Primeiro-ministro assume comando: país fechado para enfrentar tempestade

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assumiu a chefia direta do Centro de ativou o Centro de Operações e Resposta do Governo (CorGov) e dirigiu-se ao país para deixar um aviso claro: Portugal vai enfrentar horas muito difíceis com a alteração repentina do estado do tempo. O Governo declarou a Situação de Alerta para todo o território continental, em vigor entre as 00h00 e as 23h59 desta quarta-feira, exigindo que a população não subestime a perigosidade da depressão Charles. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil elevou a sua prontidão para o nível máximo e iniciou o envio de mais de seis milhões de mensagens SMS aos cidadãos, apelando ao refúgio domiciliário e à redução drástica da circulação.

O cenário traçado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) obriga a cuidados redobrados. A frente tempestuosa deverá atingir o território continental já durante a madrugada, mas o seu pico de intensidade máxima vai abater-se sobre o país na janela horária compreendida entre as 12h00 e as 15h00 de hoje. O temporal, cuja força as autoridades admitem poder assemelhar-se à severidade da tempestade Kristin, entrará na orla costeira situada entre o Cabo de Sines e o Cabo Carvoeiro.

Todos os distritos localizados de Leiria para sul encontram-se sob aviso vermelho. A preocupação máxima das autoridades reside na Área Metropolitana de Lisboa e no distrito de Setúbal, onde o volume de precipitação - estimado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entre os 30 a 40 milímetros, isto é, uma acumulação de chuva entre 30 e 40 litros por metro quadrado - irá coincidir com a preia-mar (maré cheia). Esta confluência de fatores agrava drasticamente o risco de inundações urbanas e cheias rápidas.

Parlamento condicionado e Estado em teletrabalho

A paralisação da máquina do Estado acompanha os alertas meteorológicos. O primeiro-ministro assinou um despacho que instaura o regime de teletrabalho obrigatório em toda a Administração Pública, aplicável a todas as funções compatíveis com a modalidade, exortando também o setor privado a seguir a mesma via.

Também o Parlamento terá a sua atividade condicionada esta quarta-feira. O presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, deu indicações para que seja realizado teletrabalho, com exceção para aqueles cuja presença física seja indispensável para assegurar o funcionamento dos serviços essenciais e de apoio à realização dos trabalhos parlamentares, “em particular os relativos à apreciação do Orçamento do Estado para 2027”.

Na área da Justiça, as medidas de prevenção ditaram o encerramento do atendimento presencial em todos os serviços de registo do território continental. Os cidadãos com marcações estão a ser contactados para um reagendamento prioritário, com especial incidência nos atos de titulação e casamentos. A Direção-Geral da Administração da Justiça recomendou ainda o encerramento das instalações de todos os Tribunais de 1.ª Instância no país, abrangendo os Açores e a Madeira.

Também os balcões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e os serviços do Instituto Nacional de Medicina Legal estarão de portas fechadas, assegurando este último a recolha de cadáveres e a respetiva escala de urgência médica.

O funcionamento da rede de saúde, um dos sistemas mais expostos à intempérie, também foi acautelado pelo Governo. Luís Montenegro sublinhou que todas as medidas estão a ser tomadas para que o sistema se mantenha completamente operacional, mas dedicado ao que for mais urgente. O chefe do Executivo indicou que a resposta passa por reagendar as consultas que não sejam de caráter urgente, para garantir uma resposta rápida e sem falhas nos cuidados de saúde de urgência e emergência.

Vias bloqueadas e patrulhamento de emergência

A resposta das forças de segurança nas ruas assumirá uma postura agressiva na mitigação de riscos. Em declarações exclusivas ao Diário de Notícias, a Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou ter acionado um estado de prontidão permanente, reorientando as suas Equipas de Intervenção Rápida e a Divisão de Trânsito para a desobstrução de canais de emergência.

A PSP tem indicações precisas para antecipar cenários de risco, procedendo ao corte imediato de vias alagadas e ao bloqueio de acessos a passagens inferiores. O objetivo é duplo: evitar o arrastamento de condutores presos em lençóis de água e criar corredores verdes para as viaturas de socorro.

Em simultâneo, a Guarda Nacional Republicana (GNR) mobilizou uma força de 1100 militares em estado de prontidão, integrando efetivos de diversas valências territoriais e de trânsito, com destaque para a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro. A corporação constituiu ainda uma reserva operacional centralizada, pronta a ser projetada para qualquer região do país onde a situação exija reforços.

Também o Exército Português posicionou 270 militares em estado de alerta a partir de Coimbra.

