridos pela Câmara Municipal de Cascais, tal como os monumentos geridos pela Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) vão também estar encerrados na quarta-feira.
Em Cascais estão encerrados, entre outros, a Casa das Histórias Paula Rego, o Farol Museu de Santa Marta e o Centro Cultural de Cascais.
Em Sintra não vão abrir ao público o parque e Palácio Nacional da Pena, o Convento dos Capuchos, o farol do Cabo da Roca, o parque e o Palácio de Monserrate e os jardins e o Palácio Nacional de Queluz, entre outros.
Os monumentos e sítios arqueológicos sob gestão do Património Cultural - Instituto Público estarão igualmente encerrados, na quarta-feira.
A longa lista de equipamentos sob gestão do Património Cultural inclui monumentos e sítios como o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (Coimbra), o Mosteiro de São Bento de Cástris (Évora), o Mosteiro de São Martinho de Tibães (Braga), a Igreja Matriz de Torre de Moncorvo, a Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo) e a Domus Municipalis (Bragança).
Lusa
As Forças Armadas Portuguesas colocaram meios humanos e materiais em estado de prontidão para responder a eventuais pedidos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
O dispositivo foca-se, nesta fase, nas áreas do território nacional sob aviso vermelho, mantendo contudo capacidade de intervenção imediata em qualquer outra região do país caso a situação o exija.
Até ao momento, a Proteção Civil solicitou equipas prontas para intervir em ações de drenagem de águas e desobstrução de vias de comunicação. Para assegurar uma resposta rápida e articulada no terreno, foram destacados militares de ligação em permanência junto das estruturas da ANEPC em cada distrito.
O dispositivo militar mantém ainda em reserva capacidades adicionais para disponibilizar alojamento de emergência, transporte terrestre, marítimo ou aéreo de cidadãos, instalação de módulos táticos de comunicações e missões de reconhecimento em zonas afetadas através de meios aéreos e observação por satélite.
As previsões de condições meteorológicas severas para esta quarta-feira vão condicionar as operações nos aeroportos de Lisboa, Faro e Madeira. O aviso foi divulgado pela ANA - Aeroportos de Portugal, que antecipa a ocorrência de cancelamentos de voos devido ao agravamento do estado do tempo.
Perante este cenário, a gestora aeroportuária recomenda a todos os viajantes com voos marcados de e para estas infraestruturas que contactem as respetivas companhias aéreas para verificar a situação das suas viagens antes de se deslocarem. A entidade chama ainda a atenção para possíveis perturbações e limitações no transporte rodoviário de acesso aos aeroportos.
A ANA assegura que se mantém a monitorizar a evolução da situação em permanência com as entidades competentes, tendo já em curso as medidas operacionais necessárias para mitigar os impactos do mau tempo.
Luís Montenegro sublinhou esta terça-feira, na sede da Proteção Civil, em Carnaxide, que "devemos passar horas difíceis amanhã", tendo mesmo comparado a tempestade Charles ao "fenómeno que já vivemos no inicio deste ano".
"Não subestimem nem menosprezem o risco associado a estes fenómenos extremos", apelou o primeiro-ministro, garantindo que o nível de prontidão da Proteção Civil está no máximo e que o Governo acionou um centro de crise, que será coordenado pelo líder do Governo.
"É a ocasião para renovar um pedido para que todos sejam prudentes e respeitem as indicações das autoridades", acrescentou, pedindo para que, "sempre que possível, se possa recorrer ao teletrabalho".
"Da administração publica todos os departamentos estão preparados para as horas mais difíceis, para colocar no terreno tudo o que tiver de ser colocado", assegurou.
Montenegro sublinhou que "ainda na semana passada tivemos o dia com mais ignições de incêndios em Portugal (125)" e que agora haverá um fenómeno de mau tempo de natureza contrária.
O primeiro-ministro avisa que as horas de maior pressão serão amanhã da parte da tarde, mas que não há razão para se entrar em pânico.
A CP prevê constrangimentos na circulação de comboios hoje e quarta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, permitindo aos passageiros com bilhetes adquiridos para esses dias o reembolso total ou a troca gratuita da viagem.
Numa nota publicada ‘online’, a transportadora recomenda aos passageiros que consultem o estado da circulação dos comboios antes de embarcarem, através do 'site' ou da aplicação CP – Comboios de Portugal.
Até ao momento, não existe qualquer indicação de cancelamento de ligações ferroviárias.
A medida de trocas e reembolsos abrange os serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, estando disponível o reembolso do valor total do bilhete ou a troca gratuita por outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.
Estes pedidos podem ser efetuados automaticamente, através da área de pós-venda do 'site' da CP, para bilhetes adquiridos nos canais digitais, ou na opção MyCP da aplicação da transportadora.
Os passageiros podem também dirigir-se às bilheteiras da CP para solicitar estas operações, em qualquer dos casos até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem indicada no bilhete.
A empresa disponibiliza ainda a possibilidade de solicitar o reembolso através do formulário 'Reembolso por Atraso ou Supressão', alertando, contudo, para tempos de resposta superiores.
Lusa
A CIP - Confederação Empresarial de Portugal apelou hoje às empresas que deem “prioridade absoluta” à proteção de pessoas e bens durante o mau tempo, privilegiando o teletrabalho e apoiando os trabalhadores que precisem de cuidar dos filhos.
“A responsabilidade social é de todos”, enfatiza o diretor-geral da CIP, Rafael Alves Rocha, citado num comunicado.
Salientando que “a situação aconselha muita prudência”, a confederação empresarial diz ter já difundido pelas suas associadas “recomendações operacionais e de segurança laboral para as atividades económicas enfrentarem a depressão ‘Charles’ e os seus impactos”.
Rafael Alves Rocha recorda o sucedido durante a tempestade Kristin, em inícios deste ano, para advertir que “tudo o que puder ser feito antecipadamente para minorar os estragos deve ser executado o mais rapidamente possível”.
Neste sentido, a CIP recomenda a todos os setores empresariais que sigam as recomendações das autoridades para hoje e para os próximos dias, nomeadamente as expressas no despacho com que o Governo declarou a “situação de alerta” para quarta-feira.
“Esta é uma das ocasiões em que a sociedade, no seu conjunto, se deve mostrar solidária com as instruções de quem tem a responsabilidade da proteção civil e da segurança coletiva”, afirma o diretor-geral da confederação.
Para o efeito, a CIP recomenda que “todos os que tiverem possibilidade de realizar teletrabalho devem optar por essa modalidade, disponibilizando-se para flexibilizar os horários ou ajustar deslocações”, e garante que “os empresários portugueses terão a latitude necessária para apoiar os seus trabalhadores” que precisem de cuidar dos filhos devido ao encerramento das escolas.
Adicionalmente, a confederação empresarial aconselha as empresas a “adequarem as suas decisões ao terreno e às diferentes situações que ocorram”.
