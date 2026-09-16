Lesão muscular deverá forçar Nehuén Pérez a falhar jogo com o Benfica

Nehuén Pérez tem uma lesão muscular na coxa direita e falhou o treino desta quarta-feira do FC Porto. O central argentino, com cinco encontros disputados este ano, deverá estar arredado do encontro com os encarnados dada a tipologia do problema físico.

Na sessão de preparação do jogo da 7.ª jornada da Liga, agendado para domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão, Farioli, teve Kiwior e Bednarek, habituais titulares na defesa, e há ainda Prpic e Pablo Rosario, este último uma adaptação ao posto.

No setor recuado, João Costa e Zaidu também estão em tratamento e ginásio, Vasco Sousa e André Miranda continuam em treino condicionado, mas a principal preocupação será ter Froholdt e Oskar Pietuszewski disponíveis. O médio dinamarquês e o extremo polaco mantiveram-se em treino condicionado. Froholdt sofreu uma concussão cerebral no jogo com o Moreirense, não foi depois utilizado contra Manchester City (derrota por 2-0) e na vitória com o Casa Pia por 4-1. Ainda assim, foi chamado à seleção da Dinamarca e acredita-se que entre nas contas para o clássico. O polaco de 18 anos está em recuperação de uma lesão na coxa e tem sido preservado para poder ser opção, ainda que vindo do banco, para compromissos futuros.

Miguel Nogueira repete presença da última época

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou esta quarta-feira os árbitros que vão participar na sétima jornada da Primeira Liga. Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa, foi o escolhido para apitar o clássico.

O árbitro de 32 anos estará acompanhado pelos assistentes Paulo Brás e Nuno Pires, pelo quarto árbitro Fábio Melo, e por Luís Ferreira e João Bessa Silva, responsáveis pelo VAR. Há sensivelmente um ano foi este mesmo juiz a apitar o clássico, que terminou com um nulo. Também apitou a vitória do FC Porto sobre o Sporting em Alvalade (2-1) em 2025/26 e o encontro de dragões e leões na Taça de Portugal. Esta época, o árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, mas nascido em Braga, apitou cinco jogos, quatro da I Liga, um deles do FC Porto, na vitória sobre o Académico Viseu no Fontelo (3-0).