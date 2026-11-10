Hospitais e centros de saúde da Grande Lisboa e do Sul remarcam consultas e exames. Ministério pede reforço de urgências

O IPO de Lisboa ou a ULS São José decidiram adiar alguma da sua atividade programada, devido à passagem da Depressão Charles, nesta quarta-feira, dia 11, e começaram logo na tarde desta terça-feira, dia 10, a contactar os doentes para remarcar consultas e exames, cumprindo assim as recomendações feitas no alerta decretado pelo Governo: evitar deslocações não urgentes.

Em resposta ao DN, o IPO de Lisboa explicou que irá manter “assegurados o internamento, a cirurgia urgente e os tratamentos que não podem ser adiados” e que “a atividade assistencial desmarcada será remarcada com a maior celeridade possível”. Os utentes estão a ser avisados por telefone, pela app ou por carta” e, no caso de haver alguma dúvida, devem “contactar o IPO Lisboa através do email atendimento.gd@ipolisboa.min-saude.pt ou pelo telefone 217 229 800”.

A Unidade Local de Saúde (ULS) São José que disse ao DN estar a acompanhar e monitorizar a situação decidiu que “nos casos em que for necessário a resposta será ajustada" e que "os utentes já estão a ser avisados”. No entanto, é sublinhado que “a ULS São José está a acompanhar e a monitorizar permanentemente a situação, em articulação com a Proteção Civil, a Direção Executiva do SNS e a Direção-Geral da Saúde” para o caso de serem tomadas outras medidas.

O DN sabe também que outras unidades, como a ULS Loures-Odivelas, estão a alertar nas suas redes sociais o adiamento de consultas e de exames marcados para esta quarta-feira, dizendo que os doentes cujas consultas e exames tiverem de ser adiados serão contactados.

O facto de cada unidade decidir o que fazer foi uma das decisões saídas da reunião do Gabinete de Crie e recomendada pela Direção Executiva (DE) e pelo Ministério da Saúde (MS) na tarde desta terça-feira. Assim, e de acordo com a nota enviada às redações pela tutela, "cada ULS e IPO decidirá o que fazer de forma preventiva perante a evolução do mau tempo".

Na mesma nota é ainda referido que as “Unidades Locais de Saúde (ULS), os Institutos Portugueses de Oncologia (IPO) e o Hospital de Cascais devem adotar medidas preventivas que salvaguardem a segurança de utentes e profissionais e que assegurem a continuidade da atividade assistencial”.

Sendo ainda recomendado que todas estas unidades “avaliem o eventual absentismo dos profissionais e garantam a plena operacionalidade dos serviços de urgência e atendimento permanente às populações, com reforço dos recursos, quer nos hospitais quer nos cuidados primários de saúde”.

No entanto, a recomendação feita pela DE e pelo MS já foi criticada pelo presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH), Xavier Barreto, que defende que deveria “ter existido uma orientação igual para todas as ULS do país, já que grande parte das instituições do Sul está a desmarcar a atividade não urgente e as do Norte deverão manter-se todas em funcionamento". E explica: "Esta decisão também traz constrangimentos às unidades do Norte, porque temos profissionais que poderão não comparecer por causa dos filhos. Foi decretado que todas as escolas do país encerrassem”.

À partida, está previsto que a depressão Charles atinja sobretudo as regiões da capital e do Sul do país, como Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Castelo Branco. Outras decisões na área da Saúde serão tomadas de acordo com a evolução da situação do mau tempo.