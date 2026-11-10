Mau tempo: Saiba como se preparar para o impacto
A preparação para fenómenos extremos, como o vento muito forte ou inundações que são esperadas para os próximos dias, deve focar-se na autonomia da família, que deve ser garantida durante 72 horas, e na hipótese de corte de energia elétrica ou água.
O Governo já decretou estado de alerta para todo o país, portanto a primeira recomendação é: fique em casa. Dessa forma, diminui o risco de acidentes e desimpede o caminho às equipas dos serviços essenciais, que estão em estado de prontidão.
Mas mesmo em casa, comece a preparar-se.
Cuidados imediatos em casa antes do agravamento do estado do tempo:
1. Prenda ou recolha objetos soltos: Varandas, terraços e jardins devem ficar limpos de vasos, cadeiras de esplanada ou estendais que o vento forte possa projetar.
2. Verifique ralos e algerozes: Limpe as desentupidoras para evitar acumulação e infiltrações nas primeiras horas de chuva intensa.
3. Estacione o carro em local seguro: Evite estacionar perto de árvores de grande porte, estruturas metálicas frágeis ou zonas habitualmente sujeitas a inundações (ex: zonas baixas perto do rio ou túneis).
4. Feche e fixe bem portas e janelas: Se houver vento forte, mantenha as persianas quase fechadas para proteger os vidros contra impactos.
Kit de Emergência para garantir autonomia de 72 horas
Água e alimentação
1. Água engarrafada – calcule 2 a 3 litros por pessoa
2. Alimentos não perecíveis, como conservas, barras energéticas, frutos secos, bolachas e leite UHT
3. Abre-latas manual
Luz e comunicação
4. Lanternas a pilhas ou à manivela
5. Powerbanks (baterias externas) – garanta que está tudo carregado a 100%, para fazer face a eventuais falhas de energia
6. Rádio portátil a pilhas – na eventualidade de falhas de rede móvel ou luz, será a única forma de ouvir os avisos da Proteção Civil e autoridades
7. Pilhas suplentes compatíveis com o rádio e lanternas
Saúde e Higiene
8. Caixa de primeiros-socorros com os essenciais para tratar ferimentos ligeiros (pensos, compressas, desinfetante, ligaduras, fita adesiva médica, tesoura e pinça, analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos)
9. Medicação habitual de todos os membros da família (guarde um stock que dê para uma ou duas semanas)
10. Produtos de higiene pessoal
11. Toalhetes húmidos, gel desinfetante, papel higiénico e sacos do lixo
Segurança e Documentação
12. Cópias em papel dos documentos essenciais (ou os próprios documentos), devidamente acondicionados em sacos herméticos
13. Dinheiro vivo em notas pequenas e moedas
14. Lista física dos vossos contactos de emergência (números da família, da proteção civil local e da PSP/GNR
15. Apito de sinalização
Números de emergência e assistência em Portugal – ANOTE-OS EM PAPEL
112 – Número Único de Emergência (Gratuito)
Para situações urgentes de risco de vida, acidentes graves, incêndios ou necessidade de ambulância/PSP/GNR.
808 24 24 24 — SNS 24 (Serviço Nacional de Saúde)
Para triagem e aconselhamento médico não urgente antes de se deslocar a um hospital.
Proteção Civil e Informação de Trânsito
21 424 7100 — Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)
Informações gerais e estado de alerta nacional. Enquanto houver energia, vá consultando o site/redes sociais para avisos em tempo real
21 311 0500 — Comando Metropolitano de Lisboa da PSP
Para informações sobre cortes de estradas, condicionamentos ou pedidos de apoio na área urbana de Lisboa.
800 296 296 — Linha Informativa da Infraestruturas de Portugal (IP)
Linha gratuita para verificar o estado das estradas nacionais, autoestradas sob gestão da IP e circulação de comboios.