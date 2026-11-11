Apenas Algarve está em alerta de nível vermelho. Principais artérias em redor de Lisboa condicionadas

Os bombeiros sapadores registaram 275 ocorrências em Lisboa desde as 00:00 de hoje relacionadas com a passagem da depressão Charles, das quais 75 continuavam ativas às 16:30, sem causar vítimas.
Segundo fonte do Regimentos de Sapadores Bombeiros (RSB), os incidentes verificados foram sobretudo inundações, das quais 183 ocorreram em edifícios e espaços privados, nomeadamente caleiras entupidas, problemas na cobertura, telhas, algerozes.
Em espaços públicos verificaram-se 43 inundações, devidas a lençóis de água que submergiram parcialmente veículos estacionados no espaço público, como ocorreu na zona do Parque das Nações.
Além das inundações, foram registados 12 casos de queda de revestimentos, sete quedas de estrutura e sete quedas de árvores.
A mesma fonte realçou que, pelas 16:30, “a tendência" era "a diminuição” das ocorrências registadas, uma vez que entre as 15:00 e as 16:00 se verificaram 19 novas ocorrências, quando na hora anterior foram 39 e, entre as 13:00 e as 14:00, tinham sido 55 os novos registos.
Lusa
O Presidente da República seguiu hoje a chegada da depressão Charles ao arquipélago da Madeira e depois a Portugal continental, a partir do Palácio de Belém, em contacto com o primeiro-ministro e autoridades regionais e locais.
Segundo fonte oficial da Presidência da República, ao longo desta quarta-feira, o chefe de Estado, António José Seguro, "seguiu a chegada da depressão Charles ao arquipélago da Madeira e a Portugal continental no Palácio de Belém", onde "esteve acompanhado por elementos da Casa Civil e da Casa Militar".
"Falou com o primeiro-ministro, com o presidente do Governo Regional da Madeira, com o representante da República para a Região Autónoma da Madeira e com diversos presidentes de Câmara, sobretudo do sul do país, de quem recebeu informação", referiu a mesma fonte.
Doze pessoas tiveram de abandonar as habitações onde residem devido a infiltrações e entrada de água pelos telhados no concelho de Palmela, mas já estão todas realojadas, revelou à Lusa fonte da Câmara Municipal
“Devido à forte chuva que se fez sentir, verificou-se a inundação de três habitações, duas no centro histórico de Palmela e uma no Pinhal Novo”, disse a fonte, adiantando que as três casas ficaram sem condições de habitabilidade.
A Câmara Municipal de Palmela, no distrito de Setúbal, adiantou ainda que “já garantiu o alojamento temporário para uma das famílias, constituída por quatro pessoas - um casal com dois filhos menores” -, e que as restantes encontraram alojamento em casa de familiares.
Desde o início da situação de alerta no continente português, às 00:00, e até às 16:00, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal registou um total de 171 ocorrências, na maioria pequenas inundações e algumas quedas de árvores.
Lusa
Imagens do mau tempo na zona ribeirinha de Lisboa, nomeadamente Terreiro do Paço e Cais do Sodré.
Às 17h00, a GNR tem registo dos seguintes condicionamentos à circulação rodoviária:
Distrito de Portalegre – EN 246-1: corte de circulação, em ambos os sentidos, junto à localidade de São Salvador da Aramenha;
Distrito de Lisboa – A1 (km 5,100): circulação parcial, no sentido N/S, junto à localidade de Vialonga;
Distrito de Guarda – EN18-1 (km 19): circulação alternada, junto à localidade de Valhelhas;
Distrito de Setúbal – EN 252 (km 8 ao km 12): circulação parcial, junto à localidade de Pinhal Novo;
Distrito de Setúbal – IC 1 (km 554,700): circulação parcial, no sentido S/N, junto à localidade de Canal Caveira;
Distrito de Setúbal – EN 253 (km 33,850): circulação parcial, junto à localidade de Alcácer do Sal.
As regiões da Madeira, de Lisboa, de Setúbal e do Algarve foram as mais afetadas hoje pela depressão Charles, que até às 16:00 causou sobretudo inundações, quedas de árvores a aluimentos de terras.
A situação mais grave aconteceu na freguesia de São Roque, no Funchal, na ilha da Madeira, onde um homem com cerca de 80 anos foi resgatado com vida depois de ter sido arrastado pela água de um ribeiro que transbordara com a chuva.
A ilha no oceano Atlântico foi a primeira a ser atingida pela tempestade, ainda na noite de terça-feira, tendo o Serviço Regional da Proteção Civil da Madeira registado até às 13:10 de hoje, um total de 285 ocorrências, que mobilizaram 718 operacionais.
Ao dirigir-se para o continente, a depressão acabou por mudar de características e dividir-se em dois núcleos de baixa pressão, um em direção a Lisboa e outro junto à costa algarvia, perdendo força, explicou à Lusa a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
A perda de intensidade da tempestade foi ditando, ao longo do dia, a adaptação dos avisos emitidos pelo IPMA e pelas 16:00 apenas o distrito de Faro se mantinha sob aviso vermelho, o mais grave, devido à chuva e ao vento.
O concelho de Vila Franca de Xira registou hoje, até às 16:00, 95 ocorrências devido ao mau tempo, verificando-se o corte de estradas e inundações na baixa de Alverca, adiantou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal.
Em declarações à agência Lusa, Fernando Paulo Ferreira (PS) referiu que as principais ocorrências neste município do distrito de Lisboa estavam relacionadas com inundações, sobretudo em vias e espaços públicos, havendo também algumas quedas de árvores.
O autarca adiantou que está cortada a estrada da Granja, na localidade de Vialonga, duas vias na zona ribeirinha de Castanheira do Ribatejo e o acesso da Estrada Nacional (EN1) à Ponte Marechal Carmona, em Vila Franca de Xira.
