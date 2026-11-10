Tempestades: REN e E-Redes acionaram planos de crise. Em que consistem?

As operadoras das redes elétricas em Portugal, a REN (Muito Alta e Alta Tensão) e a E-Redes (Média e Baixa Tensão), acionaram os respetivos Plano de Atuação em Situações em Emergência e Crise (PASEC) para responder à tempestade Bruna e em antecipação a maiores distúrbios causados pela tempestade Charles.

De acordo com a E-Redes, em declarações à Lusa durante a manhã, cerca de 2.000 dos seus clientes ficaram durante a madrugada e manhã desta terça-feira sem energia elétrica devido ao mau tempo. A maior incidência sucedeu na zona sul de Portugal Continental, adiantou fonte da E-Redes à Lusa.

Na prática, o plano de emergência e crise da REN traduz-se na alteração imediata da rotina operacional da empresa, que fica desde logo em estado de prontidão máxima para evitar cortes de energia em grande escala e acelerar reparações nas linhas de alta tensão e gasodutos.

O plano pode ser dividido em quatro componentes. O primeiro diz respeito à mobilização e posicionamento das equipas, implicando um reforço das equipas de manutenção e piquetes técnicos, que passam a trabalhar em regime de escala reforçada, com turnos alargados e disponibilidade permanente de 24 horas.

Estas equipas também assumem um “posicionamento estratégico”. Em vez de esperarem por uma avaria nos centros operacionais, as viaturas e os técnicos são deslocados previamente para junto das subestações e das zonas geográficas onde se preveem os ventos ou chuvas mais fortes.

Por último, a REN ativa contratos de emergência com prestadores externos, ou seja empreiteiros especializados para garantir mão de obra extra na reparação de postes, cabos e estruturas danificadas.

Na vertente da logistica, a empresa inicia a mobilização de equipamento pesado. São preparados e colocados em alerta meios como gruas, veículos todo-o-terreno para acessos difíceis e geradores móveis de grande capacidade. Por outro lado, os armazéns de peças de substituição (como isoladores, troços de cabos de alta tensão e componentes de subestações) entram em regime de despacho prioritário.

No que diz respeito à gestão da rede, os centros de despacho nacional, que já monitorizam a rede em tempo real, ficam prontos para reconfigurar o fluxo da energia, ou seja desviar o transporte de eletricidade ou gás para linhas alternativas caso algum troço fique em risco ou sofra danos. Também aumenta a monitorização remota e presencial das linhas mais expostas a quedas de árvores, descargas atmosféricas ou inundações.

Por último, o cérebro. A empresa abre uma sala de crise ativa, constituindo uma estrutura central de coordenação que avalia a evolução meteorológica de hora a hora e toma decisões sobre cortes preventivos ou manobras de reposição.

A REN também abre um canal de comunicação direta às autoridades: Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as forças de segurança e a E-Redes (que gere a rede de distribuição que chega às casas dos consumidores). A E-Redes acionou o seu plano de crise às 18h00 de segunda-feira. Até ao momento, acrescentou a E-Redes à Lusa, as reparações têm decorrido dentro da normalidade e que o número de clientes afetados "é normal para este tipo de situação meteorológica".

No caso concreto da tempestade Charles, a REN disse à Lusa que reforçou a articulação com a espanhola Red Eléctrica e a Enagás, bem como com os restantes agentes do setor.

Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros/hora e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 quilómetros/hora".

Foram emitidos avisos meteorológicos vermelhos (o nível máximo) para o continente, para quarta-feira, e também para a Madeira, já a partir da noite desta terça-feira. No arquipélago as escolas vão estar encerradas durante a manhã.