“É essencial ir monitorizando a dinâmica da tempestade ao longo do dia de hoje e de quarta-feira, até porque esta depressão terá diferentes impactos no território nacional”, afirma Rafael Alves Rocha.
Lusa
A Comunidade Intermunicipal (CIM) das Terras de Trás-os-Montes anunciou hoje que vai suspender na quarta-feira o serviço de transporte público que serve municípios e aldeias do distrito de Bragança face à previsão de mau tempo.
Num comunicado enviado à Lusa, a CIM explicou que esta medida “de caráter excecional, preventivo e temporário” estará em vigor das 00:00 até as 23:59 de quarta-feira.
Esta suspensão, esclareceu ainda, “surge na sequência da declaração de situação de alerta para a totalidade do território continental face às condições meteorológicas adversas previstas e visa salvaguardar a segurança dos passageiros, dos profissionais afetos ao serviço e dos demais utilizadores da via pública”.
O serviço de transporte público desta comunidade intermunicipal abrange os concelhos de Alfândega da Fé, Bragança, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Miranda do Douro, Vila Flor, Vinhais e Vimioso e entrou em vigor em agosto deste ano, permitindo a ligação entre meios rurais e centros urbanos e entre municípios.
No entanto, este serviço não abrange a cidade de Bragança e algumas aldeias do concelho onde o transporte público é assegurado pelo Serviço de Transportes Urbanos de Bragança (STUB), tendo o município garantido à Lusa que continuará a funcionar com normalidade.
Lusa
A REN - Redes Energéticas Nacionais ativou hoje o Plano de Atuação em Situações em Emergência e Crise (PASEC), mobilizando antecipadamente equipas e meios operacionais para responder a eventuais ocorrências provocadas pelo agravamento das condições meteorológicas.
À Lusa, fonte oficial da empresa gestora da rede elétrica nacional adiantou que o plano visa assegurar uma resposta rápida e eficaz a eventuais ocorrências, tendo sido também reforçada a articulação com o Operador de Rede de Distribuição, a espanhola Red Eléctrica e a Enagás, bem como com os restantes agentes do setor.
Esta coordenação pretende assegurar redundâncias e aumentar os níveis de segurança do abastecimento, referiu a REN.
Além da REN, fonte oficial da EDP disse à Lusa que a empresa reforçou as medidas de prevenção e segurança e ativou na segunda-feira os protocolos operacionais de emergência nas diferentes áreas de negócio para assegurar a continuidade das operações críticas e a capacidade de resposta no terreno.
A elétrica referiu ainda estar a monitorizar a evolução das condições meteorológicas, através de diferentes modelos de previsão e em estreita articulação com as autoridades competentes.
Nas zonas mais impactadas, e em linha com as orientações e recomendações das autoridades, os espaços de trabalho serão encerrados, exceto nas funções em que seja indispensável assegurar a presença física, explicou a mesma fonte da EDP.
Tanto a REN como a EDP disseram estar ainda a acompanhar a evolução da situação em articulação com as autoridades competentes.
Lusa
A Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) anunciou hoje que as travessias fluviais entre o Porto e Vila Nova de Gaia vão estar suspensas na quarta-feira na sequência da depressão Charles, que colocou Portugal continental em estado de alerta.
"A Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) informa que as ligações fluviais regulares de transporte público entre Porto e Vila Nova de Gaia estarão suspensas durante todo o dia de amanhã [quarta-feira], 11 de novembro, devido às condições meteorológicas adversas previstas", pode ler-se num comunicado enviado às redações.
No texto, a TMP "sublinha que a segurança dos passageiros e das tripulações constitui uma prioridade, justificando a suspensão preventiva de todas as travessias entre o Cais do Ouro e a Afurada e entre a Ribeira do Porto e o Cais de Gaia".
"A decisão surge na sequência das informações meteorológicas e das medidas excecionais anunciadas pelas autoridades competentes, perante a previsão de chuva intensa, vento forte e agitação marítima, que comprometem as condições de segurança necessárias à operação do serviço", refere.
A empresa liderada por Nuno Neves de Sousa "lamenta os eventuais transtornos causados aos passageiros e recomenda a utilização de meios de transporte alternativos durante o período de suspensão".
Lusa
A Via Navegável do Douro (VND) vai estar condicionada na quarta-feira por causa do mau tempo, ficando a navegação interditada a embarcações com menos de 12 metros de comprimento, foi hoje anunciado.
A informação foi avançada pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), que explicou que os condicionamentos são aplicáveis a toda a VND em consequência do agravamento das condições meteorológicas associado às depressões Bruna e Charles, e ao alerta laranja emitido pelas autoridades.
A Direção de Operações Portuárias e Segurança da APDL, num aviso publicado ‘online’, destaca a precipitação prevista para a bacia hidrográfica do Douro a partir das 09:00 de quarta-feira, com o consequente agravamento das condições hidrológicas da VND, e adverte que, neste contexto, a comunidade marítimo-fluvial deverá adotar todas as medidas de mitigação necessárias.
Entre as medidas destaca a interdição da navegação a todas as embarcações com menos de 12 metros de comprimento, salvo em casos excecionais devidamente justificados, e insta à navegação apenas quando estritamente necessário e com especial cuidado, tendo em conta a presença eventual de objetos flutuantes em suspensão, a sua menor visibilidade e do aumento dos caudais na bacia hidrográfica do Douro, principalmente nos seus afluentes e nos ribeiros.
Pede ainda que seja mantida uma vigilância ativa das embarcações acostadas e reforçadas as respetivas amarrações, e que quaisquer operações de retirada ou limpeza das áreas deverão ser realizadas com os devidos cuidados de segurança.
A gestora da VND apela ainda que se tenha em atenção possíveis falhas que se possam vir a registar no assinalamento marítimo da via navegável, incluindo a eventual deslocação de boias das respetivas posições, e que seja comunicado de imediato ao Centro RIS Douro (Serviços de Informação Fluvial do Douro) qualquer anomalia detetada no canal de navegação.
As restantes embarcações deverão acompanhar, através dos canais habituais, a evolução das condições hidrológicas e meteorológicas. Devem ainda contactar o Centro de Controlo de Navegação da VND antes de procederem a qualquer manobra de navegação.
A navegação fica condicionada à evolução das condições e previsões meteorológicas, das condições hidrológicas e dos caudais, podendo ser adotadas novas medidas caso a situação se agrave consideravelmente.
Lusa
O presidente da Assembleia da República determinou que, na sequência da declaração de alerta de mau tempo no território nacional, o Parlamento apenas estará aberto na quarta-feira para serviços essenciais, sendo a regra o regime do teletrabalho.