Fernando Paulo Ferreira indicou ainda que a zona baixa da cidade de Alverca, mais concretamente junto à estação ferroviária, estava inundada, justificando a “coincidência entre a maré do Rio Tejo e os fortes caudais de água” que estão neste momento a chegar àquele local.
“Duas pessoas ali na zona baixa, por cautela, foram retiradas das suas casas. Certamente regressarão em breve, pelo menos é essa a nossa expectativa”, perspetivou.
O autarca sublinhou que as equipas operacionais da Câmara Municipal, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e dos bombeiros estão no terreno, em articulação com as forças de segurança.
A linha ferroviária da Beira Baixa estava hoje, pelas 15:30, interrompida entre Santa Margarida (Constância) e Tramagal (Abrantes), distrito de Santarém, devido ao mau tempo, que afeta também os comboios urbanos de Lisboa, informou a CP – Comboios de Portugal.
“Linha da Beira Baixa - O serviço ferroviário está interrompido entre Santa Margarida e Tramagal devido a queda de barreira provocada pelo mau tempo”, revelou a CP, num ponto de situação pelas 15:30 sobre os constrangimentos à circulação de comboios em resultado da passagem da depressão Charles.
Devido às condições meteorológicas adversas, a CP registou também a supressão de comboios urbanos de Lisboa, indicando que “o serviço ferroviário da família Alcântara Terra - Castanheira do Ribatejo foi suprimido entre Campolide e Alcântara Terra”.
Além destes constrangimentos, a empresa realçou que foram hoje suprimidos quatro comboios Intercidades (IC) com passagem pela Ponte 25 de Abril, durante o intervalo horário identificado como mais crítico, medida que já tinha anunciado na terça-feira.
Os quatros comboios afetados foram o IC 670, com origem em Faro às 09:15 e destino a Lisboa-Oriente; o IC 698, com origem em Évora às 11:30 e destino a Lisboa-Oriente; o IC 790, com origem em Lisboa-Oriente às 13:35 e destino a Évora; e o IC 572, com origem em Lisboa-Oriente às 14:02 e destino a Faro.
Neste contexto, segundo a CP, não haverá transporte rodoviário alternativo, uma vez que as condições meteorológicas previstas poderão, igualmente, condicionar a circulação rodoviária.
De acordo com a CP, os clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, poderão pedir o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.
“Em ambos os casos até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem inscrita no seu bilhete”, indicou a empresa, no âmbito da resposta à vaga de mau tempo.
Lusa
O concelho do Porto registou, até às 14:00 de hoje, 11 ocorrências ligadas a “infiltrações, pequenas inundações em espaço urbano e algumas estruturas soltas que verificaram-se serem facilmente resolvíveis”, segundo balanço dos serviços de proteção civil municipal.
De acordo com o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil e comandante dos Bombeiros Sapadores, Ricardo Pereira, era esperada uma manhã “um pouco mais grave” em termos de ocorrências, mas o “desagravar desse cenário” traduziu-se em apenas 11 ocorrências até às 14:00.
Em conferência de imprensa no Centro de Gestão Integrada (CGI) do Porto, o tenente Ricardo Pereira explicou que foi ativado no domingo o Centro de Coordenação Operacional Municipal e têm estado envolvidos na resposta “mais de 100 operacionais” entre os Sapadores, os Bombeiros Voluntários Portuenses, os Bombeiros Voluntários do Porto, Proteção Civil e serviços e empresas municipais.
Não está previsto que haja “inundação por via do galgamento do Rio Douro”, como geralmente se verifica na zona ribeirinha da cidade.
“O desagravamento do estado do tempo também propicia alguma tranquilidade agora, mas poderíamos vir a sentir um agravamento e, portanto, para isso estávamos preparados, prevenidos, com estruturas acionadas e coordenadas”, acrescentou.
Ao seu lado, a vereadora com o pelouro da Coesão Social, Saúde e Proteção Civil, Gabriela Queiroz, considerou que a situação de acalmia da cidade do Porto “não significa que estes alertas não façam sentido, sobretudo considerando, como nos mostrou Kristin, aquilo que é a instabilidade da progressão de alguns destes fenómenos”.
A autarca explicou a “tripla dimensão” da atuação da autarquia, que a “nível interno” colocou em teletrabalho os trabalhadores municipais que não eram considerados imprescindíveis para a resposta ao mau tempo, a “nível da proteção civil para toda a cidade” preparou uma Zona de Concentração e Apoio à População no pavilhão do Agrupamento Pero Vaz de Caminha e que, a nível das pessoas em situação de sem-abrigo, vai manter o centro de pernoita a funcionar durante todo o dia e ativou a resposta no Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano.
Lusa
Às 16h00, a GNR tinha o registo dos seguintes condicionamentos à circulação rodoviária:
Distrito de Portalegre – EN 246-1: corte de circulação, em ambos os sentidos, junto à localidade de São Salvador da Aramenha;
Distrito de Lisboa – A1 (km 5,100): circulação parcial, no sentido N/S, junto à localidade de Vialonga;
Distrito de Guarda – EN18-1 (km 19): circulação alternada, junto à localidade de Valhelhas;
Distrito de Setúbal – EN 252 (km 8 ao km 12): circulação parcial, junto à localidade de Pinhal Novo.
Cinco homens sofreram ferimentos graves e outros dois ferimentos ligeiros quando o telhado da fábrica em que trabalhavam em Figueira de Castelo Rodrigo desabou.
Segundo o presidente da Câmara, Carlos Condesso, esta ocorrência não estará relacionada com as condições meteorológicas, devendo ser um acidente de trabalho.
Os sete homens, funcionários de uma empresa de climatização, estavam a instalar o sistema de frio na coberta da empresa, que desabou. De acordo com o autarca, caíram de uma altura de cerca de seis metros.
