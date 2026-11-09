Mau tempo: Proteção civil registou 73 ocorrências entre a meia noite e as sete da manhã

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 73 ocorrências, entre as 00:00 e as 07:00 desta segunda-feira relacionadas com o mau tempo, a maioria nas regiões Norte, Centro e Alentejo, disse Alberto Fernandes.

Das 73 ocorrências registadas, 46 foram inundações, sobretudo na via pública, 15 quedas de árvores e sete limpezas de via e algumas quedas de estrutura e movimentos de massa, referiu.

“Não há nenhuma situação grave a registar, tendo sido tudo resolvido prontamente”, disse Alberto Fernandes.

A mesma fonte especificou que “entre as 00:00 e as 07:00 de hoje foram registadas 73 ocorrências, 27 das quais na região Norte, 20 na região Centro, 20 no Alentejo e seis na região de Lisboa e Vale do Tejo”.

As ocorrências mobilizaram 249 operacionais, com o apoio de 98 meios terrestres.

Alberto Fernandes disse, às 07:40, que não havia estradas interditadas devido ao mau tempo àquela hora.

O estado do tempo em Portugal continental está a ser condicionado pela depressão Bruna, centrada a norte dos Açores, com a passagem de sucessivas ondulações frontais previstas pelo menos até sexta-feira, dia 13.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 16 distritos do continente sob aviso amarelo ao longo do dia devido às previsões de chuva, vento e trovoadas e de agitação marítima forte nos distritos com orla costeira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A região Autónoma da Madeira também foi afetada no fim de semana pela depressão Bruna, com chuva, vento e agitação marítima fortes, havendo a registar nove desalojados, quatro dos quais no Funchal e cinco no concelho de Santa Cruz.