“Determino que, no dia 11 de novembro de 2026 [na quarta-feira], os trabalhadores dos serviços da Assembleia da República exerçam, por regra, as suas funções em regime de teletrabalho, com exceção daqueles cuja presença física seja indispensável para assegurar o funcionamento dos serviços essenciais e o apoio à realização dos trabalhos parlamentares”, escreveu hoje José Pedro Aguiar-Branco no seu despacho, ao qual à agência Lusa teve acesso.
Um despacho enviado à secretária-geral da Assembleia da República, Anabela Cabral Ferreira, aos grupos parlamentares e deputados únicos representantes de partidos, bem como ao ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim.
No despacho, refere-se que, "na sequência da declaração da situação de alerta em todo o território continental”, para quarta-feira, “anunciada pelo Governo através do comunicado do Ministério da Administração Interna, e perante o agravamento das condições meteorológicas previsto para aquela data, importa adotar medidas preventivas que salvaguardem a segurança dos trabalhadores da Assembleia da República e reduzam ao estritamente necessário as deslocações às instalações parlamentares”.
Essas medidas, contudo, de acordo com o presidente da Assembleia da República, devem ser “compatibilizadas com a necessidade de assegurar a continuidade da atividade parlamentar e o regular funcionamento dos serviços indispensáveis ao seu desenvolvimento, em particular os que prestam apoio aos trabalhos relativos à apreciação do Orçamento do Estado para 2027”.
José Pedro Aguiar-Branco frisa, depois, que compete à secretária-geral, em articulação com os dirigentes dos serviços, “assegurar a execução do presente despacho, mediante a adoção das medidas organizativas necessárias à continuidade da atividade parlamentar e ao regular funcionamento dos serviços”.
Lusa
Para esta quinta-feira está marcada uma reunião de Conselho Ministros na residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento, em Lisboa.
É esperado que alguns ministros participem apenas por via eletrónica, como o caso da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que marca presença na COP31, na cidade turca de Antalia.
O acompanhamento da situação de mau tempo deverá ser um tema em foco.
A Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares criticou hoje a falta de uma orientação igual para todas as ULS do país devido ao mau tempo, quando grande parte das instituições do Sul já está a desmarcar a atividade não urgente.
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), Xavier Barreto, adiantou que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) reuniu com as unidades locais de saúde (ULS) para analisar os riscos associados à depressão Charles, prevista para quarta-feira, mas também os que resultam da desmarcação de atividade assistencial.
“Foram discutidos os prós e os contras e basicamente foi decidido que cada ULS teria que fazer a análise do risco que está implícito e tomar as suas decisões em prol dos seus doentes”, disse o responsável.
Segundo Xavier Barreto, grande parte das ULS da região Sul estão a desmarcar atividade não urgente, nomeadamente consultas e cirurgias programadas.
Contudo, às 14:30, grande parte dos hospitais da região Norte ainda não tinha tomado uma decisão, assinalou, admitindo que “o façam nas próximas horas”, em função da evolução das previsões.
Para o presidente da associação, seria preferível que a DE-SNS tivesse tomado “uma decisão clara que não levantasse dúvidas a ninguém”, que fosse “igual para todos, mesmo com o risco de perder alguma atividade, alguma produtividade e até alguma resposta à lista de espera”.
Considerou que a ausência de uma decisão comum está a gerar incerteza entre os utentes, que contactam os hospitais para saber se devem ou não comparecer às consultas e aos procedimentos agendados.
“Não podemos chegar a uma situação em que amanhã [quarta-feira] um doente de um determinado hospital não sabe se tem ou não tem consulta e não sabe se vai ou se não vai, particularmente, sabendo que as condições climatéricas vão ser muito severas e a pessoa vai sempre ter que incorrer em algum risco para se dirigir ao seu hospital”, salientou.
O presidente da APAH defendeu, por isso, que o Governo deveria ter comunicado uma orientação clara à população, à semelhança do que fez relativamente às escolas.
“Eu preferia que na saúde tivessem decidido da mesma forma e tivessem comunicado da mesma forma”, defendeu.
Para Xavier Barreto, deveria ter sido anunciado que, devido à situação de risco meteorológico, não haveria atividade programada não urgente na quarta-feira, incluindo consultas, acompanhamento de doenças crónicas e cuidados de saúde primários, mantendo-se a resposta às situações urgentes e os procedimentos oncológicos considerados necessários.
O responsável reconheceu que a suspensão da atividade programada implica a perda de consultas e cirurgias, que terão posteriormente de ser recuperadas, com impacto na resposta às listas de espera. No entanto, considera que a segurança dos doentes e a clareza da informação devem prevalecer.
“Se ficarmos numa situação de indefinição em termos de comunicação às pessoas, eu acho que é péssimo, que é inaceitável”, afirmou, considerando que o Governo ainda está a tempo de tomar “uma decisão mais clara” sobre o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e de a comunicar aos utentes.
Lusa
O jogo Benfica-Áustria Viena, da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol, previsto para quarta-feira, foi hoje adiado devido ao agravamento das condições meteorológicas, revelou fonte do clube 'encarnado'.
O agravamento das condições meteorológicas motivou já o cancelamento hoje da conferência de imprensa do Benfica de lançamento do jogo, tendo sido decidido, após reunião entre os representantes dos clubes e da UEFA, adiar o encontro, cuja nova data ainda não é conhecida.
Cumpridas três jornadas da fase de liga da prova, o Benfica ocupa o 12.º lugar, com três pontos, o último que dá acesso ao play-off de apuramento para os quartos de final, enquanto as austríacas estão no 15.º posto, com um.
A TAP já ajustou a operação face às previsões meteorológicas e está a permitir que passageiros com viagens previstas até 11 de novembro alterem os bilhetes, sem penalização, para voos até dia 17.
À Lusa, fonte oficial da companhia aérea indicou que a TAP está a acompanhar de perto a evolução da situação e que já fez os ajustes necessários à operação perante as previsões meteorológicas já conhecidas.
Ainda assim, a transportadora não descartou novos ajustes operacionais no sentido de manter a segurança de passageiros, tripulações e equipamentos.
A possibilidade de alteração abrange os passageiros com bilhetes emitidos até 10 de novembro, para viagens até 11 de novembro, que podem remarcar os voos para datas até 17 de novembro e sem qualquer penalização.
As alterações podem ser efetuadas através da área de gestão de reservas, no 'site' da TAP, ou junto dos agentes de viagens.
A companhia recomenda ainda aos passageiros que verifiquem o estado dos respetivos voos antes de se deslocarem ao aeroporto, através da ferramenta de informação de voos disponível no 'site' da TAP.
Lusa
O Presidente da República decidiu permanecer no Palácio de Belém para seguir a situação durante a noite e logo pela manhã, disse fonte oficial da presidência, acrescentando que António José Seguro tem sido informado em detalhe sobre a depressão Charles.
A PSP juntou-se aos alertas sobre o mau tempo com um vídeo partilhado nas redes sociais em que avisa que esta quarta-feira "não será um simples dia de chuva".