Num ponto de situação até às 14h30, o presidente da Câmara de Sintra deu conta de que se registaram 201 ocorrências no concelho, a maioria relacionada com pequenas inundações, quedas de árvores, reconhecimento e vigilância de situações de risco, colisão rodoviária e resgate animal.
Numa publicação no Facebook, Marco Almeida avançou também "uma excelente notícia: os nossos bombeiros efetuaram o transporte de uma Sintrense que, muito em breve, será mamã".
Desde as 15h00 que o distrito de Faro é o único em alerta vermelho. O IPMA mantém este alerta, tanto para vento - devido à possibilidade de rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos - como para precipitação.
O alerta para precipitação termina às 18h00; o alerta para vento termina às 21h00.
As principais artérias em redor de Lisboa estão atualmente condicionadas e todos os túneis da cidade estão fechados, segundo informação da Polícia de Segurança Pública (PSP).
“Há muitos condicionamentos, mas nenhuma via cortada na totalidade”, adiantou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.
A fonte destacou, entre as “artérias maiores” que servem a capital, os condicionamentos no Eixo Norte-Sul, no IC19, na A8 e na Avenida Infante D. Henrique.
“Os túneis [de Lisboa] estão todos encerrados”, acrescentou, comentando que bastam cinco minutos longe do computador para as ocorrências aumentarem e/ou alterarem. “Está sempre tudo a mudar”, realçou.
De manhã tínhamos dado conta da existência de várias viaturas parcialmente submersas nas imediações da Estação do Oriente, na Rua concelheiro Lopo Vaz, em Lisboa.
Veja as imagens do repórter fotográfico Paulo Spranger:
O número de estradas com a circulação condicionada devido ao mau tempo aumentou, pelas 14:00 de hoje, para oito vias rodoviárias, inclusive o Eixo Norte-Sul, no acesso da Avenida de Ceuta, em Lisboa, revelou a Infraestruturas de Portugal (IP).
Aqui está a lista dos condiconamentos em vigor a essa hora:
EN1, ao km 24,534, Vila Franca de Xira;
EN6 (Marginal), entre o km 2,940 e o km 3,000, Oeiras;
EN10-1, entre o km 0 e o km 0,100 e entre o km 0,800 e o km 1,820, Seixal;
EN246-1, entre o km 9,360 e o km 10,515, Marvão;
EN338, entre o km 21,000 e km 46,000, Seia;
EN338-1, entre o km 0 e o km 0,800, Manteigas–Guarda;
EN378, entre o km 5,454 e o km 9,200, Setúbal, e entre o km 25,130 e o km 25,250, Setúbal (acesso ao Porto de Pesca de Sesimbra).
IP7 (Norte-Sul), acesso da Av. de Ceuta, ao km 10,400, Lisboa;
O presidente da Câmara de Loues admitiu que a preocupação atual naquele concelho é com as ribeiras “que já estão no seu estado de saturação e a atingir o limiar”. “A Ribeira de Loures está-se a portar bem, mas a Ribeira da Póvoa já está no seu estado limite”, afirmou Ricardo Leão, citado pela Lusa.
O autarca indicou que se registaram, até às 14h30, 56 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo inundações e quedas de árvores, embora de “pequena dimensão”.
O autarca referiu que está cortada a Estrada Nacional 250 (EN250) no troço entre o Catujal e Sacavém, devido a deslizamento de terras e também entre a ETAR de Frielas e a rotunda de acesso à autoestrada 8 (A8), assim como a Nacional8 (N8) na zona da Flamenga (Santo António dos Cavaleiros).
A circulação na A1, junto a Vialonga, no sentido norte-sul está a ser feita de forma condicionada, segundo um balanço da GNR.
Às 15h00 do dia 11 de novembro, a GNR tem registo dos seguintes condicionamentos à circulação rodoviária:
Distrito de Portalegre – EN 246-1: corte de circulação, em ambos os sentidos, junto à localidade de São Salvador da Aramenha;
Distrito de Lisboa – A1 (km 5,100): circulação parcial, no sentido N/S (via da esquerda cortada), junto à localidade de Vialonga;
Distrito de Santarém – EN251 (km 53,700): circulação alternada, junto à localidade do Couço.
Uma das entradas na CRIL para quem vem de Alfragide está cortada devido ao acumular de água que dá acesso a uma das principais estradas em Lisboa.
Neste troço da própria CRIL, já há muita água na estrada, que os carros que passam já arrastam, dificultando a circulação.
"Não se prevê a manutenção do estado em que vivemos para amanhã”, afirmou o ministro da Administração Interna.
O que o Governo prevê é que possa ocorrer "trabalhos e alguma destruição que possam fechar este ou aquele serviço, mas não será de uma forma global". "O que esperamos é uma resposta dos serviços que integre o território, o Estado à vida normal do nosso país".
Luís Neves diz que o Governo prevê "estragos e danos", quer nas comunicações e no socorro às pessoas.
Disse que as medidas atuais vão manter-se até à meia-noite. "Amanhã é tentar voltar a normalidade", afirmou.
Questionado sobre se existiu excesso de meios por parte do Governo, o ministro respondeu: "Não. Aqui há a questão da defesa das pessoas, do país, da integridade das pessoas, da vida das pessoas".
“Cada vez mais vamos ter fenómenos desta natureza. Estes momentos também são relevantes para criar confiança, espírito de equipa, para detetarmos fragilidades. Estamos muito satisfeitos com as medidas que tomámos. Temos de deixar de ser reativos, não podemos responder perante o povo só quando há uma desgraça”, defendeu, agradecendo a todos os agentes da Proteção Civil.
Neves afirmou ainda que a confiança do Governo no IPMA é “absolutamente total”. "Não é o IPMA que muda aquilo que a natureza determina”, afirmou. O ministro referia-se ao facto da tempestade se ter dividido em dois núcleos.
