Bruna e Charles. Duas depressões colocam Portugal Continental sob chuva e vento fortes

Chuva, vento e mais chuva. As previsões meteorológicas dos próximos dias apontam para uma continuidade da chuva e surgimento do vento forte em Portugal Continental nos próximos dias, com duas depressões atmosféricas de seguida.

Por enquanto, ainda se sentem os efeitos da depressão Bruna. Ao DN, fonte do Instituto Português e da Atmosfera contou que as situações mais gravosas irão ocorrer entre a tarde desta segunda-feira e terça-feira, especialmente esta noite – altura em que os avisos amarelos emitidos nos distritos de Santarém, Évora, Portalegre e Castelo Branco serão agravados para laranja.

Entre a meia-noite e o meio-dia desta segunda-feira (9), a Proteção Civil tinha registado 189 ocorrências de inundações, que levaram a um empenhamento de 593 operacionais apoiados por 234 meios terrestres.

E na quarta-feira, a situação não tem previsão de acalmia da chuva. Após a Bruna, chega a depressão Charles, vinda do sul, pela Madeira e chegando entre o final da manhã e o início da tarde.

“Essa situação é complexa. há alguma incerteza na trajetória e na intensidade, mas poderá trazer precipitação forte também e o vento aí sim poderá soprar com mais intensidade”, indicou fonte do IPMA.

Para essa altura, o IPMA tem avisos laranja para o vento previstos para os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja, Santarém, Leiria e Faro, sendo que a depressão pode trazer rajadas na ordem dos “100 a 120 quilómetros por hora”.

Também no caminho previsto da Charles, a Madeira já tinha sofrido o embate da depressão Bruna com inundações e movimentos de terras que deixaram nove pessoas desalojadas e com registo de 27 milímetros de chuva no espaço de uma hora no Funchal.

“A depressão Charles irá também afetar a Madeira com precipitação forte e vento forte. Ter-se-á que ter uma situação ainda com valores de precipitação ainda mais elevados”, indicou o IPMA.

Em comunicado enviado posteriormente às redações, o IPMA concretizou que às 0h00 #de dia 11 de novembro a depressão Charles esteja centrada a norte da Madeira, deslocando-se depois em direção a Portugal continental, com elevada incerteza na trajetória e intensidade".

"A depressão Bruna continuará quase estacionária a noroeste da Península Ibérica até sexta-feira, dia 13, sendo um sistema independente da depressão Charles", pode ainda ler-se.

Com isto, "o arquipélago da Madeira irá sentir o agravamento do estado do tempo entre o final do dia de amanhã, dia 10, e a manhã de dia 11. Prevê-se chuva persistente e por vezes forte, podendo acumular valores superiores a 100mm em 12 [horas] em alguns locais, em especial nas regiões montanhosas. O vento irá aumentar de intensidade, soprando de sudoeste com rajadas entre 80 e 100 km/h, podendo ser da ordem de 130 km/h nas terras altas. A agitação marítima irá igualmente sofrer um agravamento neste período, com ondas de sudoeste com 3,5 a 4,5 metros na costa sul da ilha da Madeira."

"Em Portugal continental, o agravamento do estado do tempo associado à depressão Charles deverá fazer-se sentir a partir do final da manhã do dia 11, embora as regiões mais afetadas estejam ainda dependentes da trajetória da mesma", prevê ainda o IPMA, acrescentando que "com os dados disponíveis de momento, a maior probabilidade será o centro da depressão passar algures entre Sines e o Cabo Carvoeiro".

Os especialistas esperam que o vento com rajadas "da ordem dos 100 a 120 km/h, podendo ser localmente superiores. A precipitação será por vezes forte na generalidade do território. Prevê-se igualmente ondas de sudoeste entre 4 a 6 metros a sul do Cabo Carvoeiro a partir da tarde de dia 11".

Já "o arquipélago dos Açores não será influenciado pela depressão Charles".