"A depressão que aí vem terá força para arrancar árvores, destruir carros e transformar ruas em armadilhas mortais", começa, referindo as principais medidas de segurança a adotar.
A depressão Charles pode afetar também a atividade programada das unidades de saúde, sobretudo a dos hospitais e dos centros de saúde das regiões que estão na sua rota, nomeadamente Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Castelo Branco.
O DN sabe que, desde as 15h00 desta terça-feira, decorre no Ministério da Saúde uma reunião do Gabinete de Crise, para ser decidido que orientações a dar às unidades, tendo em conta as recomendações da Proteção Civil para que sejam evitadas deslocações não urgentes.
No entanto, há já algumas unidades de saúde da capital que estão a informar os doentes que consultas e exames programados não urgentes não se realizarão, sendo depois remarcados para outro dia.
Segundo apurou ainda o DN, as regiões Norte e Centro, onde não se prevê a ação da Depressão Charles, não devem sofrer quaisquer alterações à sua atividade.
Ana Mafalda Inácio
Presidente da Assembleia da República decidiu medidas preventivas para garantir segurança dos trabalhadores. Agenda de quarta-feira já só tem uma audiência, que deverá ser feita por videoconferência.
A Acampada de Lisboa pelo direito à habitação decidiu suspender as atividades previstas para os próximos dois dias, face às previsões de mau tempo.
“Não estão reunidas as condições de segurança necessárias para a realização da programação nestes dois dias”, lê-se numa publicação na rede social Instagram.
A organização da Acampada de Lisboa adianta que vai aproveitar para “recuperar energias, fortalecer (…) laços, organizar grupos de afinidade e de trabalho e continuar a pensar e conspirar novas de formas de construir um mundo” onde “a habitação não é uma mercadoria, mas um direito”.
Na mesma publicação é lançado um apelo aos manifestantes para “que se protejam, evitem deslocações desnecessárias e, sempre que possível, fiquem em casa”, sabendo que, “para a grande maioria das pessoas que dependem do seu trabalho para sobreviver, ficar em casa nem sempre é uma possibilidade”.
Prometendo voltar “a ocupar as ruas assim que as condições de segurança o permitam”, a Acampada de Lisboa cancela a concentração que estava marcada para hoje no bairro do Alto de Pina e também o protesto convocado para o local onde decorre a Web Summit, no Parque das Nações, na quarta-feira.
A REN - Redes Energéticas Nacionais ativou esta terça-feira o Plano de Atuação em Situações em Emergência e Crise (PASEC), mobilizando antecipadamente equipas e meios operacionais para responder a eventuais ocorrências provocadas pelo agravamento das condições meteorológicas.
À Lusa, fonte oficial da empresa gestora da rede elétrica nacional adiantou que o plano visa assegurar uma resposta rápida e eficaz a eventuais ocorrências, tendo sido também reforçada a articulação com o Operador de Rede de Distribuição, a espanhola Red Eléctrica e a Enagás, bem como com os restantes agentes do setor.
Esta coordenação pretende assegurar redundâncias e aumentar os níveis de segurança do abastecimento, referiu a REN.
A empresa disse estar ainda a acompanhar, ao longo dos últimos dias, a evolução da tempestade Bruna e, mais recentemente, da tempestade Charles, em articulação com as autoridades competentes, tendo destacado equipas de prevenção.
Lusa
A velocidade de circulação nas pontes Vasco da Gama e 25 de Abril, que ligam Lisboa à margem Sul, está limitada a 60km/h devido às condições meteorológicas, informou a Lusoponte, que desaconselha “a circulação de motociclos, veículos com capota de lona e outros igualmente suscetíveis à ação do vento”.
A concessionária diz que está a monitorizar permanentemente a evolução da situação e pede aos condutores para que redobrem os cuidados, adaptem a condução e respeitem a sinalização e as indicações das autoridades.
Os monumentos geridos pela Parques de Sintra vão estar encerrados durante esta quarta-feira, "devido ao agravamento das condições meteorológicas e na sequência da declaração de situação de alerta pelo Governo".
"Desta forma, o Parque e Palácio Nacional da Pena; o Palácio Nacional de Sintra; o Palácio Nacional e Jardins de Queluz; o Parque e Palácio de Monserrate; o Castelo dos Mouros; o Convento dos Capuchos; a Escola Portuguesa de Arte Equestre; e o Farol do Cabo da Roca não abrirão ao público amanhã", informa a Parques de Sintra.
A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova encerrou esta tarde todos os estabelecimentos de ensino do concelho, situação que se vai prolongar ao dia de quarta-feira e ao serviço de transportes municipais.
Em comunicado publicado nas suas redes sociais, este município do distrito de Castelo Branco justifica a tomada de decisão com as condições meteorológicas que afetam a região e com um “esperado um agravamento significativo das condições atmosféricas entre a tarde de hoje, e amanhã [quarta-feira] devido à passagem da tempestade Charles”.
Neste âmbito, a Câmara de Idanha-a-Nova optou pelo encerramento dos estabelecimentos de ensino do concelho na tarde de hoje e durante todo o dia de quarta-feira, tendo sido suspensas a partir das 13:00, as atividades letivas nas creches, jardins de Infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico.
A suspensão das atividades letivas na Escola Básica e Secundária José Silvestre Ribeiro e na Escola Profissional da Raia (Eprin) ocorreu a partir das 14:00.
Segundo a nota, a suspensão de serviços de transportes rodoviários, os serviços e equipamentos municipais não essenciais (Espaços culturais, desportivos e sociais) bem como os serviços de atendimento ao público (serviços de atendimento ao munícipe, Carrinha Cartão de Saúde, Espaço do Cidadão Móvel, Postos de Turismo e Espaços museológicos) vão estar encerrados na quarta-feira.
“O município de Idanha-a-Nova continuará a acompanhar a evolução da situação e poderá adotar medidas adicionais de proteção, que serão comunicadas através dos canais oficiais. A segurança das pessoas e dos bens é a prioridade máxima”, lê-se na nota.
A Câmara Municipal deixa ainda um apelo à população para seguir rigorosamente as recomendações das autoridades e acompanhe as informações emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Proteção Civil e Forças de Segurança.
Lusa
O secretário-geral do PS apelou hoje a cidadãos e instituições que cumpram as orientações da Proteção Civil e das autoridades de segurança, sem se pronunciar se as considera atempadas ou suficientes.
À margem de uma reunião com o bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, em Lisboa, José Luís Carneiro foi questionado sobre a declaração do estado de alerta decidida pelo Governo e se tinha sido previamente informado, ao que respondeu negativamente.
“Não fomos informados”, disse.
Sobre se considera atempadas e suficientes as recomendações feitas face ao esperado agravamento meteorológico, Carneiro disse não ter informação para fazer essa apreciação, preferindo deixar um apelo.