“O Estado respondeu por antecipação. Prevenir é sempre o melhor remédio”, sublinhou.
"O período mais grave está aí à porta", afirmou o ministro da Administração Interna, Luís Neves, num ponto de situação sobre os efeitos da tempestade Charles.
O governante afirmou que a depressão dividiu-se em dois núcleos, "estando neste momento toda a expectativas para daqui a algumas horas, a partir das 15h00 até às 18/19horas", havendo um "grande foco no Algarve". "Estamos a falar de muito vento, na casa dos 100 km/h. E estamos a falar, sobretudo, de muita chuva", disse.
Em Lisboa e até à zona de Aveiro, o "vento será menor, sendo certo que do ponto de vista da chuva, manter-se-á o que estava previsto".
Luís Neves referiu que volta das 15h20 "a maré estará no seu ponto mais alto" e "será coincidente com um período de grande pluviosidade", pelo que não haverá escoação da chuva e irão ocorrer "inundações e algumas cheias, sobretudo na zonas mais costeira".
"O Estado preparou-se do ponto de vista da proatividade, da antecipação”, realçou.
A depressão Charles dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão, um em direção a Lisboa e outro junto à costa algarvia, região que está a ser mais afetada pelo mau tempo, segundo o IPMA.
Apesar das previsões avançadas na terça-feira, a depressão Charles dividiu-se “em dois núcleos de baixa pressão distintos” e perdeu força, explicou à Lusa Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Um dos núcleos entrou em direção a Lisboa, enquanto outro está a passar junto ao Algarve, no sentido Oeste para Este: “Irá afetar o Algarve ao longo do distrito, desde Sagres até Vila Real de Santo António”, acrescentou.
A situação em Lisboa “está a ser complicada desde o início da manhã”, por causa das chuvas intensas, enquanto o Algarve está a ser afetado pela chuva, mas também pelo vento.
Neste momento, pelas 14h00, “o Algarve está a atravessar o seu período mais critico tanto a nível de precipitação como de vento”, disse a meteorologista.
No sul, o vento chegou com alguma intensidade em alguns locais, com destaque para as zonas mais expostas da faixa costeira e da serra do Monchique, onde se registaram rajadas superiores a 120km/h.
A depressão Charles passou a norte do arquipélago da Madeira e dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão distintos, “diferente do previsto inicialmente nos modelos numéricos”, influenciando a sua evolução nas próximas horas.
As previsões de vento diminuíram, mas a chuva deverá continuar persistente e por vezes forte, a evoluir de sudoeste para nordeste, tendo os avisos meteorológicos sido ajustados tendo em conta as atualizações dos modelos numéricos.
Lusa
A Infraestruturas de Portugal (IP) fez um ponto de situação às 13h00, dando conta das estradas nacionais com circulação condicionada, devido às condições meteorológicas adversas.
Segundo a IP, estes são os troços da rede nacional com condicionamentos:
- EN10-1, entre o km 0 e o km 0,100, Corroios
- EN246-1, entre o km 9,360 e o km 10,515, Marvão
- EN338, entre o km 21,000 e km 46,000, Seia
- EN338-1, entre o km 0 e o km 0,800, Manteigas–Guarda
- EN378, entre o km 5,454 e o km 9,200, Setúbal,
- EN378, entre o km 25,130 e o km 25,250, Setúbal (acesso ao Porto de Pesca de Sesimbra).
Em relação à EN378, a IP indicou que o troço condicionado, concretamente no acesso ao Porto de Pesca de Sesimbra, é "um local onde as situações de inundação são recorrentes", pelo que empresa "tem instalado um sistema de sensores que permite emitir alertas atempados em caso de inundação".
No ponto de situação é ainda referido que as "equipas da Infraestruturas de Portugal encontram-se no terreno a acompanhar as ocorrências e a realizar os trabalhos necessários para repor as condições de segurança e circulação com a maior brevidade possível".
Veja as imagens do repórter fotográfico Leonardo Negrão do viaduto de Sete Rios, em Lisboa, que se encontra inundado.
"A Câmara de Lisboa reforçou os meios operacionais no terreno para fazer face aos efeitos da tempestade Charles", anunciou a autarquia numa mensagem nas redes sociais.
A publicação faz-se acompanhar por um vídeo do presidente da autarquia, Carlos Moedas, que esteve na sede da Proteção Civil, onde está instalado o centro de coordenação operacional.
"Desde o início desta operação, temos mais de 460 ocorrências. Temos na rua todos os nossos operacionais. Estamos a falar do Regimento Sapadores Bombeiros que ontem teve mais de 170 operacionais na rua, a nossa polícia municipal, com mais de 60 operacionais na rua. Todos dedicados a dar respostas à população", afirmou Moedas.
O autarca reiterou que "as pessoas devem evitar deslocações", recomendando o teletrabalho.
A velocidade máxima de circulação na Ponte Vasco da Gama foi reduzida para 80 quilómetros por hora (km/h) e na 25 de Abril para 60 km/h desde as 11h30, devido à chuva e à visibilidade reduzida, informou hoje a Lusoponte.
As medidas foram adotadas em articulação com a Proteção Civil, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), indica, em comunicado, a empresa privada responsável pela exploração das duas travessias rodoviárias sobre o rio Tejo, que fazem a ligação de Lisboa aos concelhos de Alcochete, Montijo e Almada, no distrito de Setúbal.
Desde as 07h30 de hoje, a velocidade máxima de circulação permitida na Ponte Vasco da Gama era de 100 km/h e na 25 de Abril 70 km/h, o limite habitual nesta travessia rodoviária
“É fortemente desaconselhada a circulação de motociclos, veículos com capota de lona e outros igualmente suscetíveis à ação do vento em ambas as travessias”, reforça a Lusoponte.
