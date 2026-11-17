O saldo orçamental das finanças públicas portuguesas vai "enfraquecer" nos próximos anos, com o governo a entregar "pequenos défices", prevê a Comissão Europeia (CE), o que contrasta com o que tem dito o ministro das Finanças, que aponta para a manutenção de "pequenos excedentes" daqui em diante.

Em todo o caso, a tónica geral continua a ser de contas perto do equilíbrio, com a economia a abrandar, mas a crescer mais do que se esperava há seis meses, perto de 2% até 2028, e com o peso da dívida a cair muito, atingindo os 80% do Produto Interno Bruto (PIB) daqui a dois anos.

Este ano, a economia portuguesa pode avançar 2,3% em termos reais (descontando o efeito da inflação), bem mais do que a previsão de 1,7% avançada pela CE nas previsões de maio passado.

No entanto, esta revisão em alta não é um exclusivo de Portugal, é generalizada à maioria das economias da União Europeia (UE).

Nas novas previsões do outono, divulgadas esta terça-feira (17 de novembro), a CE diz que "em 2027 e 2028, projeta-se uma deterioração gradual do saldo das administrações públicas de Portugal, que deverá passar para ligeiros défices de 0,1% do PIB em 2027 e de 0,3% do PIB em 2028".

No Orçamento do Estado para 2027 (OE 2027), o ministro Joaquim Miranda Sarmento inscreveu uma meta de excedente público de 0,1% para o próximo ano, o simétrico do que diz agora Bruxelas, que tem expectativas mais negativas do que o governo para as receitas de impostos em 2027, reflexo do programa de alívio fiscal com o qual PSD-CDS ganharam as eleições, bem como para a fatura com os juros da dívida (despesa que vai ao saldo público global).

Sobre o corrente ano, a CE está ligeiramente mais otimista, até. O governo aponta para um saldo de 0%, mas a CE considera que é possível chegar a 0,1%.

Segundo o estudo da CE sobre Portugal, "este enfraquecimento [das finanças portuguesas em 2027 e 2028] deverá resultar da redução das receitas fiscais, em particular das receitas provenientes dos impostos diretos, na sequência de cortes nas taxas do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e do imposto sobre o rendimento das empresas".

Do lado da despesa pública, Bruxelas destaca o fardo com os juros. Embora o peso da dívida esteja a descer, parece que é suficiente para travar os juros, que continuam a subir e muito, para mais no atual contexto de inflação e de aumento de taxas do BCE e do risco da dívida a nível mundial.

"Ao mesmo tempo, prevê-se um aumento da despesa com juros, refletindo a subida das taxas de rendibilidade das obrigações", referindo a CE também que "o investimento público financiado por recursos nacionais deverá diminuir ligeiramente para 2,3% do PIB, após ter atingido um pico em 2026 impulsionado pelos empréstimos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR)", o fundo que financia ou financiou o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nacional.

A CE alerta ainda que "os riscos para as perspetivas orçamentais estão relacionados com fragilidades financeiras de empresas públicas e com responsabilidades contingentes decorrentes de parcerias público-privadas".

2026 melhor do que o esperado

O futuro é "incerto", mas o corrente ano de 2026 parece dar frutos mais viçosos do que se estava à espera há alguns meses, sobretudo em abril/maio, quando tinha acabado de rebentar a guerra contra o Irão e começado o novo choque petrolífero e da energia.

Segundo a CE, "o saldo orçamental de Portugal deverá atingir 0,1% do PIB em 2026 [o governo diz 0%, há seis meses a CE dizia défice de 0,1%], após um excedente de 0,7% em 2025".

Esta redução do saldo público entre o recorde de 2025 e o pequeno excedente de 2026 "resulta do impacto das medidas de apoio adotadas pelo Governo em resposta às tempestades de janeiro e fevereiro, do aumento da despesa financiada por empréstimos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) e de um suplemento extraordinário de pensões".

No entanto, mesmo com o ambiente global mais difícil, "a receita mantém-se robusta, sustentada pela resiliência da atividade económica e pela solidez do mercado de trabalho, embora esse efeito seja parcialmente compensado pelo impacto de medidas de política orçamental que reduzem a receita", refere o novo estudo de Bruxelas.

Outro fator importante que manteve a economia à tona, e que ajuda a que a orientação da política orçamental em 2026 seja expansionista, "é o contexto de pico no apoio proveniente dos fundos da União Europeia", designadamente o PRR, que entrou este ano no último ano de execução.

A expansão da economia em 2026 reflete "o forte desempenho registado no primeiro semestre do ano, a conclusão de projetos financiados" pelas verbas do PRR e pelo "impulso adicional à procura interna decorrente do bónus extraordinário para pensionistas e dos reembolsos fiscais previstos para o último trimestre do ano".

Em 2027, o crescimento económico deverá abrandar para 1,9%, valor que contrasta com os 2,1% assumidos pelo governo no OE 2027.

A economia perde um pouco de gás "devido à redução do investimento público associada ao fim do ciclo do PRR, parcialmente compensada por uma ligeira aceleração da utilização dos fundos de coesão da União Europeia e por uma nova expansão do investimento privado em centros de dados".

Depois, em 2028, a CE espera que o crescimento acelere novamente para 2,1% (face aos 1,9% de 2027) "num contexto de pressuposta descida dos preços da energia e de um enquadramento externo mais favorável".

Um dos fatores decisivos para que tal retoma se concretize até 2028 está "sobretudo" relacionado com os "efeitos adversos dos preços da energia em 2026, que se pressupõe venham a dissipar-se nos anos subsequentes", espera a CE.

No mercado de trabalho, que segundo os vários governos, tem sido o grande sustento das contas públicas nos últimos anos (via mais receita de impostos e de descontos para a Segurança Social) "continuaram a melhorar a um ritmo sólido até setembro de 2026, embora com moderação no crescimento do emprego, num contexto de menores fluxos migratórios, como evidenciam os dados relativos à população em idade ativa".

Depois de aumentar 2,3% em 2025, o emprego em Portugal deve abrandar para 1,5% este ano, 1,1% no próximo e 0,9% em 2028.

(atualizado 12h00)