“A palavra que eu quero deixar é que os cidadãos, as instituições cumpram as orientações das autoridades de Proteção Civil e de segurança nacionais, porque é também no cumprimento dessas orientações que está a segurança das pessoas”, afirmou.
Lusa
A Fertagus informa que, face ao alerta de mau tempo, se encontra a “acompanhar e monitorizar permanentemente a evolução das condições meteorológicas e da infraestrutura ferroviária”.
A empresa, que assegura a ligação ferroviária no eixo norte- sul, que inclui a travessia da ponte 25 de Abril, diz que “foram adotadas as medidas preventivas necessárias para garantir as melhores condições de segurança” dos clientes, colaboradores e da operação.
“Alguns serviços não essenciais, nomeadamente as bilheteiras e Gabinete de Apoio ao Cliente, poderão não se encontrar a funcionar na sua totalidade”, informa.
“A circulação dos comboios será assegurada em função da evolução da situação, sendo adotadas, a cada momento, as medidas que se revelem necessárias”, diz
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu adiar três encontros marcados para esta quarta-feira, indicando que foram reagendados para o dia seguinte, quinta-feira.
"Na sequência do agravamento das condições meteorológicas para esta quarta-feira e com o País em estado de alerta, os jogos das seleções nos escalões de Sub-17, Sub-19 e de Sub-16 feminino, agendados para dia 11 de novembro, foram adiados", informa a FPF, em comunicado.
Assim sendo, o Portugal-Andorra, de apuramento para a Ronda 1 do Campeonato da Europa de Sub-17, o Portugal-Lituânia, da Ronda 1 de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-19, e o Portugal-República da Irlanda, em Sub-16 feminina, foram reagendados para quinta-feira, 12 de novembro, detalha a federação. "Os restantes jogos das rondas de qualificação também foram adiados para quinta-feira", adianta.
A FPF "sensibiliza todos os clubes para cumprirem as instruções de segurança por parte do Governo e da Proteção Civil", lê-se na nota divulgada.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai ter, às 16h30, uma reunião de trabalho na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Oeiras, no âmbito da “coordenação e acompanhamento da situação” meteorológica.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já emitiu SMS à população alertando para o agravamento do estado do tempo devido à depressão Charles.
Na mensagem, é referido que se prevê "chuva persistente e rajadas até 140 km/h na quarta-feira". "Acautele a sua segurança", lê-se no SMS que remete para uma ligação com as recomendações e para o número 800 246 246.
O Governo determinou para esta quarta-feira "o encerramento dos estabelecimentos de ensino dos setores público, privado e social, incluindo pré-escolar", lê-se no despacho assinado por vários ministérios.
"Para situações urgentes no âmbito da gestão escolar, a Agência para a Gestão do Sistema Educativo disponibilizou uma linha telefónica de atendimento alargado aos diretores/as", informa o Ministério da Educação.
"Agradecemos a colaboração de todos na adoção das medidas necessárias à salvaguarda da segurança da comunidade educativa", refere ainda nota do ministério tutelado por Fernando Alexandre, publicada nas redes sociais.
O Exército fez saber que está "em prontidão para apoiar as populações" face ao agravamento das condições meteorológicas, indicando que "mantém militares e meios pré-posicionados na região de Coimbra, preparados para apoiar as populações em resposta a eventuais solicitações das autoridades competentes".
Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o Exército informou que o "Exercício FÉNIX 26 foi suspenso, permanecendo as capacidades envolvidas disponíveis para uma eventual intervenção em situações reais de emergência".
"Em estreita articulação com as autoridades de proteção civil, o Exército mantém a prontidão para intervir onde e quando for necessário", lê-se na nota.
A Vodafone informou esta terça-feira que, face às previsões associadas à tempestade Charles, tem equipas técnicas de prevenção. A operadora de telecomunicaões garante que “está em permanente articulação com as autoridades competentes e as suas equipas técnicas encontram-se de prevenção, mantendo uma monitorização da evolução da situação, com especial atenção às zonas potencialmente mais afetadas”.
A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alerta para um "agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima em Portugal Continental" a partir das 06h00 desta quarta-feira, até ao meio-dia de quinta.
"A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante sudoeste, com uma altura significativa que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de 10 metros, com um período médio a variar entre os nove e os 11 segundos", informa a AMN, em comunicado.
De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, "é esperada uma rotação progressiva da direção do vento e da ondulação, de sudoeste para oeste-sudoeste e posteriormente noroeste, acompanhando a circulação depressionária associada ao agravamento das condições meteorológicas, com uma intensidade média de até 93 km/h e rajadas até 168 km/h".
Perante estas previsões, a AMN e a Marinha deixam alguns conselhos:
- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;
- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;
- Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.
Os espaços geridos pela empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP) vão estar encerrados na quarta-feira, devido às condições meteorológicas adversas previstas, confirmou hoje aquela entidade.
“A medida tem caráter preventivo e visa salvaguardar a segurança dos visitantes e dos trabalhadores, face às condições meteorológicas adversas previstas”, sublinhou a empresa pública numa mensagem publicada no site.
A MMP realçou que os bilhetes adquiridos podem ser mudados para outra data ou reembolsados na íntegra, bastando para isso fazer o pedido para info@blueticket.pt.
Lusa
Questionado sobre se a Web Summit, que está a decorrer no Parque das Nações, em Lisboa, vai ser suspensa, Carlos Moedas disse que tem estado em contacto com o ministro da Administração Interna (MAI), Luís Neves.
"É obvio que é muito difícil garantir o funcionamento da Web Summit amanhã, mas essa situação será tomada ao nível do Ministério da Administração Interna. Eu diria que tudo indica que a Web Summit não poderá funcionar amanhã", admitiu o presidente da Câmara de Lisboa.
"Temos pessoas de outros países que estão aqui, são mais de 60 mil, no Parque das Nações, em que temos o rio [Tejo] ali mesmo ao lado, onde vão estar condições muito adversas. Penso que essa será a solução [suspender evento], mas, obviamente, não é uma decisão do presidente da Câmara de Lisboa", reiterou.
Cabe ao MAI, em conjunto com os promotores do evento, decidir se a a Web Summit deve ser suspensa amanhã devido ao agravamento das condições meteorológicas.
Sobre o mercado de Natal, no Rossio, onde antes estiveram as tendas do protesto pelo direito à habitação, Moedas disse que, neste momento, não se vai retirar o que já está montado. "Vamos ter mercado de Natal. Esta é uma situação climatérica de hoje, de amanhã e, eventualmente, mais um dia, mas não é uma situação que se vai manter", disse.
O mercado de Natal está previsto abrir no dia 13 de novembro, mas o autarca admite que seja adiado "um dia ou dois" devido ao estado do tempo.