A empresa refere ainda estar a acompanhar a evolução de situação em permanência, em articulação com as autoridades, “podendo ser adotadas novas medidas a qualquer momento”, que serão divulgadas sempre que se registem alterações relevantes.
“Apela-se aos condutores para que redobrem os cuidados, respeitem a sinalização e as indicações das autoridades e acompanhem a informação nos canais oficiais da Lusoponte”, acrescenta a empresa.
Lusa
Lisboa e Setúbal estão em alerta vermelho até às 15h00 para precipitação. O IPMA, que tinha estes dois distritos nesse nível de alerta até às 18h00, reviu as previsões.
Santarém e Faro mantêm-se no nível vermelho para chuva até às 18h00.
Já quanto ao vento, o distrito de Faro mantém-se como o único em alerta vermelho, devido a rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos até às 21h00.
Os avisos meteorológicos vermelhos para chuva forte emitidos para os distritos de Leiria, Castelo Branco, Beja e Portalegre no âmbito da passagem da depressão Charles passaram a laranja.
A Proteção Civil e Setúbal teme um agravamento da situação devido à previsão de chuva intensa que poderá coincidir com a preia-mar.
“Temos dois riscos: um é o aumento da pluviosidade previsto para a tarde e outro é o menor escoamento devido à preia-mar, prevista para as 15:53, no rio Sado”, afirmou Paulo Maia, vereador da Proteção Civil, após uma reunião da Proteção Civil realizada no quartel dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.
Segundo o autarca, o município mantém mobilizados os meios de socorro e segurança para responder a eventuais ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Charles, salientando que o objetivo é assegurar uma resposta rápida a qualquer situação de emergência.
O repórter fotográfico Paulo Spranger esteve na Baixa de Cascais, que se encontra inundada. Veja as fotografias.
Sete estradas do concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, estão encerradas ao trânsito de forma preventiva devido às condições meteorológicas adversas que têm afetado o país, anunciou hoje a Câmara Municipal.
Entre as sete estradas encerradas está a EN378, fechada pela equipa da Infraestruturas de Portugal (IP), entre o quilómetro cinco e o quilometro 8,9, no sentido Fogueteiro – Fernão Ferro.
Noutras tempestades com elevados níveis de pluviosidade esta estrada, que liga o concelho do Seixal ao concelho de Sesimbra, inundou, afetando vários veículos, e parte das bermas desabaram.
A requalificação da Estrada Nacional (EN) 378, a cargo da IP, prevista para avançar antes do inverno, aguarda ainda o processo de expropriações de terrenos, segundo o autarca do Seixal.
Numa informação divulgada na sua página oficial no Facebook, a autarquia especifica que estão também encerradas as vias na rua Quinta da Herdeira, com ligação à EN378, a estrada do Talaminho, a partir da entrada para a Quinta da Princesa, a Avenida Carlos Oliveira, em Arrentela, junto ao muro da moagem, a rua Celestino de Castro, na Flor da Mata, e a Avenida Belverde junto ao hotel.
“Estas medidas visam salvaguardar a segurança de todos, prevenindo situações de risco decorrentes das condições meteorológicas. A autarquia apela à população para que respeite a sinalização existente, evite deslocações desnecessárias nestas zonas e siga as indicações das autoridades e dos serviços municipais”, refere a Câmara Municipal do Seixal na nota divulgada nas redes sociais oficiais.
A mensagem do comandante nacional da Proteção Civil é clara: "Mantêm-se todos os alertas". Mário Silvestre disse no briefing que decorreu há pouco que em termos operacionais, a situação é atualmente “normal”, apesar de se ter verificado uma “deslocalização da depressão Charles”. Indicou que essa deslocalização tem “um impacto potencialmente mais reduzido na zona de Lisboa mas com incremento do impacto mais a sul, nomeadamente Alentejo e Algarve”.
O dirigente explicou que se espera uma redução do vento na zona de Lisboa, mas alertou que o alerta laranja, em que a região se encontra atualmente, “pode ter resultados nefastos na zona urbana”.
Alertando que não se pode baixar a guarda, Mário Silvestre realçou que é esperada precipitação muito intensa, sobretudo a partir das 13h00 e concentrada entre as 15h00 e as 18h00, podendo prolongar-se em alguns locais até às 21h00.
Mário Silvestre anunciou que a Proteção Civil contabilizou 538 ocorrências (quedas de árvores, inundações e limpezas de vias) entre a meia-noite e o meio-dia, sobretudo na região de Lisboa e de Setúbal.
Segundo o comandante da Proteção Civil, mantêm-se as recomendações dadas ontem. Alertou especialmente para a adoção de uma condução defensiva, para a fixação de estruturas móveis, para precaução no estacionamento de viaturas - evitando zonas arborizadas ou que possam inundar -, e para a retirada de objetos que possam voar ou entupir varandas.
Mário Silvestre explicou ainda que não se esperam cheias nas grandes bacias hidrográficas, como Tejo ou Mondego, mas sim nas mais pequenas e urbanas.
Estão ativos 23 planos de emergência e proteção civil de nível municipal e dois planos de nível distrital.
A vereação do BE em Lisboa exigiu explicações ao presidente da Câmara sobre a exposição de trabalhadores a um alerta vermelho. Em causa o facto de se terem realizado trabalhos de limpeza da estátua do Rossio e montagem do mercado de Natal.
“A segurança dos trabalhadores não pode ser subordinada a objetivos políticos, comerciais ou de calendário relacionados com a limpeza do Rossio ou com a instalação e inauguração do Mercado de Natal”, defende o BE, em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas (PSD).
A vereação comunista, por seu lado, questionou a Câmara de Lisboa sobre as infiltrações de água na Escola Luís de Camões, que levaram ao seu encerramento na terça-feira, apesar de ter tido obras para resolver os problemas da cobertura do edifício.
