Tempestade força cancelamento do segundo dia da Web Summit

A organização da Web Summit anunciou ao fim da tarde desta terça-feira, 10 de novembro, o cancelamento de todas as atividades previstas para quarta-feira, correspondente ao segundo dia do evento, na sequência de um aviso formal do Governo português devido à aproximação da tempestade Charles.

A decisão foi articulada diretamente com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), pode ler-se em nota enviada às redações.

Em causa estão riscos elevados associados a inundações costeiras, ventos fortes sobre estruturas externas e perturbações graves nos transportes públicos, segundo a organização da feira de tecnologia que se realiza na FIL, no Parque das Nações.

No mesmo comunicado, a organização sublinha que a "segurança dos participantes e equipas" é a sua prioridade e adianta a intenção de retomar a cimeira na quinta-feira, 12 de novembro, assim que as condições meteorológicas o permitirem.