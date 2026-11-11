Confederação do Comércio culpa governo e televisões: foi "um dia de trabalho perdido" e "lojas vazias"

O estado de alerta que o governo decretou para o país (Portugal continental), esta quarta-feira (11 de novembro), teve consequências muito negativas na economia portuguesa, segundo o presidente da Confederação de Comércio e Serviços (CCP), Gustavo Paulo Duarte. Os políticos "decidiram por medo", as televisões propagaram-no e "prevenir não pode significar parar o país", acusa o empresário.

Numa declaração por escrito, o representante de um dos maiores setores de atividade, diz que "o alarme" na sequência das decisões dos políticos (do governo, neste caso) e da cobertura feita pelas televisões "tem custos", com o empresário a apontar para "escolas e serviços públicos fechados em todo o país, consultas adiadas, lojas e restaurantes vazios, um dia de trabalho perdido para milhares de empresas e de famílias".

Gustavo Paulo Duarte refere que fala "como presidente da CCP e como empresário que todos os dias tem pessoas e camiões na estrada". "Prevenir é obrigatório, e ninguém esquece o que a depressão Kristin nos custou em janeiro, mas prevenir não pode significar parar o país, nem tratar cada cidadão como alguém incapaz de cuidar de si", declara.

O líder da CCP também nota que "Portugal passou dois dias de chuva intensa e ventos fortes" marcados por "inundações, árvores caídas, estradas cortadas e muito trabalho para bombeiros, Proteção Civil, forças de segurança e serviços municipais, a quem a CCP agradece" e que, "na Madeira, a noite foi dura".

Mas lembra que, "no continente, o próprio comando nacional da Proteção Civil considerou o número de ocorrências dentro do expectável" e que, "até ao momento, não há vítimas mortais a lamentar".

Diz ainda que "as televisões fizeram diretos atrás de diretos", com "gente pouco preparada a anunciar que o mundo quase ia acabar", concluindo que "encher horas de antena com medo não informa ninguém".

O dirigente associativo defende que "o Estado aconselha, previne e intervém onde o risco é real", mas que "as pessoas cuidam de si e dos seus, e não se expõem por imprudência a ventos extremos".

Quanto à "política", "toda ela, governo e oposição, tem de ganhar juízo: uma tempestade não é matéria de disputa partidária". E insiste: "decidir por medo sai caro ao país", "ganhem juízo", "tragam o bom senso de volta".