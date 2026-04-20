Miguel Nogueira vai arbitrar FC Porto-Sporting da Taça de Portugal

O árbitro Miguel Nogueira foi nomeado para dirigir o clássico entre FC Porto e Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça Portugal, agendado para quarta-feira, anunciou esta segunda-feira, 20 de abril, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O juiz da associação de Lisboa, de 32 anos, terá como assistentes Paulo Brás e Nuno Pires, enquanto João Gonçalves foi designado para quarto árbitro e João Malheiro Pinto será o videoárbitro (VAR).FC Porto e Sporting jogam na quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, depois de os leões, detentores do troféu, terem vencido em casa a partida da primeira mão, por 1-0, em 03 de março.