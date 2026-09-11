Adepto foi ver o FC Porto-Manchester City, mas estava interditado de ir a recintos desportivos e acabou detido

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um adepto no Estádio do Dragão, durante o encontro entre o FC Porto e o Manchester City, a contar para a 1.ª jornada da Liga dos Campeões, no passado dia 8 de setembro, por violação de uma sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos.

O adepto encontrava-se impedido de entrar no estádio devido a uma sanção aplicada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), na sequência de um incidente que protagonizou num jogo entre o FC Porto e o Sporting, relativo à 21.ª jornada da I Liga 2024/25.

Por ter violado a proibição, o homem poderá incorrer num crime de desobediência qualificada, punível com pena de prisão até dois anos ou pena de multa até 240 dias, nos termos do artigo 348.º do Código Penal.

Segundo a PSP, subiu para cinco o número de adeptos intercetados desde o início da presente época desportiva, por violação de medidas de interdição de acesso a recintos desportivos.