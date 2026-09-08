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FC Porto perde com Manchester City no regresso do Dragão à Liga dos Campeões
O avançado norueguês Erling Haaland marcou os golos da vitória dos vice-campeões ingleses, aos 47 e aos 90+1 minutos, por 2-0.
O Manchester City impôs esta terça-feira, 8 de setembro, a primeira derrota da temporada ao FC Porto, ao vencer por 2-0 no terreno dos detentores do título nacional na jornada inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.
O avançado norueguês Erling Haaland marcou os golos da vitória dos vice-campeões ingleses, aos 47 e aos 90+1 minutos.
O FC Porto, que lidera a I Liga com um pleno de cinco vitórias e já ergueu a Supertaça Cândido de Oliveira, ao vencer o Torreense, volta a jogar para a Champions no dia 14 de outubro, quando visitar os espanhóis do Betis.
Na quarta-feira, ainda na primeira jornada da Liga dos Campeões, o Sporting recebe o Galatasaray, tetracampeão turco.