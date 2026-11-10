Mau tempo: MEO e Vodafone reforçam equipas no terreno

Depois da tempestade Kristin, as operadoras de telecomunicações garantem que tiraram muitas lições da situação e estão em prontidão para responder aos esperados estragos que a tempestade Charles deverá trazer na sua passagem por Portugal.

"A MEO está a acompanhar de perto a evolução da depressão Charles e ativou os seus planos de contingência para todo o território continental e para o arquipélago da Madeira. As equipas técnicas foram reforçadas e estão posicionadas nas regiões onde se prevê maior impacto, mantendo-se a rede sob monitorização permanente", diz ao DN fonte oficial da empresa. "O objetivo é minimizar eventuais perturbações nos serviços prestados aos clientes e, caso se verifiquem danos na infraestrutura, assegurar uma intervenção tão rápida quanto possível, sempre que as condições de segurança e de acesso ao terreno o permitam".

A Vodafone garante também que está "em permanente articulação com as autoridades competentes e as suas equipas técnicas encontram-se de prevenção, mantendo uma monitorização da evolução da situação, com especial atenção às zonas potencialmente mais afetadas", diz fonte oicial ao DN.

No terreno estão centenas de técnicos de ambas as operadoras, prontos a intervir sempre que for necessário - e possível - e foram reforçadas as equipas de resposta rápida às eventuais falhas de serviço.

Fonte da MEO salienta ainda que está em "estreita articulação com a Proteção Civil, através da participação de um representante em todos os briefings, bem como com as demais entidades competentes, acompanhando a evolução da situação e contribuindo para a coordenação dos esforços de resposta", e que os seus clientes serão informados através dos meios habituais utilizados pela operadora.

A incumbente garante ainda que "estão a ser adotadas medidas para maximizar a autonomia energética da rede, reforçando a resiliência da infraestrutura em caso de falhas no fornecimento de energia".