O presidente da Câmara voltou a referir a importância de se evitar as zonas ribeirinhas, considerando que pessoas não devem estar perto de árvores ou em jardins. "Todos os jardins que têm portão vão ser fechados, é o caso do jardim da Estrela. Não podemos fechar Monsanto, mas vamos aconselhar as pessoas a não irem, vamos tentar vedar partes", afirmou Moedas, transmitindo uma "mensagem de serenidade e calma".
"Nós estamos preparados. Obviamente vai ser uma situação difícil. O meu pedido é: tentem não sair de casa", rematou.
O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, reforçou, em conferência de imprensa, a importância de se optar pelo teletrabalho nesta quarta-feira devido ao agravamento do estado do tempo.
Pediu aos lisboetas para que recolham "os objetos que têm no exterior, nas varandas, nos terraços, que assegurem que os caixotes de lixo fiquem devidamente acondicionados".
"Evitem parques, jardins devido ao risco de queda de árvores", disse ainda, garantindo que a Câmara está a tomar todas as medidas para enfrentar as condições meteorológicas adversas.
Carlos Moedas disse que a autarquia irá cumprir "todas as indicações do Governo para o encerramento das escolas". "Mas vamos alargar essa medida de precaução a outros espaços da cidade. Vamos encerrar todos os túneis da cidade, hoje, a partir da meia-noite", anunciou.
"Vamos também fechar todos os parques e jardins, vamos encerrar os equipamentos culturais", disse, referindo-se em particular ao Castelo de São Jorge, o Padrão dos Descobrimentos, o Teatro Romano e o Museu do Fado.
"A circulação nas zonas ribeirinhas deve ser evitada e será limitada", declarou Moedas, indicando que as medidas agora anunciadas vão ser reavaliadas dentro de 24 horas.
O autarca disse ainda que os funcionários da Câmara Municipal podem ir para casa a partir das 16h30 desta terça-feira, de modo a evitar os constrangimentos no trânsito.
Moedas manifestou ainda preocupação com as pessoas em situação de sem-abrigo, dando conta que o município está "em contacto não só com o metropolitano de Lisboa, mas com as freguesias, que são a linha da frente, com a Santa Casa da Misericórdia e com as associações do setor".
Disse também que se está a trabalhar para que as estações de metro, as mais seguras, se mantenham abertas durante a noite.
"Não esquecer os avisos LX. Enviar uma mensagem para avisos LX para 927 944 000, com a mensagem avisos LX para poder receber toda a informação. Em qualquer situação de urgência, ligar para o 112", informou ainda o autarca, pedindo à população para não correr riscos e para seguir as orientações das autoridades.
A organização da Web Summit está a avaliar a situação meteorológica junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e fará nova atualização assim que houver informação disponível.
"Temos conhecimento dos alertas meteorológicos para a tarde e noite de quarta-feira e estamos a avaliar a situação junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e da Polícia de Segurança Pública (PSP)", refere a Web Summit num curto comunicado.
"Forneceremos novas atualizações assim que houver informações confirmadas", rematou.
A Web Summit decorre até quinta-feira, na Feira Internacional de Lisboa e no Meo Arena.
Esta manhã, o ministro da Administração Interna disse que caberia à organização decidir sobre o evento, depois de anunciar uma série de medidas de prevenção devido ao mau tempo, nomeadamente o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino e dos serviços não essenciais.
"Devido ao agravamento do estado de tempo, para os dias 10 e 11 de novembro, é expectável que se registem alguns constrangimentos à circulação ferroviária", alerta a CP - Comboios de Portugal no seu site, recomendando aos passageiros que se informem sobre o estado da circulação antes do embarque.
"Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", diz a CP.
O Conselho Superior da Magistratura (CSM) deixou hoje ao critério dos juízes presidentes o encerramento parcial ou total dos tribunais na quarta-feira, ressalvando que as diligências urgentes têm de se realizar, segundo um despacho obtido pela Lusa.
"Delego nos juízes presidentes dos tribunais a adoção, em função das circunstâncias concretas verificadas em cada tribunal e da evolução das condições meteorológicas, das decisões adequadas à situação, incluindo, quando necessário, o encerramento total ou parcial das instalações", determinou num despacho datado de hoje o vice-presidente do órgão de gestão dos juízes.
Luís Azevedo Mendes alertou, contudo, que, "deverá ser assegurado o funcionamento necessário à realização do serviço urgente indispensável", nomeadamente diligências "relativas a crianças e jovens em perigo", "atos de natureza urgente em processos tutelares educativos" e julgamento e outras diligências com arguidos presos.
Lusa
O encerramento das escolas aplica-se às escolas de todo o território continental e não apenas àqueles que estão com o aviso vermelho. O esclarecimento é do Ministério da Administração Interna, que dá conta da existência de um "despacho em Diário da República" que é falso e não oficial.
“O encerramento das escolas não é apenas nos distritos que estão sob aviso vermelho. É em todo o país. Sigam, por favor, as informações oficiais do Governo”, diz o gavinete do MAI, citado pela RTP Notícias.
A Câmara Municipal de Leiria determinou "o encerramento do atendimento presencial dos serviços municipais no dia 11 de novembro de 2026, incluindo o Balcão Único de Atendimento e a Loja de Cidadão de Leiria, face à previsão de agravamento das condições meteorológicas associadas à aproximação da depressão Charles".
Recorde-se que este concelho foi um dos mais afetados pela passagem da depressão Ktistin, no início do ano.
A Rede Expressos vai suspender os serviços na quarta-feira, entre as 10h00 e a meia-noite, em todo o território nacional, devido ao agravamento do estado do tempo, revelou a empresa à agência Lusa.
A empresa justifica que “esta medida excecional e preventiva tem como principal objetivo salvaguardar a segurança dos passageiros, motoristas e restantes equipas operacionais, perante os riscos associados ao agravamento das condições meteorológicas e à circulação rodoviária”.
“A suspensão abrangerá todas as partidas e chegadas previstas para o período indicado, afetando os serviços de transporte expresso em todo o território nacional”, adianta.
A Rede Expressos esclarece que “todos os passageiros com bilhetes para os serviços afetados serão reembolsados automaticamente, sem necessidade de apresentar qualquer pedido adicional”.
DN/Lusa
As escolas da Madeira estarão encerradas na manhã de quarta-feira, segundo determinou o Governo Regional face às previsões de mau tempo.
"O Governo Regional da Madeira decidiu, por motivos de prevenção e segurança das populações, decretar o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino até às 13 horas de quarta-feira, 11 de novembro de 2026", diz o comunicado, acrescentando que "nos serviços públicos não essenciais poderá ser adotado o teletrabalho durante o período da manhã de quarta-feira".
O governo regional diz que a população deve evitar sair de casa, exceto em situações de extrema necessidade, sobretudo durante os períodos de maior intensidade de chuva e vento.