As forças de segurança deixam apelos veementes para que a população evite a permanência debaixo de árvores e nunca tente atravessar zonas inundadas, alertando ainda os peões para o perigo extremo de tampas de esgoto abertas ou abatimentos do piso que ficam totalmente indetetáveis debaixo dos lençóis de água.

Pontes sob vigilância e transportes suspensos

A circulação rodoviária e ferroviária será o setor mais fustigado. As pontes 25 de Abril e Vasco da Gama estão sujeitas a uma restrição de velocidade que não permite ultrapassar os 60 quilómetros por hora. Porém, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alertou que, caso as rajadas atinjam a fasquia dos 150km/h, as travessias sobre o rio Tejo poderão mesmo vir a ser encerradas.

A nível nacional, a Rede Expressos suspendeu a sua operação de autocarros, interrompendo as ligações em todo o país entre as 10h00 e a meia-noite de desta quarta-feira. Na Margem Sul, a Fertagus emitiu um aviso aos passageiros dando conta de que o funcionamento das bilheteiras estará comprometido e que a normal circulação dos comboios na travessia do Tejo será assegurada e ajustada a cada momento, consoante a evolução da intempérie.

Na cidade de Lisboa, que já ontem registava centenas de ocorrências provocadas pelas chuvadas intensas, a Câmara Municipal ordenou o fecho de todos os túneis rodoviários e impôs fortes condicionamentos à circulação. A empresa municipal Carris tentará manter a operação, mas avisa que a prioridade incidirá apenas na salvaguarda das deslocações cruciais para hospitais e transporte de equipas de emergência, antevendo-se paragens, desvios e supressões generalizadas nas rotas da capital.

Web Summit em suspenso e Cultura de portas fechadas

O panorama de eventos internacionais foi também forçado a recuar, confirmando-se o cenário temido ao final do dia de ontem: a tempestade Charles paralisou a Web Summit. A organização do evento tecnológico anunciou oficialmente o cancelamento de todas as atividades previstas para esta quarta-feira, correspondentes ao segundo dia da cimeira no Parque das Nações.

A decisão, diretamente articulada com a Proteção Civil e a PSP, surgiu na sequência do apelo formal do Governo. Face aos elevados riscos de inundações costeiras, ventos fortes sobre estruturas externas e perturbações graves nos transportes públicos da capital, a organização frisou que a segurança dos participantes e das equipas é a prioridade absoluta, apontando a retoma dos trabalhos apenas para quinta-feira, caso as condições meteorológicas o permitam.

O encerramento generalizado estende-se à época festiva, com a Associação da Baixa Pombalina a adiar a inauguração do Mercado de Natal do Rossio um dia, para sábado. Por seu turno, a empresa Museus e Monumentos de Portugal, bem como a Parques de Sintra-Monte da Lua, decretaram o encerramento de todos os equipamentos culturais, castelos e palácios sob a sua alçada ao longo de toda a quarta-feira.

Abastecimento, falhas de energia e sem-abrigo

Apesar da paralisação de grande parte do tecido económico do país, os supermercados vão manter as portas abertas. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) não prevê o encerramento do retalho alimentar, afiançando estar empenhada em garantir o abastecimento de bens essenciais. Para o efeito, a logística foi alterada com o envio antecipado de mercadorias para as lojas e a criação de rotas de distribuição alternativas para fugir às inundações, restringindo-se as manobras logísticas nos exteriores dos armazéns.

Nas infraestruturas energéticas, a empresa E-Redes ativou preventivamente o seu Plano Operacional de Atuação em Crise (ver pág. 11) para dar resposta imediata a cortes de energia. Com milhares de clientes já afetados na região sul, as autoridades pedem à população que prepare lanternas e mantenha os telemóveis e baterias portáteis na carga máxima para salvaguardar as comunicações. Isto é, se não estiverem já munidos do aconselhado Kit de Sobrevivência de 72 horas, seguindo as instruções de Bruxelas.

A pensar na franja mais exposta e vulnerável ao colapso do tempo, a autarquia de Lisboa abriu e equipou sete centros de abrigo de contingência espalhados pela cidade, trabalhando ainda com a empresa Metropolitano de Lisboa para garantir que várias estações permaneçam abertas de madrugada, servindo como zonas de acolhimento seguro para as pessoas em situação de sem-abrigo.

Ao contrário da Carris, o Metropolitano de Lisboa vai continuar em operação ao londo desta quarta-feira, podendo sofrer ajustes pontuais, dependendo da evolução do mau tempo e da necessidade de garantir a segurança dos passageiros e dos trabalhadores, fez saber a sua administração.