“Os problemas relacionados com a cobertura desta escola estavam já sinalizados e deveriam ter sido solucionados decorrentes da empreitada de trabalhos prioritários e urgentes levada a cabo pelo município e que, de acordo com a resposta dada pelo vereador da educação ao requerimento do vereador do PCP, […] de 12 de dezembro de 2025, deveriam estar concluídas no final de 2025”, referiu o vereador João Ferreira, nas questões enviadas ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas (PSD).
DN/Lusa
A Proteção Civil de Lisboa registou 69 ocorrências relacionadas com o mau tempo, entre as 00h00 e as 11h00 desta quarta-feira. DE acordo com informação partilhada nas redes sociais, foram registadas 58 inundações, quatro quedas de árvore, duas quedas de estruturas e duas quedas de revestimento. Foram, ainda contabilizadas duas operações de limpeza de via e um salvamento terrestre.
O Intendente Rui Fonte, da Polícia Municipal de Lisboa, disse à Renascença que os túneis da cidade vão agora começar a ser encerrados.
O presidente da autarquia, Carlos Moedas, tinha anunciado na terça-feira que os túneis iriam encerrar à meia-noite, mas a verdade é que apenas dois estiveram de facto encerrados - Entrecampo e Entrecampo-Saldanha, sendo que este foi fechado parcialmente - enquanto os restantes foram sendo monitorizados ao longo da manhã.
Os aeroportos de Lisboa, Madeira, Faro e Porto registavam hoje, às 11:00, um total de 360 voos cancelados, devido às condições meteorológicas adversas, com Lisboa a concentrar a maioria dos cancelamentos.
A ANA – Aeroportos de Portugal avançou à Lusa que o aeroporto de Lisboa tinha 288 movimentos previamente cancelados, num total de 565 previstos para hoje, aos quais se somavam 22 cancelamentos adicionais durante a operação.
Na Madeira estavam contabilizados 20 cancelamentos prévios, em 80 movimentos previstos, e dois cancelamentos adicionais.
Em Faro, dos 62 movimentos previstos, 14 tinham sido previamente cancelados, registando-se ainda dois cancelamentos adicionais.
No aeroporto do Porto, estavam previstos 214 movimentos, dos quais 12 tinham sido previamente cancelados, não tendo sido registados cancelamentos adicionais durante a operação.
Às 11:00 (hora continental), tinham sido realizados 45 movimentos em Lisboa, 30 no Porto e 11 em Faro, enquanto na Madeira ainda não se tinham realizado movimentos.
A ANA recomenda aos passageiros com voos previstos para hoje que confirmem o estado dos respetivos voos junto das companhias aéreas antes de se deslocarem para os aeroportos, tendo também em consideração eventuais limitações nos acessos rodoviários.
A gestora aeroportuária adianta que continua a acompanhar a situação, em articulação com as entidades competentes, adotando as medidas necessárias em função da evolução das condições meteorológicas.
Lusa
Um homem foi resgatado na manhã desta quarta-feira na freguesia de São Roque, na Madeira. Como já demos conta no arranque deste liveblogue, a a família tinha dado conta do desaparecimento deste homem na sequência do transbordo de um ribeiro. O homem acabou por ser localizado no interior da garagem.
A PSP divulgou as imagens desse resgate, dizendo que o homem se encontra em estado estável, com ferimentos aparentemente ligeiros.
A PSP apela ainda às pessoas que se mantenham afastadaa das margens das ribeiras, evitem atravessar zonas inundadas, a pé ou de viatura, e respeitem as interdições e as indicações das autoridades.
O Governo reiterou hoje que a prevenção continua a ser “a palavra-chave” e alertou que, apesar do desagravamento das previsões do IPMA, a tempestade Charles ainda não entrou no continente, prevendo-se rajadas de vento fortes, conjugadas com muita chuva.
“Continua a haver incerteza, a tempestade ainda não chegou e a palavra-chave continua a ser prevenção, prevenção, prevenção”, refere fonte oficial do executivo, que alerta que a tarde e a noite de hoje ainda se preveem duras.
Perante as previsões do IPMA de desagravamento da intensidade do vento, esta fonte oficial do Governo salienta que “a parte mais difícil” ainda vai acontecer, mantendo-se a janela horária entre as 12:00 e 18:00 como o pico da depressão Charles em território de Portugal Continental.
Mesmo que não se confirmem as previsões iniciais de que poderia haver rajadas de 180/200km hora, o Governo insiste que é importante “não desvalorizar” os ventos muito fortes e a acumulação de chuva previstas, mantendo-se a recomendação à população para ficar em casa.
O Governo está reunido em São Bento, numa reunião do Conselho de Ministros ordinária que será seguida de uma reunião mais restrita do Centro de Operações do Governo (CorGov), uma espécie de gabinete de crise, coordenado por Luís Montenegro e que inclui mais oito ministros.
A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) suspendeu a atividade programada não urgente, mantendo os serviços de urgência e os centros de saúde abertos até às 13:00 para resposta a doença aguda.
Em resposta por escrito a questões colocadas pela agência Lusa, a ULSLA explicou que, esta quarta-feira, “irá concentrar a sua atividade nos cuidados urgentes e inadiáveis”.
A suspensão da atividade abrange as consultas externas programadas, tanto hospitalares como dos cuidados de saúde primários, os exames complementares de diagnóstico e tratamentos não urgentes, indicou.
60% das ocorrências que se registaram na Madeira concentraram-se no Funchal, Santa Cruz e Machico. Em conferência de imprensa, Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, revelou que foram contabilizadas 210 situações desde o final do dia de terça-feira até às 9h00 desta quarta.
Este mesmo responsavel afirmou, citado pelo dnotícias, que a linha telefónica especialmente criada para acompanhar a passagem da depressão Charles pela região recebeu quase 200 chamadas. Explicou ainda que esta linha vai manter-se em funcionamento até ao final desta quarta-feira.
