Mau tempo: Saiba como se preparar para o impacto

A preparação para fenómenos extremos, como o vento muito forte ou inundações que são esperadas para os próximos dias, deve focar-se na autonomia da família, que deve ser garantida durante 72 horas, e na hipótese de corte de energia elétrica ou água.

O Governo já decretou estado de alerta para todo o país, portanto a primeira recomendação é: fique em casa. Dessa forma, diminui o risco de acidentes e desimpede o caminho às equipas dos serviços essenciais, que estão em estado de prontidão.

Mas mesmo em casa, comece a preparar-se.

Cuidados imediatos em casa antes do agravamento do estado do tempo:

1. Prenda ou recolha objetos soltos: Varandas, terraços e jardins devem ficar limpos de vasos, cadeiras de esplanada ou estendais que o vento forte possa projetar.

2. Verifique ralos e algerozes: Limpe as desentupidoras para evitar acumulação e infiltrações nas primeiras horas de chuva intensa.

3. Estacione o carro em local seguro: Evite estacionar perto de árvores de grande porte, estruturas metálicas frágeis ou zonas habitualmente sujeitas a inundações (ex: zonas baixas perto do rio ou túneis).

4. Feche e fixe bem portas e janelas: Se houver vento forte, mantenha as persianas quase fechadas para proteger os vidros contra impactos.

Kit de Emergência para garantir autonomia de 72 horas

Água e alimentação

1. Água engarrafada – calcule 2 a 3 litros por pessoa

2. Alimentos não perecíveis, como conservas, barras energéticas, frutos secos, bolachas e leite UHT

3. Abre-latas manual

Luz e comunicação

4. Lanternas a pilhas ou à manivela

5. Powerbanks (baterias externas) – garanta que está tudo carregado a 100%, para fazer face a eventuais falhas de energia

6. Rádio portátil a pilhas – na eventualidade de falhas de rede móvel ou luz, será a única forma de ouvir os avisos da Proteção Civil e autoridades

7. Pilhas suplentes compatíveis com o rádio e lanternas

Saúde e Higiene

8. Caixa de primeiros-socorros com os essenciais para tratar ferimentos ligeiros (pensos, compressas, desinfetante, ligaduras, fita adesiva médica, tesoura e pinça, analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos)

9. Medicação habitual de todos os membros da família (guarde um stock que dê para uma ou duas semanas)

10. Produtos de higiene pessoal

11. Toalhetes húmidos, gel desinfetante, papel higiénico e sacos do lixo

Segurança e Documentação

12. Cópias em papel dos documentos essenciais (ou os próprios documentos), devidamente acondicionados em sacos herméticos

13. Dinheiro vivo em notas pequenas e moedas

14. Lista física dos vossos contactos de emergência (números da família, da proteção civil local e da PSP/GNR

15. Apito de sinalização

Números de emergência e assistência em Portugal – ANOTE-OS EM PAPEL

112 – Número Único de Emergência (Gratuito)

Para situações urgentes de risco de vida, acidentes graves, incêndios ou necessidade de ambulância/PSP/GNR.

808 24 24 24 — SNS 24 (Serviço Nacional de Saúde)

Para triagem e aconselhamento médico não urgente antes de se deslocar a um hospital.

Proteção Civil e Informação de Trânsito

21 424 7100 — Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)

Informações gerais e estado de alerta nacional. Enquanto houver energia, vá consultando o site/redes sociais para avisos em tempo real

21 311 0500 — Comando Metropolitano de Lisboa da PSP

Para informações sobre cortes de estradas, condicionamentos ou pedidos de apoio na área urbana de Lisboa.

800 296 296 — Linha Informativa da Infraestruturas de Portugal (IP)

Linha gratuita para verificar o estado das estradas nacionais, autoestradas sob gestão da IP e circulação de comboios.