"É uma questão preventiva",afirmou Miguel Albuquuerque, presidente do Governo Regional da Madeira em declarações emitidas na RTP Notícias. "Não é uma situação inédita. Já tivemos várias situação destas", desvalorizou, salientando contudo que "é preciso e que as pessoas tenham cuidado".
Os percursos pedestres classificados também estarão encerrados durante todo o dia de quarta-feira, bem como a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro, de acordo com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.
Três navios de cruzeiro que tinham passagem prevista para quarta-feira pelo porto do Funchal cancelaram as escalas devido às previsões de mau tempo no arquipélago
O IPMA emitiu aviso vermelho para a precipitação e vento para a noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira na Madeira.
A E-REDES já ativou o Plano Operacional de Atuação em Crise. Em comunicado, a empresa adianta que durante a madrugada desta terça-feira, registou algumas avarias na rede elétrica, na média e baixa tensão, com maior incidência na zona sul de Portugal Continental.
Há, por isso, segundo adiantou à Lusa, cerca de dois mil clientes estão sem energia devido ao mau tempo.
"As reparações têm decorrido dentro da normalidade, sendo o número de clientes afetados normal para este tipo de situação meteorológica”, diz.
A E-REDES adianta que, “face às previsões de agravamento das condições atmosféricas", ativou às 18h00 de dia 9, segunda-feira, o Plano Operacional de Atuação em Crise.
A Unidade de Saúde Familiar (USF) do Arco, em Lisboa, está temporariamente encerrada devido a danos provocados pelo mau tempo, anunciou a ULS São José, que está a desenvolver esforços para que reabra o mais breve possível.
A Unidade Local de Saúde (ULS) São José explicou em comunicado que a decisão de encerrar a USF do Arco, situada na Travessa do Noronha, foi tomada pelo conselho de administração da ULS, com o objetivo de “salvaguardar a segurança dos utentes e dos profissionais da unidade”.
Apela ainda aos utentes para, em caso de doença, contactar o SNS 24, através do número 808 24 24 24, que procederá ao adequado encaminhamento.
A ULS São José afirmou estar “a desenvolver todos os esforços para restabelecer o funcionamento da unidade com a maior brevidade possível”, acrescentando que “a evolução da situação será comunicada oportunamente”.
Lusa
Os diretores escolares aguardam informações do Ministério da Educação, mas já estão a avisar as famílias que na quarta-feira as escolas estarão encerradas devido ao agravamento do mau tempo.
“Soubemos da decisão de fechar as escolas através do ministro da Administração Interna (MAI), o que achamos normal, mas agora estamos à espera que o Ministério da Educação nos envie mais informações. Os pais estão a ligar para as escolas para perceber se confirmamos a notícia”, disse à Lusa Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).
Os diretores escolares pedem ao Ministério da Educação que dê “informações suplementares rapidamente”, sendo certo que nem professores, nem funcionários irão estar nas escolas na quarta-feira.
Caso as escolas fiquem fechadas apenas um dia, Filinto Lima acredita que não será preciso ativar o modelo de ensino à distância, até porque será “fácil recuperar as matérias”.
No entanto, é preciso perceber se o mau tempo irá implicar o encerramento das escolas por mais dias ou se irá afetar edifícios escolares.
A Lusa questionou também o Ministério da Educação sobre as orientações que pretende enviar aos estabelecimentos de ensino, estando a aguardar uma resposta.
DN/Lusa
A situação de alerta decretada pelo Governo vai vigorar entre as 00h00 do dia 11, quarta-feira, e as 23h59 do mesmo dia. Estas são as medidas implementadas ao abrigo desta situação respeitantes à população em geral, de acordo com um comunicado do MInistério da Administração Interna:
- Encerramento de estabelecimentos de ensino e serviços públicos não essenciais;
- Suspensão dos eventos ao ar livre, independentemente da sua natureza;
- Interdição temporária de circulação e permanência em parques, jardins, matas, florestas e outras áreas arborizadas, identificadas pelas autoridades competentes como apresentando risco elevado de queda de árvores ou de ramos;
- Determinação da adoção de medidas de segurança relativamente a estruturas temporárias ou elementos suscetíveis de desprendimento, nomeadamente andaimes, estruturas publicitárias, placards, coberturas, toldos e outros elementos suspensos, incluindo a sua fixação, remoção ou interdição de utilização, sempre que necessário;
- Interdição temporária da circulação e permanência junto da orla marítima, linhas de água, zonas ribeirinhas, áreas inundáveis e outros locais suscetíveis de serem afetados por cheias, inundações, ondulação marítima ou galgamentos, em particular nas áreas historicamente identificadas como de maior vulnerabilidade;
A situação na 2.ª Circular já se encontra resolvida, depois de uma inundação na zona de Benfica ter condicionado a circulação.
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou que o Governo declarou situação de alerta (em vigor entre as 00h00 do dia 11, quarta-feira, e as 23h59 do mesmo dia), o que significa que as escolas e os serviços públicos não essencias serão encerrados a partir de amanhã.
"Apelo a todos os portugueses e entidades patronais para que haja compreensão pois trata-se de um dia de absoluta exceção", disse numa conferência de imprensa, em que o IPMA, a Proteção Cvil e a Agência Portuguesa do Ambiente fizeram um ponto da situação relativamente ao mau tempo e às medidas adotadas. Luís Neves salientou contudo que os pais têm "todo o direito de ficar em casa com os menores, está regulado na lei".
O governante explicou ainda que no âmbito da situação de alerta, ficam proibidas atividades ao ar livre e a circulação em parques, florestas e jardins, alertando para a necessidade de afastamento da zona costeira e adoção de medidas adicionais de proteção.
Luís Neves explicou que se trata de uma situação de alerta para todo o país e concretizou que também é recomendável que se recorra ao teletrabalho. "Fiquem em casa todos aqueles que puderem", disse, defendendo que o "recolhimento é o melhor caminho" e lembrando as vítimas da depressão Kristin, no início do ano.
O ministro explicou que "o risco é muito grande" e portanto relativamente às escolas trata-se de uma decisão generalizada a todos os níveis de ensino.
As pontes poderão vir a ser encerradas se o vento atingir 150 km/h, mas relativamente ao Metro não há essa previsão, ainda que tudo dependa do evoluir da situação. Quanto ao aeroporto explicou que este tem uma autoridade própria que está habituada a trabalhar com as condições mais adversas. "Se necessário for, tomarão medidas", disse. Já relativamente à Web Summit, Luís Neves referiu que cabe à organização decidir sobre a realização do evento.
"Casa, recolhimento, é o melhor para todos", resumiu Luís Neves, antecipando que vão ocorrer inundações e que "vai ser grave".
"É um momento duro, difícil e o país vai ser posto à prova, sobretudo amanhã, perante o que foi apresentado como cenário", disse.