Após a passagem da tempestade Charles pelo arquipélago da Madeira, a rede Vodafone mantém-se estável, sem registo de constrangimentos, informa a operadora.
Num balanço ao dnotícias, o diretor-geral da NOS na Madeira admitiu que se registaram situações pontuais de avarias - em Machico cerca de 400 clientes chegaram a ser afetados -, mas garantiu que a rede está praticamente normalizada.
A REN – Redes Energéticas Nacionais não registou “perturbações relevantes” nas infraestruturas que opera durante a noite, segundo um comunicado citado plea Lusa. A ampresa anunciou que mantém ativo o seu plano de emergência até final do dia. “A REN continua a acompanhar de perto a evolução da tempestade Charles, em articulação com as autoridades competentes”, disse.
A chuva intensa em Lisboa deixou várias viaturas parcialmente submersas num terreno nas imediações da estação do Oriente.
Segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, os consumidores que sofram danos na casa ou no veículo devem verificar a cobertura dos seguros e conservar as provas.
Leia os conselhos clicando em baixo:
Os acessos ao Funchal, que foram encerrados cerca das 06h45 de hoje, por motivos de segurança, foram reabertos uma hora e meia depois, disse à Lusa Carlos Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro da Proteção Civil.
A informação em tempo real na página oficial da ANA - Aeroportos e Portugal mostra que há centenas de voos cancelados, sobretudo no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
Segundo a Lusa, que cita o 'site' da ANA-Aeroportos de Portugal, pelas 09:20 (hora continental), contavam-se 222 voos cancelados entre partidas e chegadas, nos aeroportos de Lisboa e Faro.
Destes 222, 208 correspondem a cancelamentos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, enquanto os restantes 14 são no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.
Em Lisboa, contam-se 108 partidas canceladas e 100 chegadas. Já em Faro, verificam-se sete voos cancelados tanto nas partidas como nas chegadas.
O mau tempo levou ao cancelamento de 16 voos de e para o aeroporto da Madeira, segundo a Lusa.
O DN aguarda informação oficial da parte da ANA, que na terça-feira adiantou que a operação dos aeroportos de Lisboa, Faro e Madeira estaria condicionada esta quarta-feira, sendo expectáveis cancelamentos de voos.
A empresa responsável pela gestão aeroportuária aconselha os passageiros com voos de e para Lisboa, Faro e Madeira a contactarem as respetivas companhias aéreas para confirmarem o estado dos voos antes de se deslocarem para o aeroporto.
Também a TAP, responsável por uma parte significativa dos voos cancelados, anunciou na terça-feira ajustes à operação, permitindo aos passageiros com viagens previstas para hoje alterar os bilhetes, sem penalização, para voos até 17 de novembro.
A depresão Charles dividiu-se em dois núcleos, confirmou Jorge Ponte, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na SIC Notícias, explicando que, assim, a situação meteorológica não deverá ser tão grave como foi antecipado ontem. De acordo com este meteorologista, o vento continuará forte, mas terá menos intensidade, o que levou a que o alerta tivesse descido para nível laranja nas regiões de Lisboa, Setúbal e Beja.
O distrito de Faro é o único em alerta vermelho para vento devido à possibilidade de rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
A precipitação continuará a ser intensa. Beja, Faro, Lisboa e Setúbal estão sob aviso vermelho até as 18h00; já Leiria, Castelo Branco, Portalegre e Santarém estarão a vermelho entre as 12h00 e as 18h00 devido a precipitação forte e persistente.
Segundo Jorge Ponte, é difícil perver o horário e o local por onde a depresssão vai entrar no continente. O meteorologista salientou que a Charles entrou na Madeira mais a sul do que o esperado. "A mudança de trajetória fez toda a diferença porque o núcleo da depressão não vai interagir com a corrente de jato que até estava associada `depressão Bruna e vai perder cindições para se intensificar", explicou.
"Houve aqui uma alteração de cenário: a depressão não vai intensificar tanto como estava inicialmente previsto", resumiu, realçando, contudo, que se mantêm as previsões de vento forte (apesar da da diminuição dos avisos em Lisboa, Setúbal e Beja) e precipitação intensa, sobretudo na região sul.
O meteorologista alertou para a possibilidade de cheias, devido à chuva persistente, e, apesar das previsões mais animadores, para rajadas de vento que poderão chegar ao 90 ou 100 km/h, particularmente na região sul.
A E-Redes diz que a "madrugada decorreu de forma tranquila, sem perturbações relevantes e com o normal funcionamento da rede de distribuição". NO entanto, em comunicado, indica que às 7h00 desta quarta-feira, havia cerca de dois mil clientes sem energia.
A empresa anuncia que, como medida preventiva, reforçou as equipas nos Centros de Despacho, as equipas operacionais internas e de prestadores de serviços, bem como o serviço de Contact Center. "Foi também reforçada toda a cadeia logística de abastecimento de materiais e disponibilizados meios adicionais para a rede, nomeadamente geradores e centrais móveis. Estão ainda asseguradas comunicações redundantes por rádio e satélite, bem como reservados helicóptero e drones para um eventual levantamento de danos", informa, lembrand que os pontos de atendimento se encontram encerrados ao público.
A velocidade máxima de circulação na Ponte Vasco da Gama encontra-se limitada a 100 km/h desde as 07h30, devido a visibilidade reduzida; na Ponte 25 de Abril mantêm-se os limites de velocidade habituais, segundo a informação disponibilizada pela Lusoponte no seu site oficial.
A circulação de motociclos, veículos com capota de lona e outros igualmente suscetíveis à ação do vento, continua a ser desaconselhada, diz a concessionária.
Há proteção legal para os pais com filhos em idade escolar que estejam impedidos de trabalhar devido ao encerramento das escolas.
