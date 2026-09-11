Froholdt é baixa confirmada no FC Porto para o jogo com o Casa Pia

Francesco Farioli, treinador do FC Porto, reconhece alguma preocupação por não ter Victor Froholdt disponível. O médio dinamarquês, figura principal no título dos azuis e brancos, já não alinhou contra o Manchester City, na Liga dos Campeões depois de ter sofrido uma concussão. Faz trabalho condicionado, mas não jogará com o Casa Pia. "Infelizmente, o Victor ainda não está recuperado. O trauma foi considerável, como vimos nas imagens, e ele ainda não se recuperou", disse esta sexta-feira o técnico italiano na antevisão à ida a Rio Maior para enfrentar o Casa Pia no sábado, às 18h00. Contas feitas ao impacto do médio, seis das sete derrotas de Farioli no FC Porto não tiveram o jogador no onze em 2025/26.

No meio-campo, não faz contas à entrada a titular de Fofana, que chegou em cima do fecho do mercado: "Fofana ainda não está pronto para ser titular."

Farioli recordou a derrota da época passada frente ao Casa Pia para deixar avisos à navegação. "Claro que o jogo da última época tem de ser uma lição. Foi um jogo particular, com o relvado em más condições. Concedemos oportunidades e pagámos um preço muito alto, não conseguimos responder e foi a nossa primeira derrota no campeonato", afirmou o treinador, que não subestima o adversário, que conquistou apenas um ponto até aqui. "Têm muitas mudanças, têm um futebol positivo, gostam de pressionar e de ter a bola. Precisam de pontos, nós também. Estamos bem preparados. Temos a necessidade de voltar a casa com os três pontos."

O próximo jogo, da 7.ª jornada, é a receção ao Benfica. O técnico diz não pensar nisso. "Vamos jogo a jogo e o jogo que temos pela frente é muito claro. Não há tempo para distrações sobre o nosso passado recente, isto relativamente ao nosso jogo da Champions. E não há tempo ou energia para desperdiçar com o Clássico da próxima semana, porque será daqui a nove dias e teremos tempo suficiente para recuperar, recarregar baterias e prepararmo-nos bem", elenca.

Falou depois das opções. No ataque, disse que Santiago Jiménez "vem de dois anos com pequenas lesões". "Agora está aqui e muito motivado para ajudar a equipa. Estivemos a beber café antes de vir para aqui e ele parece bastante feliz", detalha, dando a indicação de que André Silva mantém o onze: "Está a ser irrepreensível a marcar e a dar oportunidades." Quanto ao regresso de Pietuszewski, preservado também a pensar no Benfica, Farioli vinca que "é preciso muito cuidado", estabelecendo não querer apressar o regresso do extremo polaco antes de tempo.