Já o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, admitiu que, face à situação das barragens, não está particularmente preocupados, uma vez que, disse, as albufeiras têm capacidade para absorver este pico de precipitação. A preocupação está mais dirigida para as pequenas ribeiras porque "é muita água que vai cair, os caudais vão aumentar e podem ocorrer cheias urbanas".
Pela positiva, Pimenta Machado realçou que os solos não estão muito saturados e têm capacidade para absorver a água, o que ajuda a minimzar as cheias. No entanto, apelou à manutenção das sarjetas e limpeza das condutas de águas pluviais.
O responsável da APA disse que estão identificados 101 municípios onde há risco de cheias urbanas devido à chuva intensa, chamando a atenção para o Algarve, mais precisamente Faro, Albufeira e Tavira, região oeste, nomeadamente Nazaré, Óbidos, Caldas da Rainha, Alcobaça, região centro, em particular Coimbra, Viseu e Figueira da Foz, e região Norte.
O pico da maré será registado amanhã às 15h20, prevendo-se que seja maior a probabilidade de inundação das zonas ribeirinhas.
A Proteção Civil está no Nível 4 de empenhamento, o que signfica que os agentes estão na capacidade máxima de resposta, explicou o comandante Mário Silvestre, que pediu à população que “evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária”.
O comandante nacional da ANEPC alertou também para a possibilidade de interrupções de energia e comunicações e, nesse sentido, pediu aos cidadãos para terem ‘powerbank’ e telemóveis perfeitamente carregados para estarem algumas horas autónomos.
Pediu igualmente que tenham “especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de árvores ou ramos e para evitarem atividades próximas de linhas de água.
Jorge Ponte, responsável do IPMA, admitiu que estamos diante de uma "situação bastante complexa", prevendo-se que a depresão Charles entre perto da região da grande Lisboa, entre Sines e cabo Carvoeiro.
Nesta conferência de imprensa alertou para os ventos fortes que se farão sentir, na ordem dos 120 km/h, mas que poderão chegar aos 140 km/h nos locais mais expostos, como orla costeira e serras.
O responsável admitiu a possibilidade de ventos ainda mais fortes, caso haja formação de um sting jet. "Alguns ingredientes indicam que pode haver essa possibilidade, mas um sting jet é sempre muito dificil de prever, nomeadamente como e onde é que irá ocorrer", disse
Um sting jet são ventos muito fortes descendentes que atigem a superficie. Verificaram-se na depressão Kristin, com a devastação qu se conhece.
Em LIsboa, a circulação está condicionada na 2.ª Circular na zona de Benfica devido a uma inundação da via.
A Proteção Civil deixa uma série de recomendações para enfrentar as condições meteorológicas nas próximas horas:
- Garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;
- Evite qualquer tipo de atividade próxima de linhas de água, em especial nas zonas com histórico de inundações;
- Não atravesse zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou veículos para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;
- Retire das zonas normalmente inundáveis animais, equipamentos, veículos e/ou outros bens para locais seguros;
- Evite a permanência e circulação junto de praias, arribas, molhes, pontões e zonas ribeirinhas expostas à agitação marítima;
- Não permaneça junto a linhas de água ou em zonas suscetíveis a transbordo;
- Não estacione veículos em zonas que habitualmente inundam, em locais subterrâneos, bem como em áreas arborizadas;
- Garanta a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas;
- Tenha especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;
- Feche e reforce estores e janelas, em especial os que estão virados na direção do vento;
- Recolha ou fixe adequadamente objetos e estruturas existentes no exterior que possam ser arrastados pelo vento;
- Garanta a adequada fixação ou remoção de objetos existentes em varandas, terraços e parapeitos, nomeadamente vasos, mobiliário de jardim e outros elementos suscetíveis de serem projetados pelo vento;
- Adote uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual formação de lençóis de água nas vias rodoviárias;
- Evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária;
- Assegure que dispõe de meios alternativos de iluminação e de equipamentos de comunicação devidamente carregados.
O IPMA agravou o avisos para amahã quarta-feira: Beja, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal vão estar sob aviso vermelho a partir do início da manhã de quarta-feira e até às 21h00.
A Madeira também vai ser afetada pela depressão Charles.
A costa Sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar a partir das 21h00 sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, segundo o IPMA.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho vai estar em vigor entre as 21h00 de hoje e as 06h00 de quarta-feira, passando depois a laranja até às 09h00 As regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar igualmente com aviso vermelho por causa do vento forte com rajadas até 140 quilómetros por hora entre as 00h00 e as 06h00 de quarta-feira.
Em declarações à agência Lusa, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Bruno Café admitiu que não se pode excluir “uma situação semelhante à tempestade Kristin”, que atingiu Portugal continental em janeiro.
“Seria um azar imenso acontecer, mas não se pode excluir”, disse.
Bruno Café disse que durante o dia de hoje haverá uma acalmia temporária e depois deverá agravar na quarta-feira de manhã, apesar de inicialmente estar prevista para a tarde.
Os alertas não deixam margem para dúvidas: vem um agravamento significativo das condições meteorológicas associado à passagem da Depressão Charles, com chuvas fortes, rajadas de vento superiores a 120 km/h e agitação marítima com ondas que podem chegar a 5 metros.
A Proteção Civil e o Governo emitiram avisos para o estado do tempo nas próximas horas e dando conta das precauções a ter, entre as quais evitar sair de casa a não se que seja mesmo necessário.
De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, perante a chuva persistente que se espera, é expetável a ocorrência de inundações em zonas urbanas, provocadas pela acumulação de águas pluviais e insuficiência dos sistemas de drenagem e cheias, resultantes do aumento dos caudais e eventual transbordo de rios, ribeiras e linhas de água.
A Proteção Civil alerta ainda para a instabilidade de vertentes, com possibilidade de ocorrência de deslizamentos de terras, derrocadas e outros movimentos de massa.
Nas estradas, atenção ao piso escorregadio devido à formação de lençóis de água, mas também à queda de árvores, ramos e estruturas móveis, bem como para o arrastamento de objetos soltos, com potencial impacto na circulação rodoviária e segurança de pessoas.
A Proteção Civil alerta ainda que o mau tempo poderá provocar interrupções localizadas no fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicações, devido à queda de árvores ou danos em infraestruturas.
O Governo pede que se sigam as recomendações da Proteção Civil, nomeadamente que se evitem deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária, e, se possível, que se evite sair de casa.
O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL) registou entre as 00:00 e as 06:00 de hoje 130 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações de habitações e do espaço pública, sem gravidade.
“A maioria das 130 ocorrências está relacionada com inundações de habitações, mas sem gravidade, e estradas. Tivemos algumas situações de estradas interdita na zona da Segunda Circular, no Campo Grande, e no Prior Velho e Olivais, mas que já estão resolvidas”, disse à Lusa fonte dos Sapadores.
A mesma fonte indicou que também registaram três quedas de árvores, mas sem consequências para pessoas ou bens.