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Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje, até às 06:00, 60 ocorrências por causa do mau tempo, sobretudo inundações, com a Grande Lisboa e a Península de Setúbal a serem as regiões mais afetadas.
Num ponto de situação feito pelas 08:00 à agência Lusa, o comandante José Miranda, da ANEPC, disse que entre as 00:00 e as 06:00 foram registadas 49 inundações, quatro quedas de árvores, uma queda de estruturas e quatro limpezas de via, com um total de 211 elementos envolvidos nas operações no terreno.
As regiões da Grande Lisboa, com 26 ocorrências, e Península de Setúbal, com 21, foram as mais afetadas.
A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para o agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no continente até às 12:00 de quinta-feira, estando às 07:30 de hoje 18 barras fechadas devido ao mau tempo.
Em comunicado, a Marinha e a AMN refere que a “agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante sudoeste, com uma altura significativa que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de 10 metros”.
De acordo com a nota, “é esperada uma rotação progressiva da direção do vento e da ondulação, de sudoeste para oeste-sudoeste e posteriormente noroeste, acompanhando a circulação depressionária associada ao agravamento das condições meteorológicas, com uma intensidade média de até 93 km/h e rajadas até 168 km/h”.
A primeira preia-mar do dia ocorreu pelas 04:00 e a seguinte será pelas 16:00, quando a depressão Charles ainda deverá estar sobre o território.
Face às condições meteorológicas, a Marinha e a AMN aconselham a população e a comunidade marítima a adotar medidas de autodefesa como o reforço da amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.
Apela também à população que evite passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda.
A AMN e a Marinha aconselham ainda à população a não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.
De acordo com informação disponível no ‘site’ da Autoridade Marítima Portuguesa e Marinha as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, portinho da Ericeira, Baleeira, Lagos, Alvor, Portimão, Albufeira, Vila Real de Santo António, Faro, Olhão, Quarteira, Tavira e Vilamoura estão fechadas à navegação.
As barras de Aveiro, Figueira da Foz e Viana do Castelo estão condicionadas à navegação.
Lusa
A tempestade Charles já deixou a Madeira, onde foram registadas ventos de 130 quilómetros por hora e quantidades de precipitação acumulada em seis horas que ultrapassaram os 240 milímetros. Agora dirige-se para Portugal continental.
Na Madeira, onde entre as 20:00 de terça-feira, 10 de novembro, e as 06:30 desta quarta-feira, 11, se verificaram 137 ocorrências relacionadas com o mau tempo, na freguesia de São Roque, um homem de 80 anos esteve desaparecido, receando-se que tivesse sido arrastado pela água quando se encontrava no interior do carro. No entanto, foi resgatado cerca das 8h00: encontrava-se na garagem, que tinha sido inundada, mas protegido.
Os acessos ao centro do Funchal, na Madeira, estão encerrados por motivos de segurança na sequência das condições meteorológicas que estão a afetar a região - onde se determinou o encerramento das escolas durante a manhã - e que já levaram ao cancelamento de 16 voos.
“Apela-se à população para que não se desloque às zonas afetadas, nem tente ultrapassar os condicionamentos existentes, devendo evitar deslocações desnecessárias e seguir as recomendações das autoridades”, refere o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira em comunicado.
“Tivemos ocorrências normais e expectáveis: inundações, quedas de árvores e quedas de pedras para a via pública que foram condicionando pontualmente algumas vias”, referiu o comandante Valter Ferreira à Lusa.
Segundo o comandante, algumas vias ainda permanecem com condicionamentos, mas com o início da manhã, o dispositivo quer municipal, quer das juntas de freguesia vão realizar trabalhos para retomar a normalidade na região.
Apesar de o aviso vermelho ter terminado às 06:00 e seja expectável uma melhoria, podem, segundo Valter Ferreira, ocorrer ainda inundações, quedas de árvore e pedras, pois a ilha encontra-se sob aviso laranja durante a manhã.
“A situação na Madeira já está a tornar-se cada vez menos gravosa. A pior parte já passou e houve muita precipitação. Foi registada uma quantidade de precipitação acumulada em seis horas de valores que ultrapassaram os 240 milímetros nas terras altas”, disse a meteorologista Paula Leitão.
De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento também soprou forte na Madeira, tendo sido registado rajadas que ultrapassaram os 130 quilómetros por hora nas terras altas.
“O vento foi muito forte, mas já está a diminuir de intensidade. Ainda está a haver precipitação forte, mas vemos no radar que a mancha na Madeira começa a deslocar-se em direção ao continente”, indicou.
Segundo Paula Leitão, a depressão está a caminho de Portugal continental e está já a ocorrer precipitação forte e alguma trovoada na região sul.
“Aguardamos agora a aproximação da depressão e se ela se vai deslocar para nordeste como estava previsto”, referiu.
Recorde-se que Portugal continental está em situação de alerta até às 23:59 desta quarta-feira, devido ao previsível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.
A gravidade do cenário levou o Governo a decidir fechar escolas e serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.
Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 km/h".
Na terça-feira, Portugal continental registou 1.240 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que atingiram sobretudo a Grande Lisboa, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pediu à população que “evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária”.
Alertou também para a possibilidade de interrupções de energia e comunicações e, nesse sentido, pediu aos cidadãos para terem ‘powerbank’ e telemóveis perfeitamente carregados para estarem algumas horas autónomos.
Pediu igualmente que tenham “especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de árvores ou ramos e para evitarem atividades próximas de linhas de água”.
O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou que as previsões indicam que há 101 municípios que podem ter cheias urbanas, dando como exemplo os concelhos de Faro, Albufeira e Tavira, no Algarve, Nazaré, Óbidos, Caldas da Rainha e Alcobaça, na zona Oeste, e os municípios de Coimbra a Viseu, na zona Centro.
(Com Lusa)