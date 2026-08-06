GNR registou 1.496 incidentes desportivos na época, com 259 árbitros entre as vítimas

Dos 1.496 incidentes registados pela GNR na época desportiva de 2025/2026, 366 estiveram associados a Grupos Organizados de Adeptos (GOA). Segundo a Guarda, uma parte significativa destas ocorrências acontece durante as deslocações dos adeptos de risco, sobretudo em áreas de serviço e zonas de repouso da rede rodoviária. Os árbitros foram as principais vítimas da violência registada, com 259 casos, seguindo-se os atletas (165) e os próprios adeptos (152), anunciou a GNR nesta quinta-feira, 06 de agosto.Mais de 90% das ocorrências estiveram relacionados com o futebol, totalizando 1 369 casos. Na sequência estão futsal (99), hóquei (23) e voleibol (2).Segundo a GNR "a análise revela que a maioria das situações de violência e incivismo não se verificou na alta competição, mas sim nos Campeonatos Distritais e no escalão sénior, afetando diretamente a integridade de árbitros, atletas e adeptos".Os Campeonatos Distritais concentraram metade (50,1%) dos incidentes registados pela GNR, com 750 ocorrências, mais de quatro vezes o número verificado na Liga Portugal (176). Já por escalões, os seniores concentraram mais de três quartos (76,7%) dos episódios de violência e incivismo, com 1.147 casos.Da totalidade dos registos, injúrias e ameaças lideram os casos, com 457 ocorrências, seguindo-se a deflagração de artefactos pirotécnicos (363), ofensas à integridade física (113), arremesso de objetos (101) e o incumprimento do dever de correção, moderação e respeito (92).No total, a GNR policiou mais de 20 mil eventos desportivos em todo o território.amanda.lima@dn.pt.99 adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos no arranque de 2026.Incidentes de violência no futebol caem 37%, mas autoridades alertam para crescimento dos “casuals”