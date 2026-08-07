Detenções da PSP disparam nos recintos desportivos. 238 na época passada, mais 137 do que na anterior

O número detenções efetuadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) nos recintos desportivos disparou na época passada, quando foram levas a cabo 238 detenções, mais 137 do que na época anterior.Ainda assim, a temporada 2025-26 "registou uma evolução global positiva dos indicadores de segurança nos espetáculos desportivos, com uma redução de 14,4% do número de infrações face à época anterior e de 34,2% comparativamente com 2023/2024", de acordo com um comunicado enviado pela PSP às redações.Esta polícia considera que foi a "atuação preventiva, fiscalizadora e proativa" das forças de segurança que "permitiu aumentar significativamente a identificação e responsabilização dos autores de comportamentos ilícitos".Duranta a época passada foram registadas 61112 infrações e levadas a cabo 282 detenções, sendo que 238 efetuadas foram efetuadas pela PSP e 44 pela Guarda Nacional Republicana (GNR).Um total de 460 adeptos ficaram impedidos de assistir a espetáculos desportivos, 318 foram expulsos dos recintos e 923 foram identificados. A PSP levantou ainda 737 Autos de Notícia por Contraordenação.No total, a PSP realizou 7.794 policiamentos e garantiu a segurança de aproximadamente oito milhões de espectadores, sendo que apenas 595 (7,6%) dos eventos policiados pela PSP registaram algum tipo de infração.O futebol continuou a concentrar a grande maioria das infrações, tendo totalizado 5.780 ocorrências (94,6%). O futsal registou 176 infrações, o que representa 71,6% das ocorrências verificadas fora do futebol.Na I Liga foram registadas 2.632 infrações, uma redução de 19,8% relativamente à época 2024/25. A utilização e posse de artigos de pirotecnia estiveram associadas a 74,2% dessas infrações.Já na II Liga verificou-se um aumento de 54,75% das infrações face à época anterior, com a deflagração de artigos de pirotecnia a representar 43,3% do total de incidentes registados nesta competição.Nos jogos das competições europeias realizados em Portugal verificou-se uma redução de 55,1% das infrações, que passaram de 704 para 316. A pirotecnia representou 56,6% das infrações registadas nas provas europeias.A PSP diz que houve "uma redução das manifestações de maior conflitualidade, designadamente dos episódios de participação em rixa, arremesso de objetos, injúrias e ameaças" e reconhece que a pirotecnia se mantém como o principal desafio operacional..GNR registou 1.496 incidentes desportivos na época, com 259 árbitros entre as vítimas.99 adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos no arranque de 2026