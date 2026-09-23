Governo reitera metas orçamentais de 2026: saldo 0% e dívida de 87,5% do PIB

Como esperado, o governo manteve inalteradas as metas orçamentais para o ano de 2026, objetivos inicialmente definidos há quase seis meses, no passado mês de abril.

De acordo com a nova notificação relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos (PDE) divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Ministério das Finanças informou que o objetivo do saldo orçamental público (em contas nacionais) continua a ser de equilíbrio (saldo de 0% do PIB - Produto Interno Bruto) e que a meta para o peso da dívida pública no final do corrente ano mantém-se nos 87,5% do PIB, como em abril.

O INE explica no novo reporte publicado esta quarta-feira (23 de setembro) que "para o ano corrente (2026), as estimativas da capacidade / necessidade líquida de financiamento [saldo orçamental], da dívida bruta e do PIB nominal são da responsabilidade do Ministério das Finanças, tendo por base o cenário macroeconómico e orçamental apresentado no Relatório Anual de Progresso 2026 (RAP 2026) referente ao Plano Orçamental-Estrutural Nacional de Médio Prazo (POENMP) 2025-2028".

Este compromisso, partilhado com a Comissão Europeia desde abril, surge agora quando falta menos de um mês para o governo entregar o novo Orçamento do Estado de 2027 (OE 2027), algo que acontecerá até dia 10 de outubro, segundo prevêem as regras europeias e a Lei de Enquadramento Orçamental.

Depois de ter terminado 2025 com um excedente histórico de 0,7% do PIB (valor que foi novamente reafirmado pelo INE esta quarta-feira), o plano do governo é manter as contas públicas perto do limbo dos 0%, no pior dos casos, deslizar apenas para "pequenos défices", como já disse o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Só assim, argumenta o governante, o país conseguirá continuar a reduzir o peso da dívida pública, que continua demasiado elevado (perto de 90%, quando devia ser 60%, segundo o Pacto de Estabilidade).

Peso da dívida desceu mais do que o esperado em 2025

De acordo com o Banco de Portugal (BdP), a entidade que apura a dívida pública e que também participa com o INE neste reporte a Bruxelas, o rácio de endividamento público em 2025 até ficou ligeiramente abaixo do esperado, sabe-se agora.

As últimas estimativas oficiais apontavam para um fardo da dívida na ordem de 89,7% do PIB, mas as contas provisórias divulgadas esta quarta indicam que terá ficado bem abaixo disso, em 89,2%.

Segundo o BdP, "em 2025, o peso da dívida pública no PIB foi de 89,2%, menos 3,9 pontos percentuais do que em 2024".

Em termos nominais, em euros, o banco central informa que a dívida pública na ótica do Tratado de Maastricht continuou a subir, somando mais 4,2 mil milhões de euros em 2025 face a 2024, totalizando 275,1 mil milhões de euros no final do ano passado. Mas, porque a economia cresceu mais do que o esperado, o rácio acabou por descer e cair mais do que se antecipava.

Em 2025, "a evolução da dívida pública refletiu, sobretudo, o aumento dos certificados de aforro (+5,4 mil milhões de euros) e dos títulos de dívida de longo prazo (+3,9 mil milhões de euros). Pelo contrário, os empréstimos reduziram-se 3,3 mil milhões de euros. Esta diminuição resultou essencialmente dos reembolsos de 2,5 mil milhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF) e de 1,5 mil milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF). Adicionalmente, os certificados do Tesouro diminuíram dois mil milhões de euros", explica o BdP.

(em atualização)