Apenas Algarve está em alerta de nível vermelho. Principais artérias em redor de Lisboa condicionadas

Os bombeiros sapadores registaram 275 ocorrências em Lisboa desde as 00:00 de hoje relacionadas com a passagem da depressão Charles, das quais 75 continuavam ativas às 16:30, sem causar vítimas.

Segundo fonte do Regimentos de Sapadores Bombeiros (RSB), os incidentes verificados foram sobretudo inundações, das quais 183 ocorreram em edifícios e espaços privados, nomeadamente caleiras entupidas, problemas na cobertura, telhas, algerozes.

Em espaços públicos verificaram-se 43 inundações, devidas a lençóis de água que submergiram parcialmente veículos estacionados no espaço público, como ocorreu na zona do Parque das Nações.

Além das inundações, foram registados 12 casos de queda de revestimentos, sete quedas de estrutura e sete quedas de árvores.

A mesma fonte realçou que, pelas 16:30, “a tendência" era "a diminuição” das ocorrências registadas, uma vez que entre as 15:00 e as 16:00 se verificaram 19 novas ocorrências, quando na hora anterior foram 39 e, entre as 13:00 e as 14:00, tinham sido 55 os novos registos.

Lusa